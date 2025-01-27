Как выбрать роутер для дома: оцениваем мощность, скорость и устойчивость к помехам

Нужен быстрый беспроводной интернет для домашнего ноутбука? Рассказываем, какой роутер его обеспечит.

Wi-Fi нужен «умному» телевизору, ноутбуку школьника, смартфонам родителей и еще множеству устройств. Рассказываем, как выбрать роутер для квартиры или загородного дома, чтобы интернет «летал» и был доступен во всех комнатах.

Все о выборе роутера

Принцип работы и виды

Важные характеристики

— Требования провайдера

— Поддерживаемые частоты

— Максимальное количество устройств

— Мощность

— Стандарты

— Бренды

— Дата выпуска

— Дополнительные функции

Решения для частного дома

Советы по быстрому выбору

Принцип работы и виды устройств

Роутер — устройство, обеспечивающее подключение гаджетов к интернету по Wi-Fi-технологии, без проводов. Это лишь ретранслятор, передающий сигнал, полученный от провайдера или мобильного оператора. Не стоит путать его с модемом, отвечающим за выход в сеть.

По принципу работы приборы делятся:

на телефонные, или ADSL — технология подключения к сети через телефонную линию уже почти не используется, но роутеры для нее найти можно;

для мобильного интернета — раздают его с сим-карты или USB-модема с ней;

проводные — интернет «заходит» в них по проводу.

Как выбрать хороший роутер для домашнего интернета: важные характеристики

Обычному пользователю важны скорость скачивания файлов, возможность подключаться к сети из любого уголка квартиры. Но реальную скорость или зону покрытия устройства можно оценить только после установки: слишком много факторов на них влияют. Поэтому роутер нужно выбирать по мощности, диапазону радиочастот, стандарту передачи данных и другим характеристикам.

Требования провайдера

Не покупайте роутер, пока не выберете поставщика интернет-услуг. Он устанавливает требования к подключению.

Если вы планируете использовать прибор с сим-картой для раздачи мобильного интернета, узнайте у оператора, разрешено ли такое на вашем тарифе. Уточните, какой формат сим-карт он предлагает. Убедитесь, что они совместимы со слотом в роутере или модеме с усилителем.

Если подключаете проводной интернет в квартиру, узнайте у провайдера, какой провод он заводит в дом. Есть два типа проводного подключения к интернету — с помощью медной витой пары или оптоволокна.

Витая пара, идущая в квартиру, завершается коннектором под LAN-разъем, который есть у роутеров любого поколения. Поэтому с выбором оборудования проблем не будет.

Коннекторы на оптоволокне другого стандарта. Лишь небольшая часть очень дорогих решений оснащена разъемами такого типа. Даже если вы готовы потратить большие деньги на маршрутизатор, непосредственно подключающийся к оптоволокну, вначале обсудите конфигурацию с провайдером. Оборудование должно быть совместимо с длиной волны, настроенной в вашей Сети. У многих провайдеров есть список моделей, с которыми они не работают.

Сэкономить на покупке оборудования для оптоволокна поможет PON-модем. Это фактически переходник с оптоволокна на витую пару, к которой и подключается любой стандартный роутер. Иногда провайдеры сами предоставляют модем, чтобы пользователь мог организовать домашнюю беспроводную сеть стандартными средствами.

Если Интернет в дом заводят витой парой, все равно уточните у провайдера требования к оборудованию. Некоторые поставщики требуют брать маршрутизаторы у них в аренду или покупать. Чтобы пользоваться беспроводной сетью с комфортом, ищите провайдера, который не ограничивает ваш выбор.

Последний, но самый важный вопрос к поставщику интернета — максимальная скорость передачи данных. Указанную в описании тарифа смело уменьшайте на 10%. Не тратьте большие деньги на мощную технику, если провайдер гарантирует лишь минимальную скорость. Даже современное оборудование не увеличит мощность входящего сигнала. Оно его лишь раздает.

Частоты и площадь покрытия

Роутеры работают на одном из двух частотных каналов: 2,4 ГГц или 5 ГГц. Последнее поколение также поддерживает 6 ГГц, но пока этот канал активно не используется. Некоторые устройства могут переключаться между каналами: выбирайте их, если планируете делать ремонт с установкой или сносом стен в ближайшее время.

Что нужно знать о каналах?

