Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Любите капучино из ближайшей кофейни? Рассказываем, как выбрать кофемашину, которая приготовит такой же вкусный, но дома.

Хотите сэкономить на походах в кофе, не отказываясь от любимого кофе? Поставьте на кухне технику, которая умеет его готовить. Даем советы, как выбрать для дома кофемашину с капучинатором или без.

Все о выборе кофемашины

Виды

— Капсульные

— Чалдовые

— Автоматические

Характеристики

— Способы заливки воды

— Объемы емкостей и контейнеров

— Количество напитков

— Способ взбивания молока

— Давление помпы

— Способ управления

— Размеры и дизайн

Дополнительные функции

Пошаговая инструкция по выбору

Виды кофемашин для дома: как выбрать хорошую

Оборудование для кофе делят на кофемашины и кофеварки. Последние готовят только черный кофе. Для работы с ними нужно покупать молотый кофе или отдельную кофемолку для зерен. Есть два основных вида кофеварок.

Виды кофеварок

Рожковые

Помогут приготовить эталонный эспрессо. Но качество и вкус напитка зависят от ваших навыков. Нужно научиться трамбовать молотый кофе в рожок, настраивать температуру воды. Это долго и непросто.

Капельные

Готовят фильтр-кофе, который некоторым кажется водянистым и невкусным, а некоторым — крепким и бодрящим. Кофеварка за 5-7 минут сварит до 2 литров кофе — а не одну чашечку эспрессо, как рожковая. У дорогих моделей есть подогреваемая платформа, поддерживающая температуру напитка в кувшине.

Кофемашины почти не требуют от человека участия в приготовлении, при этом предлагают много разных рецептов. Вы заполняете их кофе и водой, нажимаете на кнопку и подставляете чашку под носик. Напиток будет готов через 0,5-3 минуты в зависимости от рецепта и типа оборудования.

Виды кофемашин-автоматов

Как выбрать кофемашину-автомат для дома? Их делят на 3 основных вида.

Капсульные

Работают с готовыми капсулами от конкретного производителя. В них засыпан молотый, специально обработанный кофе, иногда — сухое молоко, сахар или ароматизаторы. На маркетплейсах можно найти аналоги оригинальных капсул. Но цены не намного ниже оригинальных. Если вы хотите выбрать бюджетную кофемашину для дома и недорого готовить эспрессо, капсульные — не ваш вариант. Они недорогие, но одна чашка обойдется в 100-200 рублей, не считая затрат на воду и электричество. Возможность сэкономить — покупка многоразовой металлической капсулы на китайском маркетплейсе. Ее можно заполнять магазинным молотым кофе — или даже купить кофемолку и молоть зерна самостоятельно. Но использование многоразовой капсулы снижает качество и ухудшает вкус и аромат напитка. И возни с ней больше.

Чалдовые

Тот же принцип, что у капсульных. Но вместо капсул в фольге — таблетки из молотого кофе в бумажной оболочке. Капучино или латте с ванилью в чалдах не найдешь: они подходят только для приготовления черного кофе, ароматизаторы в них обычно не добавляют. Считаются экологичнее капсульных, так как бумага быстрее разлагается. Но выбор марок и вкусов гораздо меньше.

Автоматические для зернового или молотого кофе

Вы засыпаете подходящий тип в отсек и нажимаете на кнопку. Можно пробовать разные сорта от разных производителей, даже смешивать несколько сортов. Засыпать молотый кофе в зерновые строго запрещено: порошок забьет и сломает встроенную кофемолку.

Если выбираете зерновую кофемашину, смотрите на тип жерновов во встроенной кофемолке. Керамические дороже и менее долговечные, но мелют зерна без нагрева. Металлические при обработке большой партии нагреваются, из-за чего зерно теряет часть вкуса и аромата.

Автоматы, работающие на молотом, обычно тише зерновых. Кофемолка — один из самых «громких» узлов. Но молотый порошок после вскрытия упаковки теряет аромат быстрее, чем зерна.

Если коротко: самым вкусным кофе считается зерновой, смолотый непосредственно перед приготовлением. На втором месте — натуральный молотый от проверенного производителя.

Капсулы и чалды — для тех, кому важны скорость работы и простота ухода, не страшны высокая цена чашки и искусственные добавки. Если хотите готовить натуральный черный кофе недорого, выбирайте капельную кофеварку. Рожковая — для тех, кто чувствует тонкие грани вкуса и аромата, и готов тратить время на их раскрытие.

Как правильно выбрать кофемашину для дома: важные характеристики

Тип сырья — одна из самых важных характеристик оборудования. Рассказываем, на что еще обратить внимание, чтобы выбрать для дома оптимальную кофемашину по соотношению цены и качества.

