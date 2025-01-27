Как выбрать роутер для дома: оцениваем мощность, скорость и устойчивость к помехам
Нужен быстрый беспроводной интернет для домашнего ноутбука? Рассказываем, какой роутер его обеспечит.
Wi-Fi нужен «умному» телевизору, ноутбуку школьника, смартфонам родителей и еще множеству устройств. Рассказываем, как выбрать роутер для квартиры или загородного дома, чтобы интернет «летал» и был доступен во всех комнатах.
Все о выборе роутера
Принцип работы и виды
Важные характеристики
— Требования провайдера
— Поддерживаемые частоты
— Максимальное количество устройств
— Мощность
— Стандарты
— Бренды
— Дата выпуска
— Дополнительные функции
Решения для частного дома
Советы по быстрому выбору
Принцип работы и виды устройств
Роутер — устройство, обеспечивающее подключение гаджетов к интернету по Wi-Fi-технологии, без проводов. Это лишь ретранслятор, передающий сигнал, полученный от провайдера или мобильного оператора. Не стоит путать его с модемом, отвечающим за выход в сеть.
По принципу работы приборы делятся:
- на телефонные, или ADSL — технология подключения к сети через телефонную линию уже почти не используется, но роутеры для нее найти можно;
- для мобильного интернета — раздают его с сим-карты или USB-модема с ней;
- проводные — интернет «заходит» в них по проводу.
Как выбрать хороший роутер для домашнего интернета: важные характеристики
Обычному пользователю важны скорость скачивания файлов, возможность подключаться к сети из любого уголка квартиры. Но реальную скорость или зону покрытия устройства можно оценить только после установки: слишком много факторов на них влияют. Поэтому роутер нужно выбирать по мощности, диапазону радиочастот, стандарту передачи данных и другим характеристикам.
Требования провайдера
Не покупайте роутер, пока не выберете поставщика интернет-услуг. Он устанавливает требования к подключению.
Если вы планируете использовать прибор с сим-картой для раздачи мобильного интернета, узнайте у оператора, разрешено ли такое на вашем тарифе. Уточните, какой формат сим-карт он предлагает. Убедитесь, что они совместимы со слотом в роутере или модеме с усилителем.
Если подключаете проводной интернет в квартиру, узнайте у провайдера, какой провод он заводит в дом. Есть два типа проводного подключения к интернету — с помощью медной витой пары или оптоволокна.
- Витая пара, идущая в квартиру, завершается коннектором под LAN-разъем, который есть у роутеров любого поколения. Поэтому с выбором оборудования проблем не будет.
- Коннекторы на оптоволокне другого стандарта. Лишь небольшая часть очень дорогих решений оснащена разъемами такого типа. Даже если вы готовы потратить большие деньги на маршрутизатор, непосредственно подключающийся к оптоволокну, вначале обсудите конфигурацию с провайдером. Оборудование должно быть совместимо с длиной волны, настроенной в вашей Сети. У многих провайдеров есть список моделей, с которыми они не работают.
Сэкономить на покупке оборудования для оптоволокна поможет PON-модем. Это фактически переходник с оптоволокна на витую пару, к которой и подключается любой стандартный роутер. Иногда провайдеры сами предоставляют модем, чтобы пользователь мог организовать домашнюю беспроводную сеть стандартными средствами.
Если Интернет в дом заводят витой парой, все равно уточните у провайдера требования к оборудованию. Некоторые поставщики требуют брать маршрутизаторы у них в аренду или покупать. Чтобы пользоваться беспроводной сетью с комфортом, ищите провайдера, который не ограничивает ваш выбор.
Последний, но самый важный вопрос к поставщику интернета — максимальная скорость передачи данных. Указанную в описании тарифа смело уменьшайте на 10%. Не тратьте большие деньги на мощную технику, если провайдер гарантирует лишь минимальную скорость. Даже современное оборудование не увеличит мощность входящего сигнала. Оно его лишь раздает.
Частоты и площадь покрытия
Роутеры работают на одном из двух частотных каналов: 2,4 ГГц или 5 ГГц. Последнее поколение также поддерживает 6 ГГц, но пока этот канал активно не используется. Некоторые устройства могут переключаться между каналами: выбирайте их, если планируете делать ремонт с установкой или сносом стен в ближайшее время.
Что нужно знать о каналах?
- 2,4 ГГц подходит для просторной комнаты, большой квартиры или частного дома. Такая частота позволяет устройству передавать Wi-Fi на расстояние 15-50 метров даже через стены. Но площадь покрытия зависит не только от частоты. Минус прибора с такой частотой — чувствительность к помехам. Он может потерять связь с гаджетом, даже если рядом работает микроволновка, включился Bluetooth на смартфоне. Больше 3-5 устройств одновременно к такому Wi-Fi подключить сложно.
