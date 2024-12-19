Как выбрать аэрогриль для дома: 7 важных критериев и советы

Рассказываем, что такое аэрогриль и для чего он нужен. Даем полезные советы по выбору устройства для дома.

На каждой современной кухне есть приборы, облегчающие труд хозяйки. У бытовой техники разные возможности и функционал, поэтому выбрать подходящее «наполнение» для своего дома бывает очень сложно. Многим нравится аэрогриль, многофункциональное устройство, которое может заменить сразу несколько электроприборов. Выясним, так ли это и разберемся, как выбрать аэрогриль для дома.

Все о выборе аэрогриля

Что это такое

Что может электроприбор

Разновидности устройства

— Со съемной крышкой

— С выдвижной чашей

Критерии выбора

— Объем чаши

— Рабочие температуры

— Мощность

— Тип нагревателя

— Система управления

— Функционал

— Комплектация

Советы по выбору

Что такое аэрогриль

Устройство вышло на рынок несколько десятилетий назад под названием «конвекционная печь», которое полностью отражает принцип работы прибора. По сути это разновидность электрической печки с конвекцией-обдувом. Это объясняет многофункциональность устройства, которое может заменить гриль, мультиварку, тостер, духовой шкаф, микроволновку. Оно способно готовить блюда при разных температурах.

Устроен аэрогриль так. В крышке прибора находится нагреватель, над ним установлен вентилятор. Продукты закладывают в чашу, которая герметично накрывается крышкой. После включения нагреватель греется, вентилятор направляет потоки разогретого воздуха в чашу. Продукты обдуваются горячими вихревыми потоками, за счет чего доходят до готовности. В зависимости от модели электроприбор может набирать и удерживать заданную температуру, работать с постоянной или изменяемой скоростью конвекционных потоков. Все это дает возможность готовить самые разные блюда.

Для чего он нужен

Многие слышали о многофункциональности аэрогриля, но не всегда представляют себе, на что же он способен. Его рабочие температуры находятся в диапазоне от 40 до 250°C, что дает возможность готовить самые разные блюда и выполнять другие операции. В аэрогриле можно запекать, тушить, варить, томить и выпекать. Кроме того, можно сквашивать молочнокислые продукты, стерилизовать посуду, сушить фрукты, травы и овощи, выстаивать дрожжевое тесто, размораживать и подогревать. Есть модели с функциями пароварки и коптильни. Перечислим значимые преимущества электроприбора.

Готовит с минимумом масла, при этом ничего не подгорает и не прилипает.

Возможность получить золотистую корочку без обжарки в большом количестве масла.

Сохраняет максимум полезных веществ в приготовленной еде.

Возможность приготовления до трех блюд одновременно.

Процесс готовки с минимальным участием человека.

Широкий функционал.

При этом надо отметить, что большинство моделей громоздки, занимают много места. Все аэрогрили не экономичны, потребляют большое количество энергии. Вместимость чаши обычно невелика, поэтому за один раз можно приготовить небольшое количество продуктов. Модели с чашами большого объема стоят много.

Разновидности электроприбора

Различают две основных разновидностей аэрогриля. Конструктивные особенности каждой из них влияют на удобство в использовании и в обслуживании. Охарактеризуем оба варианта.

Со съемной крышкой

Первые модели этих приборов были именно такими. Их легко узнать по корпусу из жаропрочного стекла, на которую закрепляется крышка с панелью управления.

Плюсы

Большой объем стеклянной колбы, от 8 до 12 л.

Возможность установки расширительного кольца, что еще больше увеличивает рабочий объем до 13-19 л.

Нагревательный элемент доступен, за ним легко ухаживать.

Возможность использования со стеклянной или керамической посудой подходящего объема. Не все производители это разрешают, надо уточнить в техдокументации.

Минусы

Чаша не защищена каким-либо кожухом, сильно нагревается во время работы. Это может быть опасно.

Съемная крышка тяжелая, при работе нагревается. Неудобно ее снимать, надо искать место, где можно временно поставить. Модели с откидной крышкой лишены этого недостатка.