Способы заливки воды

Машины для кафе и кофеен, некоторые дорогие встраиваемые для дома можно подключать к водопроводу. В большинство отдельно стоящих воду придется заливать самостоятельно. Домашние умельцы могут купить систему для подключения бытовой кофемашины к водопроводу. Но подводку разрешено ставить только после фильтров грубой и тонкой очистки. Жесткая водопроводная вода быстро забьет трубки. И на вкус кофе плохо влияет. Ароматный напиток нужно готовить на тщательно очищенной мягкой воде. Проще и безопаснее самостоятельно заливать бутилированную.

Объемы емкостей и контейнеров

У автоматической кофемашины есть как минимум 4 отсека: для зерна, воды, остатков гущи и капель кофе. Чем больше отсеки для воды и зерна, тем реже их нужно наполнять. Если у вас большая семья и утро все начинают с чашки кофе, выбирайте максимальный объем контейнеров для воды. Но вместительные емкости увеличивают размеры кофемашины. Если кухня маленькая, ищите компактную модель.

У капсульных емкость для воды — от 400-600 мл.

У автоматических — 1-2 литра.

Модели на 3-4 литра — профессиональные, переплачивать за них не стоит.

Посмотрите и на объем поддона, собирающего остатки воды после приготовления кофе. После каждой чашки в него «накапает» 15-40 мл. Поддон на 500 мл нужно опустошать через каждые 10 чашек. Емкость на литр требует внимания реже, но увеличивает размеры корпуса.

Количество напитков

Капельные кофеварки готовят только черный кофе. Если вы хотите дополнить его молочной пеной, ее нужно взбивать отдельно.

Ассортимент напитков в чалдовых и капсульных машинах зависит от производителя. Он может предлагать эспрессо или ристретто из разных сортов зерен, без добавок или с ароматом ванили, с разной концентрацией кофеина — от нулевой до максимальной. Можно ли в капсульной кофемашине готовить капучино или латте? Зависит от производителя. Одни бренды, например, Nescafe, предлагают дополнительные капсулы с сухим молоком, другие — готовые капсулы с полуфабрикатом для латте или капучино (сухое молоко сразу добавлено в кофе). Есть варианты с капучинатором — трубкой, которая взбивает пену из цельного молока, которую вы самостоятельно перекладываете в чашку.

Автоматические машины, кроме классического эспрессо, могут предлагать:

горячую воду — оборудование заменит электрический чайник и позволит готовить чай одним нажатием кнопки;

напитки с молоком — поступающим из специального контейнера;

напитки с молочной пеной.

Способ взбивания молока

Если вы любите капучино, оцените, как кофемашина готовит молочную пену.

В автоматической вы заливаете молоко в специальную емкость и подставляете чашку под готовый капучино или латте. Машина сама распределит слои молока, кофе и пены в стакане.

В полуавтоматических — вставляете подающую трубку в пакет с молоком и подставляете чашку под вывод. Кофе можно налить в нее до или после.

Ручной капучинатор — это трубка, подающая пар. Ее нужно направить в стакан с молоком, чтобы превратить его в пену. А потом аккуратно вмешать ее в кофе или залить эспрессо сверху.

Дорогие модели с автоматическим капучинатором позволяют даже настраивать плотность пены. К работе с ручным нужно приноровиться. Но научившись держать трубку под правильным углом, вы уже не забудете, как это делать.

Если коротко: капучино из натурального молока никогда не сравнится по вкусу с растворимым напитком из сухого. Чтобы сэкономить, можно выбрать для дома кофемашину с ручным капучинатором. Она дешевле автоматической, но с ней нужно научиться работать. Если вы вечно опаздываете по утрам, ищите автоматическую модель. Она приготовит напиток с молочной пеной одним нажатием кнопки.

Давление помпы

При приготовлении эспрессо важны 3 фактора: давление воды на молотые зерна, ее температура и скорость пролива. Если давление или температура слишком низкие, а пролив быстрый, зерна не отдадут вкус и аромат напитку.

Настоящие ценители готовят эспрессо по формуле: давление 15 бар, температура воды 92 градуса, пролив — 30 секунд. Опытные бариста экспериментируют с давлением и температурой воды для каждого сорта.

У капсульных кофемашин давление в помпе обычно фиксированное. Производитель подбирает его с учетом плотности набивки смеси в капсуле. Дорогие полупрофессиональные автоматы и рожковые кофеварки могут быть оснащены манометром, позволяющим регулировать давление, а также системами регулировки температуры и скорости пролива.

Если коротко: ищите модель с манометром и регулировкой температуры, если хотите поиграть в бариста на собственной кухне. Если хотите просто пить вкусный кофе, не думая о параметрах его заваривания, выбирайте автоматическую кофемашину, которая готовит кофе одним нажатием кнопки. В ней производитель уже предусмотрел оптимальные настройки для эспрессо и других напитков.

Способ управления

Машины могут быть оснащены механическими или сенсорными кнопками, сенсорным экраном. С меню на дисплее работать удобнее, если производитель предлагает десятки рецептов напитков, тонкие настройки давления и пролива. Для управления капсульными и простыми автоматами достаточно двух-трех кнопок.

Размеры и дизайн

Кофемашины для дома делятся на отдельно стоящие и встраиваемые. Если хотите выбрать бюджетную кофемашину для дома, ищите отдельно стоящую. Цены на встраиваемые начинаются от нескольких десятков тысяч рублей и доходят до сотен. Кроме цены к минусам относят сложное обслуживание: для чистки и смазки узлов оборудование нужно выдвигать. Ставить технику в верхней части колонны не всегда удобно: отсеки для зерна и воды обычно открываются сверху, для их пополнения придется вставать на табуретку. Зато модели не занимают места на столешнице. В их корпусе может быть предусмотрен отсек для капсул или чалд, чашек, банок с сахаром и зернами.

Если вы хотите создать минималистичный интерьер кухни с абсолютно пустой столешницей, вложения во встроенную машину могут быть оправданы. Но и отдельно стоящую можно спрятать за дверцей шкафа вместе с посудой, зернами и сахаром. Иногда решают не прятать технику, а создавать на кухне красивый кофейный уголок — пространство с кофемашиной, яркими чашками на рейлингах, оригинальными банками для сахара и кофе и мотивирующими постерами.

Если выбираете отдельно стоящую машину, убедитесь, что на столешнице хватит для нее места. Технику нужно ставить рядом с розеткой, модели с подключением к водопроводу — недалеко от труб.

У большинства встраиваемых машин стандартные размеры — высота 45 см и ширина 60 см. Отдельно стоящие делятся на компактные, стандартные и большие. Размеры часто связаны с функциональностью.

Компактные, шириной от 20 см, глубиной и высотой от 35 см — либо капсульные, либо автоматические для эспрессо. Не стоит ждать от них дополнительного отсека для молока, объемной емкости для воды и зерен, даже пароотводящей трубки для взбивания молочной пены. Модели такого типа предлагают бренды Polaris, Bosch, Kitfort. Это вариант для людей, которые с утра выпивают чашку эспрессо и убегают из дома. Ассортимент напитков у капсульных может быть шире, но капучино, скорее всего, будет сделан из сухого молока. Если вы пьете много кофе и любите разные рецепты, выделите на кухне место под модель побольше.

Стандартные. Средние размеры — 35х45х45 см. Но производитель может увеличить только глубину или высоту. Например, у бренда Tuvio есть модель шириной всего 18 см, высотой 32 см, глубиной — 39 см. Увеличение размеров позволяет встроить автоматический капучинатор, добавить кран для второй чашки или горячей воды. Это оптимальное решение для дома. Вы сможете выбирать рецепты с молоком или молочной пеной, но не будете долго разбираться с настройками. Такие модели есть у брендов Polaris, DeLonghi, Miele и многих других.

Большие. Их параметры начинаются от 45 см и могут достигать 60 см в любых измерениях. Это настоящие кофейные станции с максимальным функционалом. Готовят десятки рецептов, сами взбивают молоко, могут одновременно наливать кофе в две чашки. Отличаются увеличенным объемом емкостей для воды и зерен. Такие чаще ставят в офисах, но для дома они тоже подходят. Ищите их у брендов DeLonghi, Saeco, других марок, специализирующихся на оборудовании для приготовления кофе.

Если коротко: оцените свободное место на столешнице у розетки и смотрите, что предлагают для этих размеров. При заказе встроенной убедитесь, что после установки вам будет удобно засыпать зерна, заливать воду и чистящие средства.

Полезные дополнительные функции

Рассказываем, что важно, а на чем можно сэкономить.

Подача горячей воды. Позволяет отказаться от электрического чайника или кулера. Отдельный кран нальет в чашку почти кипяток — для чая, детского питания, быстрорастворимой еды.

Предсмачивание. Помогает убрать из молотого зерна лишний углекислый газ, способный повлиять на вкус. По мнению кофеманов, очень важная функция.

Регулировка крепости. С утра можно пить бодрящий напиток, вечером — менее крепкий. Полезное решение для тех, кто готов экспериментировать и разбираться с настройками.

Приготовление двух чашек сразу. Увеличивает цену и размеры, но не экономит время. Машина готовит одну чашку не больше 3 минут.

Предупреждения об ошибках. Машина не запустится, если в контейнере мало воды, нет зерна или капсул, нужно почистить лоток для жмыха или трубки. Очень полезные функции, защищающие от серьезных поломок.

Самоочистка. Вам все равно придется периодически промывать узлы специальными чистящими средствами. Но это можно делать реже, если оборудование автоматически пропускает через них горячую воду после каждой или нескольких чашек.

Подключение к системе умного дома. Позволит настраивать приготовление кофе по таймеру или запускать еще из постели, через мобильное приложение или умную колонку. Вам все равно придется засыпать зерна и наливать воду самостоятельно, так что сэкономить много времени не получится.

Как правильно выбрать кофемашину для дома: пошаговая инструкция