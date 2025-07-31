Как выбрать газонокосилку для дачи: 8 самых важных характеристик

Партерный или мавританский? Какой бы газон вы ни выбрали, без газонокосилки поддерживать его в порядке невозможно. Рассказываем, какую лучше использовать на даче.

Как выбрать газонокосилку для дачи? Определитесь с типом питания и мощностью. Как это сделать, рассказываем ниже.

Что учитывать при выборе газонокосилки

Критерии

— Тип питания

— Ширина скашивания

— Высота скашивания

— Сбор и измельчение травы

— Способ передвижения

— Тип ножа

— Материал корпуса

— Полезные опции

Краткий гид по выбору

Критерии выбора

По типу питания

На даче есть электричество? С ним проще выбрать газонокосилку, так как доступных вариантов больше. Если электричества нет, выбор меньше, но косить газон ручной косой все равно не придется.

Бензин

Шумная и неприятно пахнущая техника, которая не зависит от электричества и может справиться даже с густыми зарослями. Может быть сделана в виде обычной газонокосилки-тележки, которую нужно толкать перед собой, или как самоходное транспортное средство. Бензиновые косилки-райдеры с рулем и сиденьем очень удобные. Но это решение для больших открытых площадок. Между узкими дорожками массивная техника не проедет.

Стоит выбрать бензиновую газонокосилку для дачи, если:

участок сильно заросший, трава высокая и жесткая;

площадь газона больше 200 м2;

в поселке нет электричества или его часто отключают.

Вам не подойдет бензиновая косилка, если вы не готовы:

тратиться на свежий бензин и хорошее масло;

регулярно чистить топливные и воздушные фильтры, удалять нагар со свечи зажигания;

стричь большой газон с долгими перерывами — в жару или при работе с толстыми влажными стеблями двигатель быстро перегревается и глохнет;

сливать остатки топлива после каждой стрижки — держать бензин в баке больше 2 недель опасно для техники.

Бензиновая техника может быть оснащена двух- или четырехтактным двигателем.

Двухтактный мотор легче, мощнее, тише, но тратит больше топлива и чаще ломается.

Четырехтактный более тяжелый и шумный, но расходует бензин экономичнее и в целом надежнее. Правда, его ремонт обычно дороже, чем двухтактного.

Если у вас большой газон, выбирайте четырехтактный мотор. Сможете сэкономить на топливе и реже менять косилку. Двухтактный идеален для небольшой дачи: меньше раздражающего шума, техника легче и маневреннее.

Важная характеристика бензиновой техники — тип запуска.

Ручной старт сложнее, у неопытных владельцев такая техника несколько раз глохнет, прежде чем включиться.

Автоматический старт поворотом ручки удобнее. Но его обеспечивает встроенная батарея, которую нужно регулярно менять или заряжать.

Бензиновая косилка — мощное оборудование, которое справится с самым запущенным газоном. Но взамен потребует сложного ухода.

Электричество из розетки

Вариант для участка, где есть стабильное питание и надежная проводка. Как выбрать хорошую электрическую газонокосилку для дачи? Расход энергии зависит от мощности мотора. Техника может тратить от 0,3 до 2 кВт в час.

Мощность — самая важная характеристика сетевой электрической газонокосилки.

До 1,4 кВт — решение для газонов площадью до 150 м2, с тонкой невысокой травой.

От 1,4 до 2 кВт — газоны до 300 м2, периодически зарастающие сорняками.

От 2 кВт — большие поля и толстые стебли.

Мощная техника дороже и сильнее нагружает проводку. Перед покупкой проверьте состояние ближайшей розетки и убедитесь, что она выдержит такую мощность.

Среди минусов электрических проводных газонокосилок:

ограниченный радиус действия — вы зависите от длины провода и удлинителя;

провод, который вечно пытается попасть под нож, запутаться в кустах или сломать цветы;

риск удара током при работе с влажной травой.

Стоит выбрать проводную электрическую модель, если вы:

будете регулярно стричь небольшой ровный газон возле дома;

ищете технику, не нуждающуюся в сложном обслуживании, — ее достаточно очистить от травы после работы.

Аккумуляторная батарея

Позволяет не зависеть от бензина и розеток. Как выбрать аккумуляторную газонокосилку для дачи? Классическая модель — беспроводная, с 1-2 батареями. Их хватает на 20-45 минут работы. Не ориентируйтесь на заявленные производителем цифры. Они указаны для невысокой тонкой травы и установленной на производстве новой батареи. Хранение, регулярная зарядка снижают рабочий ресурс аккумулятора. При стрижке заросшего участка нужна максимальная мощность, поэтому батарея выдыхается быстрее.

Классическая аккумуляторная косилка поможет поддерживать в порядке небольшой газон. Но удобнее выбрать для этого робота-газонокосилку. Принцип действия — тот же, что у робота-пылесоса:

работа от встроенных аккумуляторов и автоматическая подзарядка на базе;

движение по траектории, заданной встроенными датчиками или проложенным по границе участка проводом;

защита от наездов на препятствие с помощью датчиков.

Как и в случае с пылесосом, чем выше цена, тем больше полезных функций у робота. Дорогие газонокосилки умеют:

прятаться на базу, если начинается дождь или трава мокрая;

прокладывать оптимальную траекторию, чтобы экономить заряд батареи;

объезжать препятствия.

Недорогая косилка способна забуксовать на ровном месте и состричь газон до проплешин. При выборе робота смотрите на бренд и внимательно читайте отзывы.

Без питания

Источник энергии для механической косилки — физическая сила владельца. Вы толкаете тележку на двух колесах перед собой. Энергия колес передается на лезвие, которое стрижет траву. От такой работы вы быстро устанете. Но механическую газонокосилку можно назвать самым экологичным видом садовой техники. Ее не нужно заряжать или заправлять. Она легкая, компактная и маневренная. Может стать идеальным вариантом для поддержания длины узкой полоски газона перед дачей или под гамаком. Но косить бурьян ей очень тяжело.

Ручная газонокосилка не подойдет, если вы:

физически слабый человек;

редко бываете на даче и обрабатываете газон;

планируете расчищать заросшую лужайку с нуля.

Ширина кошения

Узкую полоску газона измерьте перед покупкой косилки. Она должна свободно проходить между препятствиями. Но помните, что производитель указывает ширину скашивания — габариты корпуса с колесами больше.

Для обработки широкой открытой площадки не гонитесь за максимальной шириной скашивания. Она увеличивает вес техники. Из-за этого для достижения той же мощности нужно больше энергии или топлива. Оптимальные показатели:

для газона до 500 м2 — ширина скашивания 30-40 см;

до 1 000 м2 — до 50 см;

свыше 1 000 м2 — от 60 см.

Не стоит думать, что максимальная ширина позволит быстрее постричь большой участок. Зависимость тут не прямая. Бензиновая модель с большой шириной тяжелее, может быстрее перегреваться. Из-за перерывов на охлаждение мотора и собственный отдых вы потратите больше времени на работу. Для большого участка важнее мощность двигателя или емкость аккумуляторов.

Высота кошения

Производители газонокосилок предлагают регулировку высоты скашивания от 1 до 15 см. Ландшафтные дизайнеры советуют при стрижке партерного газона придерживаться следующих правил:

поддерживать высоту травы от 3 до 6 см максимум;

отросшую траву стричь по 3-5 см каждый день, постепенно выходя на идеальную длину.

Для декоративной площадки у беседки большая высота скашивания не нужна. Заросшую площадку проще выкосить триммером, а потом поддерживать в порядке косилкой с небольшой высотой скашивания.

При выборе техники смотрите не на максимальную высоту, а на способ ее регулировки. Некоторые производители предлагают поднимать держатель с лезвиями нажатием кнопки или рычага. Это удобнее, но дороже. Еще один вариант регулировки — перестановка колесной оси. Это дольше и сложнее, повышает риск поломки.

Сбор или измельчение травы

Бытовая газонокосилка может:

отбрасывать срезанную траву назад или в сторону;

измельчать стебли и разбрасывать эту смесь по поверхности, по которой она едет;

собирать состриженное в мягкий мешок или жесткий бункер.

Какую газонокосилку выбрать для дачи?

Небольшой декоративный газон засушливым летом советуют покрывать мульчей — измельченной травой. Она позволит сохранить влагу в почве, не даст растениям пожелтеть. Но дождливым летом мульча приводит к заболачиванию почвы и гниению корней. Поэтому лучше выбирать газонокосилку, у которой мульчирование — опция, а не единственный способ обращения с отходами.

Бункер или мешок замедляет работу, увеличивает вес техники. Его нужно регулярно опустошать, после каждой стрижки — промывать. 40-50 литров заполнятся примерно за 0,5-1 час работы — в зависимости от высоты и жесткости стеблей. Если мокрые стебли налипнут у входа в бункер, воздушный поток не сможет подавать траву дальше, техника остановится раньше. Жесткий бункер проще мыть и вытряхивать. Мягкий мешок меньше весит, занимает меньше места при хранении.

Без бункера состриженную траву придется собирать граблями. Если участок большой, это не очень удобно.