Стеклянная колба большая, часто тяжелая, ее не очень удобно мыть.

Значительные габариты, ему сложно найти место на небольшой кухне.

С выдвижной чашей

У электроприбора цельный корпус, закрытый кожухом-облицовкой. Чаша для продуктов, ее еще называют контейнером, выдвигается сбоку устройства. Для этого у нее есть удобная ручка. Современные аэрогрили именно такие.

Плюсы

Безопасность в эксплуатации. Горячий воздух отводится через специальное отверстие на кожухе, корпус при работе остается холодным.

Компактный электроприбор. Легко встанет в кухне любого размера.

Удобное использование. Контейнер вынимается очень просто. Он легкий, чаще всего с антипригарным покрытием, хорошо отмывается.

Минусы

Небольшой объем чаши, максимальным считается 7-8 л. Нет возможности использовать расширитель для его увеличения.

Как правильно выбрать хороший аэрогриль: основные критерии

Конструкция прибора важный, но не единственный критерий, который нужно учесть при выборе. Разберемся, на что обращать внимание при выборе аэрогриля.

Объем чаши

Этот параметр определяет не только размеры электроприбора, но и количество еды, которое он может приготовить за один раз. Поэтому надо определить, на сколько человек надо готовить. Средние значения мы привели в таблице.

Объем, л Количество человек 2-3,5 1-2 5-6 2-3 7-10 3-4 12-17 5 и больше

Это средние значения, которые дают возможность сориентироваться при выборе объема. При этом нужно помнить, что не всегда количество порций определяет величину чаши. Так, если планируется запекать цельную рыбу или курицу, нужно выбирать вместительное устройство.

Рабочие температуры

Чем шире диапазон рабочих температур, тем больше возможностей у аэрогриля. Максимальные значения в пределах 200-220°C считаются достаточными для большинства моделей. Исключение — устройства с чашами объемом больше 7 л. В таких можно запекать целую рыбу или курицу. Для больших габаритов нужны более высокие температуры, чтобы продукты достаточно прогревались. В этом случае нужно 250-260°C. Хорошо, если минимальная рабочая температура равна 40°C. Это означает, что устройство можно использовать для заквашивания молочных продуктов. 60°C подойдет для сушки, на 75-80°C коптят мясо или рыбу.

Мощность

Определяет производительность электроприбора. Чем выше его мощность, тем быстрее он приготовит еду. Но при этом и электроэнергии потратит тоже больше. Важно найти баланс между скоростью приготовления пищи и расходом электроэнергии. Так, агрегаты от 500 до 900 Вт считаются маломощными. Они долго готовят, не способны достаточно разогреть большую чашу. У них обычно ограниченный функционал. Аэрогрили мощностью от 1 000 до 1 500 Вт относятся к самым востребованным. Они достаточно быстро готовят, многофункциональны, могут иметь большой объем. При этом их энергопотребление вполне умерено. Самые мощные электроприборы — от 1 600 Вт. Готовят быстрее остальных, но и потребляют больше электроэнергии.

Тип нагревателя

В аэрогрили устанавливают три вида нагревательных элементов. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Металлический

Классический ТЭН. Выдает большую мощность, устойчив к температурным перепадам и механическим повреждениям. Остывает и нагревается немного медленнее, чем аналоги других типов. Потребляет большое количество электроэнергии, подвержен коррозии и окислению. При этом достаточно редко выходит из строя. Чаще всего электроприбор полностью вырабатывает свой ресурс с «родным» ТЭНом.

Галогенный

Стеклокерамическая лампа в стеклянной колбе. Нагревается, а потом остывает очень быстро. Экономична, распределяет тепло максимально равномерно, поэтому выпечка с такими нагревателями получается идеальной. При этом нуждается в периодическом охлаждении и крайне чувствительна к загрязнениям. Лампа с грязной колбой работает некорректно, быстро выходит из строя. Поэтому их нужно регулярно мыть. Проще всего это сделать в моделях со съемной или откидной крышкой.

