Как выбрать вытяжку для кухни: виды, 7 критериев выбора и полезные советы

1 Рассказываем, что такое кухонная вытяжка, какие они бывают. Перечисляем основные критерии выбора бытового прибора и даем полезные советы для тех, кто выбирает вытяжное оборудование.

Приготовление еды всегда сопровождается запахами. Не всем нравится, когда аппетитные, а иногда и не очень приятные ароматы заполняют всю квартиру. Случается, что над плитой появляется дым или копоть, они тоже быстро распространяются по дому. Чтобы это предотвратить, ставят вытяжное оборудование. Оно эффективно удаляет запахи и дым, но при условии, что модель подобрана правильно. Разберемся, как не ошибиться в выборе и какая вытяжка лучше для кухни.

Все о выборе вытяжке для кухни

Как она работает

Какие бывают вытяжки

— Рециркуляционные

— Проточные

— Комбинированные

Критерии выбора прибора

— Тип оборудования

— Способ монтажа

— Производительность

— Габариты

— Уровень шума

— Система фильтрации

— Дополнительные функции

Советы по выбору

Как работает вытяжка

Вытяжное оборудование предназначено для очистки воздуха. Принцип его действия не сложный. Загрязненный поток поступает внутрь корпуса и проходит через фильтрующую систему. Здесь он очищается от поднимающихся в процессе готовки капелек жира, копоти, т.п. Степень очищения воздушного потока определяется типом устройства, количеством и видом установленных в нем фильтров. Обязательным минимумом считается жировой фильтр, который удерживает капли жира.

Внутри корпуса расположен один или несколько вентиляторов. Они создают разрежение, которое затягивает воздушный поток в фильтры, потом его перенаправляют. После прохождения системы очистки поток возвращается в комнату. Так работает не все вытяжное оборудование. Есть системы, которые вытягивают загрязненный воздух из кухни и перенаправляют его в вентиляционную шахту, оттуда он выходит на улицу.

Какие бывают вытяжные приборы

Рециркуляционные

Полностью автономное функционирование. Втягивают воздушный поток, проводят его через систему фильтров, после чего направляют очищенный воздух снова в помещение. Степень очистки таких приборов зависит от количества и типа установленных в них фильтров. В любом случае, какая-то часть примесей остается, поскольку в таких условиях полностью очистить воздух невозможно. Кроме того, для эффективной рециркуляции нужна периодическая замена фильтрующих элементов. Если этого не делать, качество очистки значительно падает.

Проточные

Оборудование отводит загрязненный воздух из помещения. Обязательно подключается к общему или индивидуальному воздухоотводу, который соединяется с вентшахтой. Через него же внутрь поступает какое-то количество уличного воздуха. Прибор обязательно оснащается жировым фильтром, чтобы частицы жира не оседали на вентиляторных лопастях. Это приводит к поломкам, иногда к возгораниям. Правильно подобранный и настроенный проточный прибор практически полностью удаляет загрязненный воздушный поток.

Комбинированные

Системы, объединяющие оба описанных выше типа. Могут работать в рециркуляционном или проточном режиме, в последнем случае их нужно подключить к вентшахте. Большинство современных моделей именно такие. Владелец может выбирать, какой тип очистки для него предпочтителен в конкретных условиях.

Как выбрать для кухни вытяжку над плитой: основные критерии

При выборе вытяжки для кухни надо учесть несколько важных моментов. Разберем каждый из них.

Тип вытяжного оборудования

Прежде всего надо определить тип устройства. При условии возможного монтажа с отводом в вентшахту лучше выбрать проточную модель. Она эффективно удаляет запахи и гарь, обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Кроме того, расходы на сменные фильтры будут минимальными. Рециркуляционные системы ставят там, где отсутствует вентшахта или нет возможности к ней подключиться. Например, в квартирах с газом нельзя выводить вытяжку в вентканал.

Способ монтажа

Еще один важный момент — способ монтажа устройства. По этому признаку различают несколько разновидностей вытяжек.

Пристенные, они же настенные

Закрепляются на стену над плитой. Это мощные устройства, чаще всего больших размеров. Форма может быть разной, наиболее востребованы трапециевидные, их называют купольными, и Т-образные модели. Настенные приборы могут быть рециркуляционными или проточными. В последнем случае от корпуса отходит короб, ведущий к вентшахте. Различаются пристенные устройства углом закрепления. Выпускают модели, которые крепятся параллельно варочной поверхности. Считается, что они максимально эффективно отводят загрязненные воздушные потоки. Наклонные модели закрепляются под углом к плите. Их считают более удобными в эксплуатации.

Встраиваемые

Вытяжное оборудование встраивают в кухонную мебель. Оно обычно меньших размеров и менее мощное, чем пристенное. Различают три вида таких устройств.

Полновстраиваемое. Вытяжка полностью вставляется в шкаф, находящийся над плитой. Она полностью незаметна, становится функциональным элементом кухонного гарнитура.

Выдвижное. Корпус прибора устанавливается в мебель, рабочая поверхность остается снаружи. Она оборудована телескопической планкой, что позволяет во время работы выдвигать козырек вытяжки на нужное расстояние.

Настольное. Прибор встраивается в столешницу около варочной панели. Перед работой козырек выдвигается, занимает место сбоку от плиты. Такие устройства быстро загрязняются, поэтому не все считают их удобными.

Островные

Устанавливаются над варочными поверхностями, которые располагаются на удалении от стен. Островными модели могут быть рециркуляционными и проточными, в последнем случае им требуется более сложный монтаж. Чаще всего это большие модели трапециевидной или Т-образной формы, закрепляются к потолку.

Дизайн: Ирина Халезова. Фото: Максим Максимов

Дизайн: Ирина Халезова. Фото: Максим Максимов

Кроме того, выпускают модели для установки в углу комнаты. Они компактны, имеют форму треугольника, реже сектора или трапеции. Подходят для небольших комнат.

Производительность

Один из важнейших параметров при выборе вытяжки для кухни. Он определяет мощность прибора, его способность эффективно очищать воздух. