Как выбрать осушитель воздуха и какой лучше: 9 важных критериев оценки и лучшие устройства

Рассказываем, для чего нужен осушитель воздуха и какими они бывают. Даем полезные советы, на что обратить внимание при выборе электроприбора.

Высокая влажность постепенно разрушает стены здания, провоцирует активный рост плесени и грибка. Вредна она и для людей, что находятся внутри влажного помещения. Особенно чувствительны к этому дети, пожилые люди и те, кто страдает аллергическими заболеваниями. Они плохо себя чувствуют, чаще болеют, долго выздоравливают. Привести влажность в норму поможет техника для осушения воздуха. Разберемся, какая она бывает и какой осушитель лучше выбрать для своей квартиры.

Как выбрать осушитель

Для чего он нужен

Разновидности устройства

— Адсорбционные

— Конденсационные

Критерии выбора

— Производительность

— Воздухообмен

— Мощность

— Рабочая температура

— Уровень шума

— Способ удаления конденсата

— Способ установки

— Управление

— Дополнительные функции

Советы по выбору

Топ-5 лучших моделей

Для чего нужен осушитель

Домашний микроклимат во многом зависит от влажности. Избыточно влажный, как и избыточно сухой воздух одинаково нежелательны для людей, мебели, зданий. Рекомендуемой нормой считается влажность в пределах от 40 до 60%, только далеко не всегда она бывает такой. Причин может быть очень много: климатические особенности региона проживания, ошибки в обустройстве или отсутствии вентиляционной системы, близость большого водоема, многое другое. Понять, что воздух перенасыщен водяными парами, несложно. На это указывают такие признаки.

Сложенные на хранение вещи отсыревают.

Выстиранное белье не может высохнуть в течение нескольких дней.

Обои вздуваются и отклеиваются, краска на стенах отслаивается.

Появляются и активно разрастаются пятна грибка или плесени.

Туалетная бумага в санузле влажная на ощупь.

В доме появляется устойчивый неприятный запах затхлости, становится трудно дышать. Людей мучают головные боли, учащаются случаи простуд и инфекционных заболеваний. Все это свидетельствует о чрезмерной влажности, от которой нужно избавляться. Чтобы подтвердить свои наблюдения, можно воспользоваться специальным прибором-измерителем. Он называется гигрометр. Продается отдельно или входит в комплектацию домашней метеостанции. В любом случае стоит провести замеры, чтобы точно знать, насколько переувлажнен воздух. Это поможет в выборе техники для осушения.

Прибор-осушитель извлекает воду из воздуха, нормализует влажность. Он может избавить от переувлажнения в жилых и нежилых помещениях, например, на чердаке или в подвале. Правильно подобранная техника помогает решить три задачи.

Нормализует микроклимат в комнате и во всей квартире. Препятствует появлению и размножение грибка и плесени.

Снижает заболеваемость и риски аллергии. Особенно это актуально для пожилых и детей.

Бережет от порчи мебель, одежду, электроприборы, которые приходят в негодность от избытка влаги.

Разновидности электроприбора

Техника для осушения использует разные принципы работы. Познакомимся с самыми востребованными вариантами.

Адсорбционные

Действие таких осушителей основано на адсорбции, то есть поглощении жидкости микропористым материалом. Внутри корпуса адсорбционного прибора находится картридж, в котором помещается вещество-адсорбент. Оно впитывает влагу из направляемого на него воздушного потока, постепенно намокает. После того как картридж намокнет, его надо заменить или высушить. Значимый плюс таких электроприборов — возможность работать в холоде. Тем не менее их применение в быту достаточно ограничено. Они хороши для малогабаритных комнат, гардеробных, шкафов, но на больших площадях бытовые модели малоэффективны. Полупромышленные и промышленные крупногабаритные устройства адсорбционного типа хорошо работают в складах, хранилищах, т.п. Они дешевы, просты в обслуживании, долговечны.

Конденсационные

В своей работе используют конденсацию, то есть способность воздуха при охлаждении отдавать влагу. Различают два вида таких приборов.

С элементом Пельтье

В корпусе устройства установлен элемент Пельтье. Одна его сторона всегда холодная, другая, наоборот, горячая. Влажный воздух направляется не холодную пластину, где остывает и отдает излишки воды. После этого его направляют на обратную сторону элемента, от которой он нагревается, потом поступает обратно в комнату. Значимые плюсы таких электроприборов — компактность и небольшое энергопотребление. Однако их производительность невелика. За сутки они способны собрать не больше 700-1 000 мл влаги.

