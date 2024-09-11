Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Любите капучино из ближайшей кофейни? Рассказываем, как выбрать кофемашину, которая приготовит такой же вкусный, но дома.

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Хотите сэкономить на походах в кофе, не отказываясь от любимого кофе? Поставьте на кухне технику, которая умеет его готовить. Даем советы, как выбрать для дома кофемашину с капучинатором или без.

Все о выборе кофемашины

Виды
— Капсульные
— Чалдовые
— Автоматические
Характеристики
— Способы заливки воды
— Объемы емкостей и контейнеров
— Количество напитков
— Способ взбивания молока
— Давление помпы
— Способ управления
— Размеры и дизайн
Дополнительные функции
Пошаговая инструкция по выбору

Виды кофемашин для дома: как выбрать хорошую

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Оборудование для кофе делят на кофемашины и кофеварки. Последние готовят только черный кофе. Для работы с ними нужно покупать молотый кофе или отдельную кофемолку для зерен. Есть два основных вида кофеварок.  

Виды кофеварок

Рожковые

Помогут приготовить эталонный эспрессо. Но качество и вкус напитка зависят от ваших навыков. Нужно научиться трамбовать молотый кофе в рожок, настраивать температуру воды. Это долго и непросто.

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Капельные

Готовят фильтр-кофе, который некоторым кажется водянистым и невкусным, а некоторым — крепким и бодрящим. Кофеварка за 5-7 минут сварит до 2 литров кофе — а не одну чашечку эспрессо, как рожковая. У дорогих моделей есть подогреваемая платформа, поддерживающая температуру напитка в кувшине.

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Кофемашины почти не требуют от человека участия в приготовлении, при этом предлагают много разных рецептов. Вы заполняете их кофе и водой, нажимаете на кнопку и подставляете чашку под носик. Напиток будет готов через 0,5-3 минуты в зависимости от рецепта и типа оборудования.

Виды кофемашин-автоматов

Как выбрать кофемашину-автомат для дома? Их делят на 3 основных вида. 

Капсульные

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Работают с готовыми капсулами от конкретного производителя. В них засыпан молотый, специально обработанный кофе, иногда — сухое молоко, сахар или ароматизаторы. На маркетплейсах можно найти аналоги оригинальных капсул. Но цены не намного ниже оригинальных. Если вы хотите выбрать бюджетную кофемашину для дома и недорого готовить эспрессо, капсульные — не ваш вариант. Они недорогие, но одна чашка обойдется в 100-200 рублей, не считая затрат на воду и электричество. Возможность сэкономить — покупка многоразовой металлической капсулы на китайском маркетплейсе. Ее можно заполнять магазинным молотым кофе — или даже купить кофемолку и молоть зерна самостоятельно. Но использование многоразовой капсулы снижает качество и ухудшает вкус и аромат напитка. И возни с ней больше.

Чалдовые

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Тот же принцип, что у капсульных. Но вместо капсул в фольге — таблетки из молотого кофе в бумажной оболочке. Капучино или латте с ванилью в чалдах не найдешь: они подходят только для приготовления черного кофе, ароматизаторы в них обычно не добавляют. Считаются экологичнее капсульных, так как бумага быстрее разлагается. Но выбор марок и вкусов гораздо меньше.

Автоматические для зернового или молотого кофе

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Вы засыпаете подходящий тип в отсек и нажимаете на кнопку. Можно пробовать разные сорта от разных производителей, даже смешивать несколько сортов. Засыпать молотый кофе в зерновые строго запрещено: порошок забьет и сломает встроенную кофемолку.

  • Если выбираете зерновую кофемашину, смотрите на тип жерновов во встроенной кофемолке. Керамические дороже и менее долговечные, но мелют зерна без нагрева. Металлические при обработке большой партии нагреваются, из-за чего зерно теряет часть вкуса и аромата.
  • Автоматы, работающие на молотом, обычно тише зерновых. Кофемолка — один из самых «громких» узлов. Но молотый порошок после вскрытия упаковки теряет аромат быстрее, чем зерна.

Если коротко: самым вкусным кофе считается зерновой, смолотый непосредственно перед приготовлением. На втором месте — натуральный молотый от проверенного производителя.

Капсулы и чалды — для тех, кому важны скорость работы и простота ухода, не страшны высокая цена чашки и искусственные добавки. Если хотите готовить натуральный черный кофе недорого, выбирайте капельную кофеварку. Рожковая — для тех, кто чувствует тонкие грани вкуса и аромата, и готов тратить время на их раскрытие.

Как правильно выбрать кофемашину для дома: важные характеристики

Тип сырья — одна из самых важных характеристик оборудования. Рассказываем, на что еще обратить внимание, чтобы выбрать для дома оптимальную кофемашину по соотношению цены и качества.

Способы заливки воды

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Машины для кафе и кофеен, некоторые дорогие встраиваемые для дома можно подключать к водопроводу. В большинство отдельно стоящих воду придется заливать самостоятельно. Домашние умельцы могут купить систему для подключения бытовой кофемашины к водопроводу. Но подводку разрешено ставить только после фильтров грубой и тонкой очистки. Жесткая водопроводная вода быстро забьет трубки. И на вкус кофе плохо влияет. Ароматный напиток нужно готовить на тщательно очищенной мягкой воде. Проще и безопаснее самостоятельно заливать бутилированную.

Объемы емкостей и контейнеров

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

У автоматической кофемашины есть как минимум 4 отсека: для зерна, воды, остатков гущи и капель кофе. Чем больше отсеки для воды и зерна, тем реже их нужно наполнять. Если у вас большая семья и утро все начинают с чашки кофе, выбирайте максимальный объем контейнеров для воды. Но вместительные емкости увеличивают размеры кофемашины. Если кухня маленькая, ищите компактную модель.

  • У капсульных емкость для воды — от 400-600 мл.
  • У автоматических — 1-2 литра.
  • Модели на 3-4 литра — профессиональные, переплачивать за них не стоит.

Посмотрите и на объем поддона, собирающего остатки воды после приготовления кофе. После каждой чашки в него «накапает» 15-40 мл. Поддон на 500 мл нужно опустошать через каждые 10 чашек. Емкость на литр требует внимания реже, но увеличивает размеры корпуса.

Количество напитков

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Капельные кофеварки готовят только черный кофе. Если вы хотите дополнить его молочной пеной, ее нужно взбивать отдельно.

Ассортимент напитков в чалдовых и капсульных машинах зависит от производителя. Он может предлагать эспрессо или ристретто из разных сортов зерен, без добавок или с ароматом ванили, с разной концентрацией кофеина — от нулевой до максимальной. Можно ли в капсульной кофемашине готовить капучино или латте? Зависит от производителя. Одни бренды, например, Nescafe, предлагают дополнительные капсулы с сухим молоком, другие — готовые капсулы с полуфабрикатом для латте или капучино (сухое молоко сразу добавлено в кофе). Есть варианты с капучинатором — трубкой, которая взбивает пену из цельного молока, которую вы самостоятельно перекладываете в чашку.
Автоматические машины, кроме классического эспрессо, могут предлагать:

  • горячую воду — оборудование заменит электрический чайник и позволит готовить чай одним нажатием кнопки;
  • напитки с молоком — поступающим из специального контейнера;
  • напитки с молочной пеной.

Способ взбивания молока

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Если вы любите капучино, оцените, как кофемашина готовит молочную пену.

  • В автоматической вы заливаете молоко в специальную емкость и подставляете чашку под готовый капучино или латте. Машина сама распределит слои молока, кофе и пены в стакане.
  • В полуавтоматических — вставляете подающую трубку в пакет с молоком и подставляете чашку под вывод. Кофе можно налить в нее до или после.
  • Ручной капучинатор — это трубка, подающая пар. Ее нужно направить в стакан с молоком, чтобы превратить его в пену. А потом аккуратно вмешать ее в кофе или залить эспрессо сверху.

