Как выбрать вакууматор для дома: 5 важных критериев и полезные советы

Рассказываем, что такое бытовой вакууматор и для чего он нужен. Даем полезные советы по выбору бытовой техники.

В списке полезных кухонных помощников не так давно появился вакуумный упаковщик. Правда, пока еще не все хозяйки в полной мере оценили его достоинства. Рассказываем об использовании бытового прибора и о том, как выбрать вакууматор для продуктов, чтобы потом не жалеть о покупке.

Как выбрать вакуумный упаковщик

Что это такое

Разновидности бытового прибора

— Камерный

— Бескамерный

Критерии выбора

— Производительность

— Длина запечатывающей пластины

— Ширина шва

— Корпус и размеры

— Дополнительные возможности

Советы по выбору

Что такое вакууматор и для чего он нужен

Вакуумным упаковщиком называется устройство, которое герметично упаковывает предметы. При этом оно выкачивает воздух из упаковки, создавая внутри нее вакуум, то есть безвоздушную среду.

Вакууматор универсален, его можно использовать для разных целей. Перечислим основные преимущества, которые дает применение упаковщика.

Длительное сохранение свежести и вкуса продуктов. Известно, что они начинают портиться при соприкосновении с воздухом, который их окисляет и дает возможность размножаться бактериям.

Отсутствие возможности впитывать и распространять запахи. «Запечатанная» в вакуум еда полностью сохраняет свой аромат, при хранении она не распространяет запах и не впитывает чужие, даже если они исходят от хранящихся рядом остро пахнущих блюд.

Стабильная влажность. Продукты не впитывают излишки влаги и не высыхают при хранении и при заморозке. К примеру, вакуумная упаковка ягод перед замораживанием позволяет полностью сохранить все их свойства и вкус.

Безвоздушная среда усиливает вкус маринованной еды и предотвращает ее окисление. Благодаря этому мясо и рыбу можно мариновать в вакууме. Это всегда дает хороший результат и позволяет долго сохранять маринованный полуфабрикат.

Это не все возможности вакууматора. С его помощью можно готовить блюда способом су-вид. В переводе это буквально означает «в вакууме». Овощи, мясо или рыбу упаковывают вакууматором, потом готовят при температуре порядка 70℃.

Вакуумный упаковщик универсален. Его можно использовать для герметичной упаковки непищевых предметов. Например, упаковать спички для похода, т.п. В пленке им будет не страшна влага, даже если они полностью попадут в воду.

Разновидности устройства

Вакуумные упаковщики бывают двух видов. Кратко охарактеризуем оба варианта.

Камерные

Достаточно габаритная техника с камерой, в которой происходит вакуумирование. Заполненный пакет помещают внутрь камеры, накрывают ее крышкой и включают оборудование. Все остальные операции проходят автоматически без вмешательства пользователя. Преимуществом камерной техники считается автоматизация процесса и возможность запаковывать крупные предметы. Кроме того, такой вакууматор может работать как с твердыми предметами, так и с жидкостью. Камерные приборы мощные и производительные. Их чаще применяют на малых предприятиях, но есть и относительно небольшие встраиваемые модели для кухонь. Правда, у них очень высокая цена.

Бескамерные, или аспирационные

Компактные приборы, работающие без камеры. Различают два вида аспирационных вакууматоров.

С выдвижным соплом

Для откачивания воздуха используют выдвижное вакуумное сопло. Оно вставляется в специальный клапан на пакете, после чего включается насос. Он может быть электрическим или ручным, чаще откачивать приходится вручную. После откачки сопло убирают и закрывают клапан. Такие вакууматоры могут работать только с пакетами, у которых есть специальный клапан. Обычно они стоят достаточно дорого, правда, при аккуратном применении их можно использовать много раз. Модели с выдвижным соплом маломощные и не самые удобные в эксплуатации.

Краевые

Компактный прибор, который откачивает воздух через край упаковочного пакета, после чего включает нагревательный элемент и запаивает герметичный шов. В процессе работы пакет надежно зафиксирован крышкой. Краевые модели производительны, оснащаются полезными дополнительными возможностями. Они удобны в работе и функциональны. Упаковка производится в пакеты без специальных клапанов. Есть модели, которые работают с пленочным рукавом. В любом случае для упаковки, которую называют сетчатой или канальной, используют специальный пластик. Обычные пакеты не подойдут.

Как выбрать хороший вакууматор для продуктов для дома: важные критерии

Для домашних нужд чаще всего выбирают бескамерные модели. Универсальными считаются приборы с выдвижным соплом, однако они не очень удобны, их чаще используют для упаковки вещей. Для кухни больше всего подходит краевой вакууматор. Мы подготовили список критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе этого электроприбора.

Производительность

Ее часто путают с мощностью, но это разные характеристики. Все бескамерные упаковщики маломощные. И этот показатель практически не влияет на эффективность работы устройства. Она больше зависит от производительности, то есть скорости откачивания воздуха из упаковки. Эта скорость может быть разной и варьируется от 3 до 18-20 л/мин. Оптимальной считается производительность порядка 8-12 л/мин. Этого вполне достаточно для нормальной работы прибора. Если у понравившейся модели производительность ниже, это не значит, что она плохая. Просто она будет выполнять свою работу немного медленнее, что, возможно, не так уж и важно при нечастом использовании.

Длина запечатывающей пластины

Важная характеристика, определяющая максимальную ширину пакета, который сможет запаять электроприбор. Стандартной считается ширина от 20 до 40 см, именно таких размеров выпускают пленку и пакеты. Оптимальной шириной считается 30 см. Большинство моделей оснащается планкой именно такой длины. Можно найти в продаже модели с пластиной шириной до 60 см. Однако их не очень много, кроме того, не везде можно найти расходники для таких приборов.

Ширина шва

Герметичность упаковки обеспечивает шов. Даже небольшое отверстие в запаянной кромке ведет к разгерметизации, потому что в не запаянный участок обязательно проникнет воздух. Особенно часто это случается, если устройство запаивает узкий шов. Поэтому очень важно подобрать модель с достаточной шириной шва. Оптимально, чтобы он был шириной 2,5-3 мм или немного шире. Кроме того, есть модели, предназначенные для выполнения двойного шва. Надо знать, что качество запаивания зависит еще и от чистоты пленки. При упаковке продуктов, содержащих жидкость, в процессе откачивания влага может дойти до края. В этом случае получить качественный шов вряд ли получится. Тогда как двойной шов получится качественным и герметичным.

Корпус и размеры

Форма у всех краевых вакууматоров практически одинакова. Они различаются размерами и форм-фактором. Габариты зависят от длины сварочной планки — чем она длиннее, тем больше прибор. Большинство вакууматоров имеют горизонтальный форм-фактор. Им нужно довольно много места на столе. Вертикальные модели встречаются реже. Они более компактны и занимают минимум места. Корпус упаковщика может быть выполнен из металла или пластика. Материал не влияет на качество работы, однако может повлиять на долговечность устройства. Менее прочные пластиковые корпуса, они быстрее теряют привлекательный вид, могут деформироваться. Металл прочный и прослужит долго

Дополнительные возможности

Стандартной функцией вакуумного упаковщика считается откачивание воздуха и запаивание пакета. Помимо этого он может иметь дополнительные функции. Перечислим самые полезные режимы вакууматора.

Импульсный, он же ручной. Прибор чередует малую и большую мощность вакуумирования, что дает возможность бережной консервации мягких и влажных продуктов. Пользователь отслеживает процесс и вручную запускает запаивание пакета.

Турборежим. Вакуумирование на максимальной мощности, за счет чего возрастает скорость процесса. Не подходит для упаковки мягких и нежных продуктов — в таком режиме они неизбежно сминаются и повреждаются.

Для мягких продуктов. Процесс откачивания воздуха протекает при минимальной мощности, что обеспечивает сохранение целостности ягод, мягких блюд, выпечки. При этом увеличивается время на упаковку.

Для влажных продуктов. Подходит для вакуумирования жидкой еды и маринования. В процессе откачивания воздуха удаляется и избыток влаги. После этого включается процесс запаивания, который автоматически продлевается, чтобы получить качественный шов даже на влажной пленке.

Запечатывание. Запаивание без откачивания воздуха. Эта опция будет полезной для качественной упаковки любых блюд. Если они мягкие, можно перед запаиванием подать воздух внутрь пакета, чтобы не смять содержимое.

Полезные советы по выбору

Чтобы не ошибиться, какой домашний вакууматор выбрать для кухни, надо определить, как его будут использовать. Для редкого применения можно выбрать ручную модель, но для частого использования оптимально подойдет краевой вакууматор. Он хорошо справляется с достаточно большими объемами, компактен и функционален. Если предполагается вакуумирование относительно небольшими порциями, будет достаточно устройства с запаечной пластиной длиной 30 см. Это самый распространенный размер, на него проще всего подобрать расходники. Если выбирают другие размеры, стоит уточнить доступность пакетов или рулонов для этой модели.

Если планируется заготовка ягод или упаковка мягких продуктов, надо выбирать модель с импульсным режимом или с функцией вакуумирования мягких продуктов. Для маринования и упаковки жидкостей обязателен режим «влажные продукты». Некоторые приборы способны откачивать воздух из бутылок или контейнеров со специальной крышкой. Если это актуально, надо выбирать устройства со специальным шлангом для такой откачки.

При выборе стоит учесть комплектацию прибора. Хорошо, если в нее входит один или несколько рулонов пленки либо набор пакетов. Кроме того, нужно обязательно уточнить, насколько доступны расходники для выбранной модели. Не стоит пытаться сэкономить и покупать продукт неизвестного бренда. Чаще всего такая продукция очень низкого качества и не соответствует заявленным характеристикам. Лучше купить простую, но надежную модель от проверенного производителя.