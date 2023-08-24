как включить полный привод на ниве

Как включить полный привод на Ниве

Нива ౼ известный и популярный автомобиль, особенно в сельской местности или в условиях суровой зимы.​ Одним из его главных преимуществ является полный привод, который позволяет уверенно передвигаться по бездорожью и справляться с трудностями на дороге.​ Если вы хотите узнать, как включить полный привод на Ниве, следуйте указанным ниже инструкциям.​

1.​ Низкая передача

Перед включением полного привода на Ниве, убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении.​ Затем переведите рычаг коробки передач в положение «Н» (нейтраль) и опустите рычаг выбора режима передачи в положение «4L» (низкая передача).​

2.​ Включение заднего моста

После того как рычаг передач находиться в положении «4L», вы можете включить заднюю ось, нажав кнопку на панели приборов «Z» (задний мост). Включение заднего моста позволяет передвигаться силой двигателя только по задним колесам, что полезно при преодолении сложных участков.​

3.​ Включение переднего моста

Если условия дороги или бездорожья требуют полного привода, необходимо включить передний мост. Для этого нажмите кнопку на панели приборов «P» (передний мост).​ Включение переднего моста позволяет распределить силу двигателя на все четыре колеса и обеспечивает наилучшую тягу и управляемость.​

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Проверка работоспособности

После включения полного привода, рекомендуется проверить его работоспособность на ровной безопасной поверхности.​ Нажмите на педаль газа и убедитесь, что все четыре колеса вращаются одновременно и равномерно.​

Не забудьте, что полный привод следует использовать только в тех ситуациях, когда это необходимо, например, при езде по бездорожью или на скользкой поверхности.​ Постоянное использование полного привода на асфальте может привести к износу системы привода и ухудшению экономичности топлива.

Берегите свой автомобиль и следуйте инструкциям по включению и использованию полного привода на Ниве!​

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