Боковой выброс удобнее для большого открытого участка, жестких стеблей. Небольшой газон удобнее стричь техникой с задним выбросом — так вы не засыплете мусором дорожки, цоколь беседки или клумбы.

Способ передвижения и колеса

Роботы ездят без участия человека. Механические ручные не движутся, если их не толкать. Бензиновые и электрические делятся на 3 вида:

райдеры с сиденьем — дорогие и ближе к профессиональным, но очень удобные;

самоходные — двигатель дает энергию колесам, а владелец лишь задает направление движения;

несамоходные — нужно толкать косилку, чтобы колеса вращались.

Если вы выбираете мощную тяжелую технику с бензиновым двигателем, потратьтесь на самоходную. Легкая аккумуляторная модель весит от 13 до 30 кг. Средний вес — 15-18 кг. По ровному участку человеку средней комплекции толкать такую технику несложно.

Как выбрать газонокосилку для неровного участка на даче? Косить поле с муравейниками или кочками безопаснее триммером. Если готовы рискнуть с косилкой, выбирайте модель, максимально защищенную от повреждений и маневренную. Смотрите не на способ хода, а на тип и размеры колес. Важные характеристики:

материал диска — металл, а не пластик;

мягкая покрышка с хорошей амортизацией;

широкое колесо — больше 15-20 см;

рояльная конструкция — рояльными называют колеса, которые могут поворачиваться вокруг своей оси, позволяя аккуратно объезжать препятствия;

крепление на подшипниках или металлической (а не пластиковой) втулке.

Широкие и рояльные колеса немного увеличивают вес техники, но делают ее маневреннее и лучше защищают двигатель от вибрации и ударов. Поэтому экономить на них не следует.

Какую косилку выбрать для газона на склоне? Лучший вариант — самоходная электрическая. Робот может упасть со склона. Тяжелая несамоходная может потянуть вас за собой вниз, опрокинуться, если вам не хватит сил на управление ею. В бензиновом двигателе при наклоне нарушается подача масла. Такие косилки нельзя переворачивать или класть набок.

Даже самоходные электрические косилки рассчитаны на склоны до 10-20 градусов. Если уклон сильнее, лучше взять косу или нанять мини-трактор.

Тип ножа

Нож любой газонокосилки нужно регулярно точить. Тупое лезвие увеличивает нагрузку на двигатель, мнет траву и портит вид газона.

Тип режущей системы подбирают с учетом частоты стрижки.

Регулярно подравнивать декоративный газон удобнее барабанной косилкой. Ее спиральные ножи срезают стебли как ножницы. Срез идеально ровный, газон выглядит безупречно. Но с толстыми стеблями ножи не справятся.

Роторная, или ротационная, модель, при достаточной мощности двигателя прорежет даже жесткую спутанную траву. Но такие ножи нужно чаще точить.

Материалы корпуса

Газонокосилки делятся на пластиковые, стальные и алюминиевые. Материал корпуса не столь важен, если участок ровный. Даже недорогой пластик выдержит несильные удары. Гораздо важнее материал деки — оболочки, защищающей ножи. О него постоянно ударяются комья земли и мелкие камни. Он контактирует с росой и влажной травой. Лучшая дека — алюминиевая. Она не ржавеет, как сталь, не такая хрупкая, как пластик.

Дополнительные функции

Список опций зависит от выбранного типа питания.

Самоходные бензиновые оснащают вариаторами для регулировки скорости движения.

Электрические — индикаторами заряда батареи, дополнительным аккумулятором для быстрого продолжения работы при разрядке.

Роботов — фарами для безопасной работы в темноте, датчиками влажности, электронными блокираторами, не дающими запустить технику без кода.

Полезная опция для моделей с травосборником — индикатор заполнения мешка или бункера, автоматический или в виде смотрового окна.

Выбор газонокосилки для дачи: подводим итоги

Чтобы выбрать технику, нужно знать:

размеры газона;

периодичность стрижки.

Поддерживать в порядке небольшую ухоженную площадку перед домом поможет робот-газонокосилка, механическая или компактная несамоходная электрическая модель. Но вы должны быть готовы запускать стрижку раз в 3-5 дней. Иначе трава станет жесткой, техника с ней не справится.

Если вам нужно регулярно стричь площадь от 200 м2, выбирайте самоходную бензиновую модель мощностью от 3 л.с., с автоматическим запуском.

Для крутого склона, площадки, заросшей бурьяном, даже мощной газонокосилки недостаточно. Если вы редко бываете на даче или планируете расчищать старый участок под газон, выбирайте мотокосу с металлическим диском. Она позволит срезать переросшую траву, которую вы потом подровняете косилкой, обрезать сорняки около крыльца или забора.