Компрессорные

Работают аналогично кондиционеру. В корпусе установлен теплообменник с хладагентом, компрессор для его движения по контуру и вентилятор для нагнетания воздушной струи. Поток воздуха направляется на испаритель теплообменника, где остывает и отдает избыток воды. После этого он направляется на радиатор, где нагревается и дополнительно сохнет. После этого поток перенаправляется в комнату. Извлеченная влага собирается в специальной емкости, которая периодически опустошается вручную или, в некоторых моделях, соединяется с канализацией. Значимыми плюсами компрессорных осушителей считается высокая производительность. Однако они потребляют относительно много электроэнергии, при температурах ниже 15°C теряют часть эффективности.

Как выбрать осушитель воздуха: основные критерии

Максимальный эффект можно подучить только от правильно подобранной техники для осушения. При ее выборе надо учитывать несколько важных моментов.

1. Производительность

Под этим понимают интенсивность процесса осушения. То есть насколько быстро и эффективно прибор может осушить воздух в комнате. Измеряется производительность в литрах в сутки, указывается в технической документации. Чтобы не ошибиться в выборе, надо рассчитать необходимую для себя производительность. Сделать это проще всего по усредненной формуле, где площадь помещения умножается на 0,7. Но при этом не учитываются особенности эксплуатации: особенности климата, высота потолков, т.п. Поэтому для относительно сухого помещения можно оставить усредненное значение. В остальных случаях лучше всего взять модель с «запасом». Хорошо, если будет предусмотрена возможность регулирования производительности.

2. Воздухообмен

Характеризует объем воздуха, который электроприбор может осушить за час. Рассчитать необходимый для помещения воздухообмен несложно. Нужно определить объем помещения и умножить его на три. Поскольку именно три раза за час прибор-осушитель должен обработать весь воздух в комнате. Полученное значение сравнивают с тем, что указано в технической документации.

3. Мощность

Должна быть достаточной для обеспечения расчетной производительности. Компактным моделям обычно достаточно мощности до 100 Вт. У бытовых осушителей мощностный диапазон варьируется в пределах от 200 до 600 Вт. При выборе надо учитывать, что маломощные устройства вряд ли обеспечат высокую производительность. Но и выбирать слишком мощные электроприборы тоже нежелательно. Они, как правило, сильно шумят.

4. Рабочая температура

В технической документации указывается минимальное значение рабочей температуры. Для конденсаторных устройств это обычно 15°C. При более низких значениях они сохраняют работоспособность, но теряют производительность. Для домашнего использования таких значений вполне достаточно. Однако если прибор-осушитель планируется использовать в подвале, хозяйственном помещении, т.п., надо выбрать модель с расширенным диапазоном температур. К примеру, есть осушители, работающие при 5°C. Возможно, стоит рассмотреть покупку адсорбционного электроприбора.

5. Уровень шума

Осушитель рассчитан на продолжительную работу, поэтому важен уровень издаваемого им шума. Если он будет высоким, находиться в одной комнате с электроприбором будет некомфортно. Особенно при установке его в спальне, детской, гостиной, т.п. При выборе устройства для этих комнат желательно выбирать самые «тихие» модели, которые шумят не громче 35-40 дБ. Шум на уровне 40-45 дБ считается средним, по слышимости приравнивается к негромкому разговору. Это тоже приемлемо для дома. «Громкие» модели 50-55 дБ лучше выбирать для нежилых помещений: бассейнов, подвалов, т.п.

6. Способ удаления конденсата

Внутри корпуса во время работы накапливается вода, которую надо регулярно удалять. Есть модели с возможностью подключения к канализации — из них влага уходит самотеком без участия человека. Но это значит, что прибор должен располагаться в ванной или на кухне, когда речь о квартире. Если вода накапливается в съемном резервуаре, стоит обратить внимание на его вместимость. Небольшие емкости нужно часто опустошать, что не всегда возможно и удобно. Оптимально подобрать такое соотношение производительности и объема резервуара, чтобы сливать жидкость приходилось раз в день-два. Надо знать, что большая часть моделей выключается при наполнении емкости, поэтому это нужно контролировать.

7. Способ установки

Осушители могут быть мобильными и стационарными. Первый вариант предполагает напольную или, в случае компактного устройства, настольную установку. Значимый плюс такого решения — возможность переставить технику в другое место. При выборе переносных моделей надо обратить внимание на наличие колесиков и ручки для транспортировки, особенно если осушитель тяжелый и громоздкий. Стационарные модели чаще предназначены для настенной установки.

8. Управление

Прибор-осушитель несложен в управлении. В самых простых моделях оно реализовано с помощью механических регуляторов. Более удобны в эксплуатации устройства с электронным управлением. Обычно это сенсорная панель с ЖК-дисплеем, на который выводится нужная пользователю информация. Еще один плюс электроники — возможность автоматической настройки. Встроенный датчик периодически замеряет влажность, исходя из полученных данных корректирует работу осушителя. Это позволяет поддерживать заданные параметры без участия человека и дает максимальное энергосбережение, поскольку прибор работает только по мере необходимости. Некоторые модели дополнительно оснащаются пультом ДУ или встроенным блоком для удаленного управления со смартфона.

9. Дополнительный функционал

Производители оснащают приборы-осушители набором дополнительны функций. Перечислим те, что по мнению покупателей входят в список самых полезных.

Система фильтрации. Большинство осушителей оснащен грубыми фильтрами, удерживающими крупный мусор, шерсть, т.п. Они очень просты в обслуживании — предполагают регулярную чистку или мытье. В некоторые модели устанавливают системы НЕРА, задерживающие аллергены, мелкие частички грязи. Такие приборы не только осушают, но и чистят воздушные потоки. Это может быть полезно для пожилых, аллергиков, детей. Возможна установка угольных фильтров, убирающих запахи. НЕРА и угольные картриджи нужно периодически заменять новыми.

Сушка белья. Используется для ускорения высушивания выстиранных вещей. При этом качество текстиля полностью сохраняется: он не растягивается и не усаживается, волокна не пересушиваются и не сгорают. Возможно совместное использование с опцией ароматизации, чтобы высушенное белье приятно пахло.

Ионизация. Проходящий через прибор-осушитель воздушный поток насыщается отрицательно заряженными ионами. Это создает эффект свежести, положительно влияет на самочувствие находящихся в комнате людей.

Рестарт. Обеспечивает сохранение настроек при перерыве в работе после отключения электроэнергии.

Советы по выбору

Чтобы не сомневаться, какой осушитель воздуха лучше выбрать для квартиры, надо определить цель его покупки. Если нужно устройство для небольшой комнаты или гардеробной, можно выбрать адсорбционный прибор. Подойдет и компактный осушитель с элементом Пельтье. Это недорогое компактное оборудование. Для поочередной работы в нескольких комнатах лучше выбирать мобильные компрессорные модели с удобной ручкой и колесиками. По мере необходимости их можно будет перемещать по квартире.

Эффективно работать будет только прибор-осушитель с правильно подобранной производительностью. Если сложно ее определить, в техдокументации находят рекомендуемую площадь использования. Она должна быть больше, чем реальная площадь. Желательно покупать модель с гарантией, чтобы сервисный центр, а лучше несколько, были ближнем доступе. Если этого нет, надо понимать, что возникнут проблемы с ремонтом.

Топ-5 лучших моделей

Собрали список согласно рейтингу Яндекс Маркета.

Ballu Comfort BD12T CL

Эффективно работает в комнатах, площадь которых не превышает 17 кв. м. У прибора электронное управление со встроенным гигрометром и гигростатом, есть таймеры включения/отключения, рестарт. Два режима работы: для поддержания комфортной влажности и для увеличенной производительности, например, для сушки белья или быстрого осушения помещения.

NeoClima ND-20AZ

Мобильное устройство с низким уровнем шума. Есть цветовая индикация уровня влажности в комнате, электронное управление. Встроены таймер включения/отключения. Есть режим сна и защита от детей. Возможно подключение к канализации, шланг для отвода воды идет в комплекте.

Funai NEKO M RAD-N12F5E

Бытовой производительный осушитель с электронным управлением. Быстро и легко настраивается для разных условий эксплуатации. Для удобства пользователя есть индикация уровня собранного конденсата, система разморозки. Мобильный, оснащен колесиками для перемещения.

Libhof DHC-423

Компактное решение для небольших помещений, настольная установка. Есть ночная подсветка, семь вариантов цвета. Автоматическое отключение при заполнении резервуара. Электронное управление с сенсорным дисплеем.

Royal Clima Carisma Loft RD-CR20-E

Производительная модель с электронным управлением и расширенными возможностями. Кроме стандартного набора есть режим «прачечная», защита от детей, цветовая индикация заданного и реального уровня влажности помещения. Встроена функция разморозки.