- 5 ГГц отличается меньшей площадью покрытия — до 10-15 метров, может не справиться с передачей сигнала через стены с металлической обрешеткой внутри, толстый бетон или даже массивный деревянный шкаф. Но к технике, работающей на такой частоте, можно подключить до 6-10 устройств. Они не будут мешать друг другу, а на ее работу не повлияют микроволны или другие помехи. Это отличный вариант для небольшой студии или 1-, 2-комнатной квартиры в ЖК с тонкими стенами, где у всех жильцов есть Wi-Fi, многокомпонентные системы «умного дома», мощная бытовая техника.
Количество устройств
Чтобы к Wi-Fi могли одновременно без задержек подключаться ноутбук и смартфон, ищите роутер с поддержкой технологии MU-MIMO. Она автоматически создает для каждого устройства отдельный канал передачи данных.
Мощность
Роутеры с каналом 2,4 ГГц имеют мощность до 20 дБм, 5 ГГц — до 24 дБм. Это максимальные разрешенные параметры, при которых беспроводной сигнал не влияет на здоровье человека. Мощность влияет на скорость передачи данных и зону покрытия, но косвенно. Даже техника с максимальными показателями может отказать при передаче сигнала через толстую бетонную стену со стальной арматурой. Берите самое мощное устройство для просторной двухкомнатной квартиры. А для однушки или маленькой одноэтажной дачи достаточно минимальных показателей.
У любого роутера есть антенны: видимые подвижные или скрытые встроенные, обеспечивающие усиление сигнала до 15 дБм. Но антенна не увеличит общую мощность. Она скорее направляет общий поток к конкретной точке, помогает сигналу дотянуться до дальних комнат даже через препятствие. Если у прибора одна антенна, поставьте ее вертикально. Две — вертикально и параллельно полу. Несколько — вертикально. Но если сигнал куда-то не дотягивается, покрутите антенны, как на старом телевизоре. Каждую можно представить как центр круга, из которого идет сигнал.
Стандарт и заявленная скорость
В описании роутера можно найти цифры 802.11 с буквами после них. Это описание стандарта передачи данных. От букв зависит максимальная поддерживаемая скорость скачивания/отправки файлов. Как выбрать Wi-Fi-роутер для дома или квартиры по стандарту?
- 802.11 a, b, g считаются устаревшими, так как обеспечивают не больше 54 Мбит/сек. Но в продаже до сих пор можно найти приборы с такими характеристиками.
- Стандарт n оптимален для обычных пользователей интернета. Он обеспечивает скорость до 150 Мбит/секунду. Этого достаточно для видеозвонков, онлайн-кинотеатров.
- Стандарты ac и ax — предпоследние поколения, представленные множеством моделей. Обеспечивают скорость от 1 Гбит/сек. Но такая есть далеко не у всех провайдеров. И вряд ли понадобится семейной паре, которая в интернете лишь смотрит кино или что-то ищет.
- Стандарт be — последнее поколение, или Wi-Fi 7. Создатели обещают поддержку скорости до 30 Гбит/секунду, одновременное подключение до 30-40 устройств, работу на частотах 2,4, 5, даже 6 ГГц.
Роутеров 7-го поколения в продаже пока не очень много, а цены на них больше. У них могут быть проблемы с подключением к старым смартфонам или ноутбукам, не поддерживающим такие форматы. В будущем, когда системы «умных домов» будут включать десятки устройств, новый стандарт позволит обеспечить их все интернетом с одинаково высокой скоростью. Но пока стандарт be «сырой».
Заявленная скорость роутера всегда будет в 1,5-3 раза выше фактической. Поэтому берите устройство с запасом производительности, чтобы его хватало на поддержание гарантированной скорости от провайдера.
Бренды
Роутеры выпускают как крупные производители бытовой техники или электроники, так и марки, специализирующиеся на разработке сетевого оборудования. В рейтингах на маркетплейсах лидируют марки Xiaomi, TP-Link, Keenetic, Huawei.
Выбирайте не марку, а модель по характеристикам выше. Но не берите неизвестный бренд без официального сайта и истории. От роутера зависит безопасность вашей домашней сети.
При выборе бренда и модели внимательно читайте отзывы. Даже у узкоспециализированных компаний встречаются откровенно слабые решения, которые ловят помехи от мобильного телефона, сильно нагреваются, самостоятельно отключаются.
Дата выпуска
Интернет-технологии очень быстро развиваются. Скорость 1 Гбит/сек уже доступна у провайдеров в крупных городах. Купив старую модель маршрутизатора, вы лишите себя многих возможностей. Выбирайте оборудование, выпущенное не больше 2-3 лет назад. Это гарантирует, что оно не устареет через полгода.
Дополнительные функции
Посмотрите, какие опции предлагают производители роутеров. Возможно, вы найдете что-то полезное.
- USB-разъем. Его можно использовать для подключения модема с мобильным интернетом или жесткого диска с фильмами, фото, документами. После несложной настройки доступ к нему получат все устройства, подключающиеся к Wi-Fi. У вас будет домашний цифровой архив, не занимающий места на компьютере.
- Родительский контроль. Позволит ограничить время подключения или запретить доступ к определенным сайтам для смартфона или ноутбука ребенка. Но ни один роутер не умеет фильтровать контент. Он закроет только сайты из составленного вами списка.
- Аккумулятор. Пригодится, если дома часто отключают электричество.
Какой роутер лучше выбрать для частного дома?
Это зависит от площади и этажности. Но даже самого мощного роутера недостаточно для двух этажей по 100-120 метров каждый. В загородном доме можно организовать доступ к Wi-Fi по всей площади:
- с помощью нескольких роутеров, последовательно соединенных проводами или подключенных друг к другу по Wi-Fi;
- усилителей или репитеров сигнала — отдельные устройства, которые подхватывают сигнал маршрутизатора и несут дальше, требуют подключения к розетке;
- mesh-сетей — систем из основного и любого количества дополнительных модулей.
Использование нескольких роутеров или усилителей приведет к неизбежному снижению скорости на каждом новом узле. Вы не сможете продолжать видеозвонок, прогуливаясь по этажам — гаджет будет заново подключаться к каждому новому узлу, при этом связь оборвется. Mesh-сети избавлены от этих недостатков, обеспечивают стабильное соединение на максимальной скорости в любой точке дома. Но для их создания придется купить несколько устройств. Настройку системы лучше доверить специалистам, в то время как обычный роутер с усилителями легко настроить самостоятельно. Крупные производители предлагают достаточно понятный веб-интерфейс.
Mesh-сети гарантируют покрытие беспроводным интернетом от чердака до подвала. Но это нужно не всем. Возможно, вам удобнее поставить один мощный маршрутизатор у стены, разделяющей гостиную с кабинетом. Подумайте, в каких зонах коттеджа вы пользуетесь домашним интернетом, чтобы построить беспроводную сеть с учетом этого.
Решение выше подходит для загородного дома, к которому можно подключить проводной интернет. Если в вашем СНТ или КП доступен только мобильный, вместо роутера можно использовать смартфон с сим-картой. В продаже также можно найти:
- маршрутизаторы с разъемом для витой пары, слотом для сим-карты — обеспечивают передачу сигнала на большое расстояние, могут захватывать до 10-20 метров;
- USB-модемы с Wi-Fi-модулем — менее мощные, но компактные, не требуют дополнительного питания.
Если на даче бывают проблемы со светом, вас выручит смартфон или роутер со встроенным аккумулятором. Его хватит примерно на 3 часа. Но если качество покрытия мобильной сети низкое, никакой роутер не сделает его лучше. Вначале выбирайте мобильного оператора со стабильной связью, а потом думайте, как раздавать его интернет.
Выбираем надежный роутер по чек-листу
- Определите тип интернет-подключения — мобильное или проводное, по витой паре или оптоволоконное. Узнайте требования провайдера к домашним беспроводным сетям. Подберите модели с соответствующими разъемами или слотами.
- Выберите тариф интернета. Ищите роутер, способный поддерживать как минимум 1,5 заявленных провайдером скорости. Если производитель не пишет скорость в характеристиках, ориентируйтесь на стандарт Wi-Fi 802.11.
- Ищите модель, способную переключаться между частотами 2,4 и 5 ГГц. Уже при настройке поймете, какой канал удобнее в вашей квартире.
- Почитайте отзывы о выбранных устройствах. Даже у проверенных производителей бывают неудачные модели.
Поставьте и настройте роутер и проверьте качество связи. Если он не дотягивается куда-то, попробуйте переставить в центр комнаты, убрать шкафы или другие преграды, источники микроволн, bluetooth-модули. Если это не помогает, задумайтесь о покупке усилителей сигнала или построении mesh-сети. В большом доме это единственный выход для стабильного доступа к интернету.