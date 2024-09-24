Как выбрать смеситель для ванной: 6 простых шагов

Даем полезные советы по выбору устройства.

Замена старого смесителя или выбор новой сантехники для ванной может стать проблемой — ассортимент сантехнического оборудования в магазинах очень большой. Руководствоваться только привлекательным дизайном нельзя, ведь для правильного выбора надо учесть множество нюансов. Мы подготовили простой пошаговый алгоритм выбора, какой смеситель для ванны лучше, чтобы он идеально подошел для использования.

Как выбрать смеситель в ванную комнату

Пошаговый алгоритм выбора

— Определить назначение устройства

— Определить способ монтажа

— Выбрать тип управления

— Выбрать материал

— Определить длину излива

— Выбрать способ переключения душ/излив

Полезные советы

Как выбрать качественный смеситель для ванной

Смеситель предназначен для регулирования температуры и напора воды. От этого достаточно простого устройства зависит комфорт и безопасность водных процедур, поэтому выбрать его нужно правильно. Поможет в этом простой алгоритм.

1 шаг. Определить назначение прибора

Кран-смеситель устанавливается на разных сантехнических устройствах. При выборе надо обязательно учесть этот момент. Различают четыре вида приборов.

Для ванны. Это модели с небольшим по длине изливом, чаще всего они комплектуются душевым шлангом. В этом случае на корпусе есть переключатель, направляющий поток воды в лейку или в излив.

Для раковины. Кран с изливом разной формы и длины. Обычно устанавливается на специальную полку, которая находится на раковине, или на тумбу.

Для душа. Отличается длинным изливом в виде гибкого шланга или трубки, но обязательно с лейкой на конце, сегодня все больше таких моделей и с тропическим душем. Есть модели без излива, только лейка и тропический душ. Смесители такого типа ставят и при установке ванны.

С поворотным изливом. У таких моделей чаще всего есть шланг с душевой лейкой. Они предназначены для установки над ванной, установленной рядом с раковиной. Тогда излив можно поворачивать, чтобы он находился над одним или над другим сантехническим прибором. Это удобно в небольших помещениях, позволяет уменьшить количество водопроводных выводов. Но сегодня редко используется.

Проект Регины Бикбулатовой Смеситель для душа

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Проект Яны Сочаво Смеситель для раковины

Проект Ольги Бухаревой Смеситель для раковины

ShutterStock/Fotodom.ru Поворотный смеситель

2 шаг: Выбрать способ монтажа

Следующий важный момент — способ установки, их может быть два.

Накладные модели

Их устанавливают на бортик ванны или раковины, где обязательно должны быть посадочные отверстия. Иначе установка невозможна. Правда, если очень хочется, можно вырезать такие отверстия в акриловом основании, но с чугуном или сталью это не получится. Накладные модели ставят и на тумбы, вырезая отверстие.

Настенные приборы

Закрепляются к водорозетке, которая выведена в стене. Самый распространенный вариант при монтаже в душевой или в зоне ванны. Реже настенный монтаж выбирают для раковин. Перед покупкой крана надо обязательно замерить расстояние между выходами водопроводных труб. Оно должно точно совпасть с выходами смесителя, иначе его будет намного сложнее установить.

Сантехническое оборудование может быть предназначено для наружного или скрытого монтажа. Чаще всего это первый вариант, когда видны все элементы крана-смесителя. Прибор скрытого монтажа устанавливается в нишу, проложенную в стене. Снаружи остается излив и кнопка или ручка-переключатель. Это эстетично, но очень проблематично в случае ремонта. Приходится убирать отделку и снимать шпаклевку над трубами, чтобы исправить поломку.

Pexels Открытый монтаж

ShutterStock/Fotodom.ru Скрытый монтаж

3 шаг: Выбрать тип управления

Удобство использования и срок службы оборудования во многом зависят от того, какой использован принцип управления. Их может быть несколько.

Однорычажный

Температура и напор струи регулируются поворотами рычага. Это очень просто и удобно. Внутри конструкции установлен шаровой клапан или керамический картридж. В первом случае у смесителя будет не очень плавный ход, зато он менее требователен к качеству жидкости. Картридж с керамическими или полимерными пластинами мягко поворачивается, но быстро приходит в негодность в воде с большим количеством солей или с примесями. Однорычажные системы ремонтопригодны. Из-за особенностей конструкции не рекомендуется использовать такие краны в системах со слабым напором и в домах с газовыми водонагревателями.

Двухвентильный

Смеситель с двумя вентилями, один подключен к холодной, другой к горячей воде. Принцип действия очень простой: вода подается из двух трубопроводов, интенсивность ее подачи регулируется вращением кран-букс. Они могут быть двух видов: резьбовые и металлокерамические. В первом случае для открывания/закрывания крана приходится делать несколько оборотов, чтобы раскрутить или закрутить резьбу. Для ее уплотнения используют резиновую прокладку, которая довольно быстро изнашивается. Правда, ее несложно заменить. Металлокерамические кран-буксы более долговечны, плавно поворачиваются, удобны в эксплуатации, но при этом чувствительнее качеству воды и дороже.