Карбоновый

В его основе углеродные нити, работающие по принципу инфракрасного излучения. Это очень эффективный нагреватель с быстрым разогревом и быстрым остыванием. Тепловые волны распределяются равномерно, температура точно настраивается, что особенно хорошо для выпечки и запекания. В отличие от галогенных элементов нечувствителен к загрязнениям, служит долго. При этом он хрупок, излучает тепловые волны на достаточно большое расстояние, поэтому нежелательно оставлять около включенного устройства предметы, чувствительные к теплу. Его цена может быть выше, чем у других элементов.

Система управления

Для управления аэрогрилем используют механическую и электронную систему. Первый вариант более простой и бюджетный. С помощью двух рукояток-«крутилок» нужно выставить температуру приготовления и время. После этого запустить прибор. Механика проста, редко ломается. Однако имеет значимый минус. Функционал таких устройств ограничен. Электроника предполагает управление посредством сенсорных или обычных кнопок. Это более сложный вариант с возможностью реализации самых разных функций.

Функционал

Большинство производителей устанавливают в агрегат несколько автоматических программ для приготовления разных блюд. Это очень удобно, не нужно самостоятельно выставлять температуру и время готовки. Кроме того, дают пользователю возможность самостоятельного подбора температурного и временного режима с программой «Мультиповар». Чтобы аэрогрилем было удобно пользоваться, кроме основных функций могут быть и дополнительные. Перечислим самые полезные из них.

Поддержание температуры. По окончании основной программы по приготовлению блюда устройство снизит температуру до заданного значения и будет его постоянно поддерживать или периодически отключаться/включаться.

Разогрев. Перед началом готовки нагревательный элемент разогревается в течение нескольких минут. Эта функция полезна только для агрегатов с ТЭНами.

Отложенный старт. Электроприбор запускается в запрограммированное время и готовит еду к определенному сроку.

Регулирование скорости вентилятора. Дает возможность настраивать скорость обдува для эффективного приготовления разных блюд.

Удаленное управление. Только для электронных блоков управления. Позволяет запускать устройство и контролировать его работу удаленно через специальное приложение смартфона.

Комплектация

Это не самый важный критерий выбора, но, тем не менее, хорошая комплектация станет приятным бонусом. В нее могут входить щипцы, чтобы безопасно вынимать продукты, сетка-вставка, решетки, кольцо-расширитель, шпажки, шампуры, т.п.

Полезные советы по выбору аэрогриля для дома

Чтобы не ошибиться при покупке многофункционального девайса, стоит прислушаться к советам экспертов, как выбрать аэрогриль. Прежде всего надо уточнить, что будут готовить, в каких количествах и насколько часто. Это поможет определить объем чаши и тип устройства. Надо помнить, что приборы с большими чашами габаритны и занимают много места. Их сложно разместить в маленьких помещениях. Возможно, лучшим выбором станет более компактный электроприбор с выдвижным контейнером.

Надо определить и примерный ассортимент блюд. Если хочется максимальный функционал, стоит приобрести аэрогриль с электронной системой управления. Такие модели максимально точно настраивают температурный режим, регулируют скорость обдува, т.д. Поэтому именно у них максимальный набор автоматических программ и дополнительных режимов. Более простая механика подойдет тем, для кого достаточно небольшого количества рабочих режимов.

При выборе типа нагревателя для бюджетных моделей стоит отдать предпочтение ТЭНу. Он медленнее греется, зато более надежен в эксплуатации. Недорогие приборы с галогенным элементом, как правило, не выдерживают частой готовки и быстро выходят из строя. В рекомендациях по выбору отмечают, что хорошим выбором будет и карбоновый нагреватель. Это особенно актуально для моделей с электронным управлением. Он дает возможность очень точно настраивать температуру готовки.

Еще один совет. Лучше всего покупать продукт известного бренда, который дорожит своей репутацией и тщательно следит за качеством. Возможно, он будет дороже «ноунейма», зато ответственный производитель всегда дает гарантию. Это означает, что при возникновении каких-то проблем всегда можно получить помощь. Поэтому перед покупкой важно уточнить доступность сервис-центров выбранного бренда.