Дорогие модели с автоматическим капучинатором позволяют даже настраивать плотность пены. К работе с ручным нужно приноровиться. Но научившись держать трубку под правильным углом, вы уже не забудете, как это делать.

Если коротко: капучино из натурального молока никогда не сравнится по вкусу с растворимым напитком из сухого. Чтобы сэкономить, можно выбрать для дома кофемашину с ручным капучинатором. Она дешевле автоматической, но с ней нужно научиться работать. Если вы вечно опаздываете по утрам, ищите автоматическую модель. Она приготовит напиток с молочной пеной одним нажатием кнопки.

Давление помпы

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

При приготовлении эспрессо важны 3 фактора: давление воды на молотые зерна, ее температура и скорость пролива. Если давление или температура слишком низкие, а пролив быстрый, зерна не отдадут вкус и аромат напитку.

Настоящие ценители готовят эспрессо по формуле: давление 15 бар, температура воды 92 градуса, пролив — 30 секунд. Опытные бариста экспериментируют с давлением и температурой воды для каждого сорта.

У капсульных кофемашин давление в помпе обычно фиксированное. Производитель подбирает его с учетом плотности набивки смеси в капсуле. Дорогие полупрофессиональные автоматы и рожковые кофеварки могут быть оснащены манометром, позволяющим регулировать давление, а также системами регулировки температуры и скорости пролива.

Если коротко: ищите модель с манометром и регулировкой температуры, если хотите поиграть в бариста на собственной кухне. Если хотите просто пить вкусный кофе, не думая о параметрах его заваривания, выбирайте автоматическую кофемашину, которая готовит кофе одним нажатием кнопки. В ней производитель уже предусмотрел оптимальные настройки для эспрессо и других напитков.

Способ управления

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Машины могут быть оснащены механическими или сенсорными кнопками, сенсорным экраном. С меню на дисплее работать удобнее, если производитель предлагает десятки рецептов напитков, тонкие настройки давления и пролива. Для управления капсульными и простыми автоматами достаточно двух-трех кнопок.

Размеры и дизайн

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Кофемашины для дома делятся на отдельно стоящие и встраиваемые. Если хотите выбрать бюджетную кофемашину для дома, ищите отдельно стоящую. Цены на встраиваемые начинаются от нескольких десятков тысяч рублей и доходят до сотен. Кроме цены к минусам относят сложное обслуживание: для чистки и смазки узлов оборудование нужно выдвигать. Ставить технику в верхней части колонны не всегда удобно: отсеки для зерна и воды обычно открываются сверху, для их пополнения придется вставать на табуретку. Зато модели не занимают места на столешнице. В их корпусе может быть предусмотрен отсек для капсул или чалд, чашек, банок с сахаром и зернами. 

Если вы хотите создать минималистичный интерьер кухни с абсолютно пустой столешницей, вложения во встроенную машину могут быть оправданы. Но и отдельно стоящую можно спрятать за дверцей шкафа вместе с посудой, зернами и сахаром. Иногда решают не прятать технику, а создавать на кухне красивый кофейный уголок — пространство с кофемашиной, яркими чашками на рейлингах, оригинальными банками для сахара и кофе и мотивирующими постерами.

Если выбираете отдельно стоящую машину, убедитесь, что на столешнице хватит для нее места. Технику нужно ставить рядом с розеткой, модели с подключением к водопроводу — недалеко от труб.

У большинства встраиваемых машин стандартные размеры — высота 45 см и ширина 60 см. Отдельно стоящие делятся на компактные, стандартные и большие. Размеры часто связаны с функциональностью.