Бесконтактный

Система управляется электроникой. Подача воды активируется датчиком, который срабатывает, когда к нему подносят руки. Это самые экономичные модели, значительно снижающие расход воды. Для работы устройству необходимо питание от электросети или батареек, периодически требуется замена фильтров и чистка. Недостаток — высокая цена.

Термостатный

Достаточно сложная система, которая автоматически поддерживает заданные пользователем напор и температуру подаваемой воды. Работает от электросети или аккумулятора. Оснащается сенсорной панелью или ручками-регуляторами, у некоторых моделей есть дисплей. Смесители-термостаты очень удобны в использовании. Они чувствительны к качеству воды, у них высокая цена.

4 шаг: Выбрать материал

Долговечность изделия зависит от материала, из которого оно изготовлено. Перечислим варианты, которые встречаются чаще всего.

Нержавеющая сталь. Высокая устойчивость к износу и коррозии, долговечность, относительно невысокая цена. Стальные модели выпускают в разных дизайнах, часто стилизуют под медь или бронзу.

Силумин. Недорогой сплав из алюминия и кремния. Устойчив к коррозии, но боится резких температурных перепадов. Силумин малоустойчив к трению и другим механическим воздействием. Достаточно быстро теряет первоначальный вид.

Латунь. Сплав из цинка с медью. Устойчив к перепадам давления, температуры, механическим повреждениям. Латунь не поддается коррозии, сохраняет первоначальный вид. Из нее производят красивые и долговечные смесители. Их цена достаточно высока.

Керамика. Устойчива к коррозии, красивая, простая в уходе. На керамической поверхности мало заметны следы от мыла или воды. При этом плохо переносит температурные перепады и сильные удары. Лучше всего подходит для изготовления отдельных элементов крана-смесителя.

Бронза. Долговечный, прочный, очень красивый материал. Бронзовые модели подойдут для тех, кто ищет, какой качественный смеситель купить для ванной. Их чаще всего выпускают в премиальном дизайне с хорошими техническими характеристиками.

5 шаг: Выбрать длину излива

Этот элемент смесителя в народе называют гусак, или носик. Для комфортного использования сантехники важно правильно подобрать его длину. Надо знать, что она может быть разной и зависит от назначения устройства. Так, если планируется использовать один смеситель на раковину и ванну, его носик не должен быть короче 30 см. В противном случае им будет неудобно пользоваться. Длинный излив нужен и для ванн, отодвинутых на небольшое расстояние от стены, где закреплен кран. Если ванна установлена вплотную к стене, то нужен кран-смеситель с коротким носиком.

Важный момент, как выбрать смеситель для раковины в ванной. Надо убедиться, что длины излива достаточно, чтобы струя попадала в раковину, но при этом не разбрызгивалась и не лилась на пол.

6 шаг: Подобрать способ переключения «излив-душ»

Если кран-смеситель оснащен душевой лейкой, у него есть переключатель, перенаправляющий струю. Различают три типа таких переключателей. Кратко охарактеризуем каждый.

Эксцентриковый, он же поворотный. Очень распространенная и простая в использовании система. На корпусе находится рычаг, поворот которого перенаправляет воду. Внутри — механизм с резиновыми прокладками. Самый большой недостаток поворотного переключателя — довольно быстрый износ прокладок, что приводит к сбоям в работе. Правда, их несложно и недорого заменить, и устройство будет нормально работать.

Картриджный. Внутри корпуса установлен картридж с металлокерамическими пластинами, которые перекрывают отверстия для воды, тем самым перенаправляя ее в излив или в душевую лейку. Это более надежная и долговечная система. Если она выходит из строя, придется заменить весь картридж, ремонту он не подлежит.

Шаровый. Внутри переключателя установлен стальной шар, который перенаправляет струю воды. Устройство очень надежное и долговечное. Поэтому стоит больше, чем картриджное или эксцентриковое. При этом оно не подлежит ремонту. При поломке нужно покупать новый смеситель.

Вывод: какой смеситель для ванной лучше выбрать

Мы рассмотрели основные моменты выбора и предлагаем еще несколько рекомендаций, которые помогут правильно выбрать смеситель для ванной.

Оптимальное соотношение по качеству/цене у смесителей однорычажного типа. Это распространенная модель представлена в магазинах в разных размерах, материалах и расцветках.

Внимательно отнеситесь к выбору материала. В бюджетной нише лучший выбор нержавеющая сталь, из более дорогих материалов — латунь или медь.

Определите, нужны ли дополнительные функции, к примеру, тропический душ, встроенная подсветка, т.п. Их наличие увеличивает цену модели, но не всегда эти функции необходимы. Если это так, более простая, надежная модель будет лучшим решением.

Хорошо, если на изливе будет аэратор. Это приспособление снизит расход воды, но при этом сохранит ее напор.

Обратите внимание на производителя. Лучше купить продукцию известного бренда с гарантией качества.

Перед тем как отправиться за покупкой, стоит определить примерную сумму, которую можно потратить на сантехнику. В ее пределах надо выбирать лучшее. Если сумма ограничена, стоит отдать предпочтение качеству и надежности конструкции. Пусть это будет простая, но надежная модель. Не стоит чрезмерно экономить. Иначе сиюминутная экономия может обернуться значительными незапланированными тратами в будущем.