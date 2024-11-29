Как выбрать миксер для дома: 7 важных критериев и полезные советы

Рассказываем, что такое миксер, и разбираем важные критерии, на которые нужно обратить внимание. Даем полезные советы по выбору устройства.

В магазинах бытовой техники можно найти множество электроприборов, упрощающих и ускоряющих готовку. Нужно только понять, какой именно вам пригодится. Кажется, что выбрать прибор для кухни очень просто, однако на практике все оказывается намного сложнее. Техника отличается функционалом, возможностями и, конечно же, ценой. Мы подготовили подробное руководство, как правильно выбрать миксер для разных задач.

Все о том, как выбрать миксер

Разновидности электромиксеров

— Ручные

— Стационарные

— Планетарные

Алгоритм выбора подходящей модели

— Тип устройства

— Мощность

— Объем чаши

— Количество скоростей и режимов

— Выберите материал чаши

— Дополнительные возможности

— Производитель

Полезные советы по выбору

Что такое миксер и какие они бывают

Название бытового прибора происходит от английского слова «смешивать». На русский его можно перевести как «мешалка» или «смешиватель», что полностью объясняет назначение устройства. Электроприбор оснащается насадками-лопастями разной формы, которые вращаются и перемешивают продукты в чаше. У большинства моделей есть возможность выбора скорости вращения насадок. Это дает возможность смешивать разные продукты. Все электроприборы можно разделить на три группы.

Ручные

Компактное устройство со съемными насадками. Небольшой прямоугольный корпус с удобной ручкой. Около нее располагается кнопка включения и переключатель скоростей, если есть такая опция. Это очень удобно, поскольку позволяет удерживать устройство и этой же рукой при необходимости управлять скоростью вращения лопастей. Значимый плюс ручных моделей — компактность и небольшой вес. Их легко разобрать и убрать на хранение, они занимают минимум места. Поэтому выделять им целую полку не нужно, а это очень важно для небольших кухонь.

Устройство мобильно, его легко переносить с одного места в другое и сразу же запускать в работу.

Основное достоинство ручных электроприборов отчасти является и их недостатком. Компактность не позволяет им развивать большую мощность. В большинстве своем это маломощные модели, поэтому применение их ограничено. Они хорошо справляются с жидким тестом, взбивают яйца и сливки. Мощности достаточно для смешивания полужидкого теста и подобных масс. Однако с замесом густого, а тем более крутого теста большинство моделей не справится. Небольшая мощность ограничивает и время работы прибора.

Еще один недостаток — прибор во время работы нужно держать в руке. От этого она устает, кроме того, нужно постоянно контролировать процесс, отвлекаться нельзя. Несмотря на то, что функционал ручных миксеров довольно ограниченный, они комплектуются несколькими насадками. У большинства моделей есть венчики для смешивания или взбивания жидкого и полужидкого теста. Также в комплект входят парные насадки-крюки для перемешивания густой массы. Возможна дополнительная комплектация чашей для взбивания разного объема, но это не обязательно.

Стационарные

У такого электроприбора есть подставка с вращающимися насадками, под них устанавливается съемная чаша для смешивания. У некоторых моделей есть возможность снять рабочую часть и при желании пользоваться ею как ручным миксером. Стационарные приборы довольно громоздкие и тяжелые, не разбираются. Поэтому им нужно много места для хранения. Для больших кухонь это не критично, а для маленьких может оказаться проблемой.

Мощность стационарных моделей выше, чем у ручных. Даже электроприборы со съемной рабочей частью более мощные, но они же и тяжелее. Поэтому рука быстро устает, что не очень удобно. Большая мощность дает стационарным моделям возможность быстро взбивать и качественно замешивать разные по консистенции массы. Они отлично справляются с жидким, полужидким и густым тестом, могут вымесить крутое тесто для пельменей.

Устройства оснащаются двумя типами насадок: парными венчиками и крюками. Пользоваться стационарным миксером очень просто и удобно — надо поместить продукты в чашу, опустить насадки и включить прибор, выбрав предварительно скорость замешивания. Рабочая часть стационарного миксера неподвижна, вращаются только насадки. При правильно подобранном объеме и форме чаши этого вполне достаточно, чтобы качественно размешать продукты.

Планетарные

Электроприборы планетарного типа считаются разновидностью стационарных, но есть значимое отличие. У них есть платформа и рабочая часть с вращающимися насадками, съемная чаша. Отличие в направлении движения насадок. Они вращаются вокруг своей оси и одновременно рабочая часть вращается, передвигая лопасти-насадки по периметру чаши. У некоторых моделей вращается платформа с чашей, но это не меняет принцип действия.

Двойное вращение обеспечивает максимально однородное смешивание, насыщает перемешиваемую массу кислородом. Кроме того, конструкция планетарных миксеров предполагает возможность реализации дополнительных функций. Поэтому некоторые модели оснащены насадками-терками, блендерами, мясорубками. Но это не обязательная опция. В обычной комплектации у электроприбора есть насадки-венчики и крюки.

Планетарные системы самые массивные, занимают много места. Обычно они мощнее стационарных аналогов, поэтому легко справляются со смешиванием и взбиванием продуктов любой консистенции. При этом они довольно тяжелые и громче шумят — это объясняется мощным двигателем. Зато с их помощью можно готовить практически все виды теста, десертов, напитков. Они справляются с большими объемами продуктов, могут работать долго без перерыва для остывания.