  • Компактные, шириной от 20 см, глубиной и высотой от 35 см — либо капсульные, либо автоматические для эспрессо. Не стоит ждать от них дополнительного отсека для молока, объемной емкости для воды и зерен, даже пароотводящей трубки для взбивания молочной пены. Модели такого типа предлагают бренды Polaris, Bosch, Kitfort. Это вариант для людей, которые с утра выпивают чашку эспрессо и убегают из дома. Ассортимент напитков у капсульных может быть шире, но капучино, скорее всего, будет сделан из сухого молока. Если вы пьете много кофе и любите разные рецепты, выделите на кухне место под модель побольше.
  • Стандартные. Средние размеры — 35х45х45 см. Но производитель может увеличить только глубину или высоту. Например, у бренда Tuvio есть модель шириной всего 18 см, высотой 32 см, глубиной — 39 см. Увеличение размеров позволяет встроить автоматический капучинатор, добавить кран для второй чашки или горячей воды. Это оптимальное решение для дома. Вы сможете выбирать рецепты с молоком или молочной пеной, но не будете долго разбираться с настройками. Такие модели есть у брендов Polaris, DeLonghi, Miele и многих других.
  • Большие. Их параметры начинаются от 45 см и могут достигать 60 см в любых измерениях. Это настоящие кофейные станции с максимальным функционалом. Готовят десятки рецептов, сами взбивают молоко, могут одновременно наливать кофе в две чашки. Отличаются увеличенным объемом емкостей для воды и зерен. Такие чаще ставят в офисах, но для дома они тоже подходят. Ищите их у брендов DeLonghi, Saeco, других марок, специализирующихся на оборудовании для приготовления кофе.

Если коротко: оцените свободное место на столешнице у розетки и смотрите, что предлагают для этих размеров. При заказе встроенной убедитесь, что после установки вам будет удобно засыпать зерна, заливать воду и чистящие средства.

Полезные дополнительные функции

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

Рассказываем, что важно, а на чем можно сэкономить.

  • Подача горячей воды. Позволяет отказаться от электрического чайника или кулера. Отдельный кран нальет в чашку почти кипяток — для чая, детского питания, быстрорастворимой еды.
  • Предсмачивание. Помогает убрать из молотого зерна лишний углекислый газ, способный повлиять на вкус. По мнению кофеманов, очень важная функция.
  • Регулировка крепости. С утра можно пить бодрящий напиток, вечером — менее крепкий. Полезное решение для тех, кто готов экспериментировать и разбираться с настройками.
  • Приготовление двух чашек сразу. Увеличивает цену и размеры, но не экономит время. Машина готовит одну чашку не больше 3 минут.
  • Предупреждения об ошибках. Машина не запустится, если в контейнере мало воды, нет зерна или капсул, нужно почистить лоток для жмыха или трубки. Очень полезные функции, защищающие от серьезных поломок.
  • Самоочистка. Вам все равно придется периодически промывать узлы специальными чистящими средствами. Но это можно делать реже, если оборудование автоматически пропускает через них горячую воду после каждой или нескольких чашек.  
  • Подключение к системе умного дома. Позволит настраивать приготовление кофе по таймеру или запускать еще из постели, через мобильное приложение или умную колонку. Вам все равно придется засыпать зерна и наливать воду самостоятельно, так что сэкономить много времени не получится.  

Как правильно выбрать кофемашину для дома: пошаговая инструкция

Как выбрать кофемашину для дома: все о видах и функциях

  • Оцените свободное место на кухне и выберите способ установки — на столешнице или встройка.
  • Выберите тип кофе — молотый, зерновой, капсулы или чалды. Рассчитайте примерную стоимость чашки: для капсульных она может оказаться выше, чем в кофейне.
  • Решите, нужен ли вам капучино или латте. Если да, подумайте, готовы ли учиться работе с ручным капучинатором. Если нет — увеличивайте бюджет.
  • Оцените все предложения в рамках бюджета, подходящего размера. Отдавайте предпочтение известным брендам бытовой техники. Одними из лучших считаются модели DeLonghi, Saeco, Jura, Nivona, предлагающие решения и для дома, и для кофеен.
  • Отберите 3-5 моделей и сравните функционал. Не переплачивайте за дополнительные рецепты и тонкие настройки. По опыту владельцев, дома регулярно готовят 1-2 популярных напитка, даже если в меню их десятки. А играть в бариста интересно только в первые недели после установки.  
  • Не гонитесь за стильным дизайном. Не подходящую к кухне по стилю машину можно спрятать в шкаф. А невкусный кофе никак не исправить.

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