2,4 ГГц подходит для просторной комнаты, большой квартиры или частного дома. Такая частота позволяет устройству передавать Wi-Fi на расстояние 15-50 метров даже через стены. Но площадь покрытия зависит не только от частоты. Минус прибора с такой частотой — чувствительность к помехам. Он может потерять связь с гаджетом, даже если рядом работает микроволновка, включился Bluetooth на смартфоне. Больше 3-5 устройств одновременно к такому Wi-Fi подключить сложно.

5 ГГц отличается меньшей площадью покрытия — до 10-15 метров, может не справиться с передачей сигнала через стены с металлической обрешеткой внутри, толстый бетон или даже массивный деревянный шкаф. Но к технике, работающей на такой частоте, можно подключить до 6-10 устройств. Они не будут мешать друг другу, а на ее работу не повлияют микроволны или другие помехи. Это отличный вариант для небольшой студии или 1-, 2-комнатной квартиры в ЖК с тонкими стенами, где у всех жильцов есть Wi-Fi, многокомпонентные системы «умного дома», мощная бытовая техника.

Количество устройств

Чтобы к Wi-Fi могли одновременно без задержек подключаться ноутбук и смартфон, ищите роутер с поддержкой технологии MU-MIMO. Она автоматически создает для каждого устройства отдельный канал передачи данных.

Мощность

Роутеры с каналом 2,4 ГГц имеют мощность до 20 дБм, 5 ГГц — до 24 дБм. Это максимальные разрешенные параметры, при которых беспроводной сигнал не влияет на здоровье человека. Мощность влияет на скорость передачи данных и зону покрытия, но косвенно. Даже техника с максимальными показателями может отказать при передаче сигнала через толстую бетонную стену со стальной арматурой. Берите самое мощное устройство для просторной двухкомнатной квартиры. А для однушки или маленькой одноэтажной дачи достаточно минимальных показателей.

У любого роутера есть антенны: видимые подвижные или скрытые встроенные, обеспечивающие усиление сигнала до 15 дБм. Но антенна не увеличит общую мощность. Она скорее направляет общий поток к конкретной точке, помогает сигналу дотянуться до дальних комнат даже через препятствие. Если у прибора одна антенна, поставьте ее вертикально. Две — вертикально и параллельно полу. Несколько — вертикально. Но если сигнал куда-то не дотягивается, покрутите антенны, как на старом телевизоре. Каждую можно представить как центр круга, из которого идет сигнал.

Стандарт и заявленная скорость

В описании роутера можно найти цифры 802.11 с буквами после них. Это описание стандарта передачи данных. От букв зависит максимальная поддерживаемая скорость скачивания/отправки файлов. Как выбрать Wi-Fi-роутер для дома или квартиры по стандарту?

802.11 a, b, g считаются устаревшими, так как обеспечивают не больше 54 Мбит/сек. Но в продаже до сих пор можно найти приборы с такими характеристиками.

Стандарт n оптимален для обычных пользователей интернета. Он обеспечивает скорость до 150 Мбит/секунду. Этого достаточно для видеозвонков, онлайн-кинотеатров.

Стандарты ac и ax — предпоследние поколения, представленные множеством моделей. Обеспечивают скорость от 1 Гбит/сек. Но такая есть далеко не у всех провайдеров. И вряд ли понадобится семейной паре, которая в интернете лишь смотрит кино или что-то ищет.

Стандарт be — последнее поколение, или Wi-Fi 7. Создатели обещают поддержку скорости до 30 Гбит/секунду, одновременное подключение до 30-40 устройств, работу на частотах 2,4, 5, даже 6 ГГц.

Роутеров 7-го поколения в продаже пока не очень много, а цены на них больше. У них могут быть проблемы с подключением к старым смартфонам или ноутбукам, не поддерживающим такие форматы. В будущем, когда системы «умных домов» будут включать десятки устройств, новый стандарт позволит обеспечить их все интернетом с одинаково высокой скоростью. Но пока стандарт be «сырой».

Заявленная скорость роутера всегда будет в 1,5-3 раза выше фактической. Поэтому берите устройство с запасом производительности, чтобы его хватало на поддержание гарантированной скорости от провайдера.

Бренды

Роутеры выпускают как крупные производители бытовой техники или электроники, так и марки, специализирующиеся на разработке сетевого оборудования. В рейтингах на маркетплейсах лидируют марки Xiaomi, TP-Link, Keenetic, Huawei.

Выбирайте не марку, а модель по характеристикам выше. Но не берите неизвестный бренд без официального сайта и истории. От роутера зависит безопасность вашей домашней сети.

При выборе бренда и модели внимательно читайте отзывы. Даже у узкоспециализированных компаний встречаются откровенно слабые решения, которые ловят помехи от мобильного телефона, сильно нагреваются, самостоятельно отключаются.

Дата выпуска

Интернет-технологии очень быстро развиваются. Скорость 1 Гбит/сек уже доступна у провайдеров в крупных городах. Купив старую модель маршрутизатора, вы лишите себя многих возможностей. Выбирайте оборудование, выпущенное не больше 2-3 лет назад. Это гарантирует, что оно не устареет через полгода.

Дополнительные функции

Посмотрите, какие опции предлагают производители роутеров. Возможно, вы найдете что-то полезное.

USB-разъем. Его можно использовать для подключения модема с мобильным интернетом или жесткого диска с фильмами, фото, документами. После несложной настройки доступ к нему получат все устройства, подключающиеся к Wi-Fi. У вас будет домашний цифровой архив, не занимающий места на компьютере.

Родительский контроль. Позволит ограничить время подключения или запретить доступ к определенным сайтам для смартфона или ноутбука ребенка. Но ни один роутер не умеет фильтровать контент. Он закроет только сайты из составленного вами списка.

Аккумулятор. Пригодится, если дома часто отключают электричество.

Какой роутер лучше выбрать для частного дома?

Это зависит от площади и этажности. Но даже самого мощного роутера недостаточно для двух этажей по 100-120 метров каждый. В загородном доме можно организовать доступ к Wi-Fi по всей площади:

с помощью нескольких роутеров, последовательно соединенных проводами или подключенных друг к другу по Wi-Fi;

усилителей или репитеров сигнала — отдельные устройства, которые подхватывают сигнал маршрутизатора и несут дальше, требуют подключения к розетке;

mesh-сетей — систем из основного и любого количества дополнительных модулей.

Использование нескольких роутеров или усилителей приведет к неизбежному снижению скорости на каждом новом узле. Вы не сможете продолжать видеозвонок, прогуливаясь по этажам — гаджет будет заново подключаться к каждому новому узлу, при этом связь оборвется. Mesh-сети избавлены от этих недостатков, обеспечивают стабильное соединение на максимальной скорости в любой точке дома. Но для их создания придется купить несколько устройств. Настройку системы лучше доверить специалистам, в то время как обычный роутер с усилителями легко настроить самостоятельно. Крупные производители предлагают достаточно понятный веб-интерфейс.

Mesh-сети гарантируют покрытие беспроводным интернетом от чердака до подвала. Но это нужно не всем. Возможно, вам удобнее поставить один мощный маршрутизатор у стены, разделяющей гостиную с кабинетом. Подумайте, в каких зонах коттеджа вы пользуетесь домашним интернетом, чтобы построить беспроводную сеть с учетом этого.

Решение выше подходит для загородного дома, к которому можно подключить проводной интернет. Если в вашем СНТ или КП доступен только мобильный, вместо роутера можно использовать смартфон с сим-картой. В продаже также можно найти:

маршрутизаторы с разъемом для витой пары, слотом для сим-карты — обеспечивают передачу сигнала на большое расстояние, могут захватывать до 10-20 метров;

USB-модемы с Wi-Fi-модулем — менее мощные, но компактные, не требуют дополнительного питания.

Если на даче бывают проблемы со светом, вас выручит смартфон или роутер со встроенным аккумулятором. Его хватит примерно на 3 часа. Но если качество покрытия мобильной сети низкое, никакой роутер не сделает его лучше. Вначале выбирайте мобильного оператора со стабильной связью, а потом думайте, как раздавать его интернет.

Выбираем надежный роутер по чек-листу

Определите тип интернет-подключения — мобильное или проводное, по витой паре или оптоволоконное. Узнайте требования провайдера к домашним беспроводным сетям. Подберите модели с соответствующими разъемами или слотами.

Выберите тариф интернета. Ищите роутер, способный поддерживать как минимум 1,5 заявленных провайдером скорости. Если производитель не пишет скорость в характеристиках, ориентируйтесь на стандарт Wi-Fi 802.11.

Ищите модель, способную переключаться между частотами 2,4 и 5 ГГц. Уже при настройке поймете, какой канал удобнее в вашей квартире.

Почитайте отзывы о выбранных устройствах. Даже у проверенных производителей бывают неудачные модели.

Поставьте и настройте роутер и проверьте качество связи. Если он не дотягивается куда-то, попробуйте переставить в центр комнаты, убрать шкафы или другие преграды, источники микроволн, bluetooth-модули. Если это не помогает, задумайтесь о покупке усилителей сигнала или построении mesh-сети. В большом доме это единственный выход для стабильного доступа к интернету.