Как правильно выбрать хороший миксер для дома: простой алгоритм

Ассортимент магазинов бытовой техники очень большой, поэтому бывает очень сложно найти модель с нужным функционалом и характеристиками. Отсюда разочарование и пылящаяся на полке очередная не пригодившаяся «игрушка». Чтобы этого не случилось, мы подготовили простой чек-лист, как выбрать миксер для кухни за 7 шагов.

1. Определите тип устройства

Не всегда есть понимание, какой именно электроприбор нужен на кухне. Чтобы это понять, надо точно определить, для каких целей и как часто будет использоваться техника. Не всегда нужен именно миксер, иногда блендер будет удобнее. Этот прибор измельчает продукты, поэтому незаменим, например, для приготовления пюре. При этом он тоже может замешивать некоторые виды теста. Погружной блендер может еще и взбивать, но только негустую массу и в небольших объемах. Если нужен многофункциональный кухонный помощник, лучше выбрать комбайн. Он выполняет функции сразу нескольких устройств, при этом достаточно компактный.

Миксер выбирают для работы с тестом, для взбивания кремов или десертов. Это его основные задачи. В зависимости от предполагаемых задач и частоты использования, выбирают тип прибора.

2. Выберите мощность

Это очень важная характеристика, определяющая производительность электроприбора. Не совсем корректно считать, что чем выше этот показатель, тем лучше. На самом деле мощность подбирают в зависимости от функционала устройства и частоты его использования. Ведь чем мощнее миксер, тем выше его потребление электроэнергии и цена гаджета. Чтобы облегчить задачу, как выбрать для дома мощность миксера для теста, мы составили наглядную таблицу.

Тип устройства Мощность, Вт Для чего можно использовать Ручной 250 Взбивает жидкие смеси и жидкости. Рабочий цикл до 10 мин. 350-400 Взбивает сливки, полужидкое тесто. Работает без перерыва больше 10 мин. Стационарный 500 Взбивание жидкостей, полужидких смесей, приготовление дрожжевого, пельменного теста. Для нечастого использования дома. Планетарный 600-800 Приготовление всех видов кремов, теста, десертов. Регулярное использование на кухне. 900 и выше Все виды теста, кремов, десертов. Постоянное использование в профессиональных целях.

3. Выберите объем чаши

Может быть разным, в пределах от 1 до 6 литров. Соответственно, от этого зависит и компактность прибора, что может быть важным. Можно рассчитать необходимый объем путем простых вычислений. Для этого нужно примерно определить, сколько продуктов обычно смешивают за один раз и прибавить еще пол-литра. Это нужно, чтобы в чаше было меньше брызг. Также можно накрыть емкость специальной крышкой, и тогда разбрызгивания не будет.

Важно: больших чашах можно смешивать небольшое количество продуктов. В техдокументации обычно указан минимальный объем.

4. Определите количество скоростей и режимов

Для взбивания, замеса и смешивания нужны разные скорости. Чем их больше, тем шире возможности по обработке продуктов. Количество скоростей разных миксеров — от 2 до 10. Но переплачивать за это вряд ли целесообразно, потому что обычно хозяйки используют три или четыре. Этого достаточно для приготовления большинства блюд. Кроме того, у электроприбора могут быть разные режимы работы.

Перечислим самые полезные режимы:

Импульсный. Дает кратковременное увеличение вращения лопастей-насадок. Прибор работает рывками, что не перегружает двигатель и обеспечивает равномерное промешивание густой или плотной массы.

Медленный старт. После включения прибор медленно набирает скорость. Это защищает от разбрызгивания содержимого чаши.

Турборежим. Быстрый набор мощности. Подходит для кратковременного использования.

5. Выберите материал чаши

Производитель предлагает чаши из трех материалов. Кратко охарактеризуем достоинства и недостатки каждого.

Стекло. Экологичный и красивый материал. Легко моется не вступает в реакцию с продуктами, поэтому абсолютно безопасен. При этом дрогой, тяжелый и очень хрупкий.

Нержавейка. Экологичный инертный к продуктам материал. Он достаточно массивный, чтобы быть устойчивым, но не такой тяжелый, как стекло. Простой в уходе, красивый и практичный. Цена достаточно высока.

Пластик. Свойства зависят от качества пластмассы. Качественный материал легкий, безопасный, прочный. При этом со временем он может деформироваться, утратить привлекательный вид. Некачественный пластик может быть токсичен и опасен для здоровья.

6. Определите необходимый дополнительный функционал

Перечислим функции, дающие дополнительное удобство пользования электроприбором.

Защита от перегрева. Отключает устройство при длительной работе и при чрезмерно большой нагрузке.

Отсек для укладки шнура внутри корпуса.

Кнопка для отсоединения насадок.

Индикация, которая помогает определить состояние перемешиваемой массы.

Прорезиненные ножки, придающие прибору дополнительную устойчивость.

Хорошо, если в комплекте будет идти крышка с отверстием, которая защитит от разбрызгивания и даст возможность добавлять продукты в процессе смешивания. Желательно, чтобы была изогнутая лопатка. Ею очень удобно собирать массу со стенок чаши.

7. Выберите производителя

Лучше всего выбирать модель от заслуживающего доверия бренда. Обычно они не экономят на качестве, поскольку дорожат своей репутацией, и дают гарантию на изделия. Кроме того, известные марки стараются отладить систему обслуживания, чтобы сервисные центры были доступны большинству покупателей. Это решает проблему ремонта и доступности запасных частей.

Как выбрать, какой миксер купить для домашнего использования

Подведем итог. Вот что важно запомнить: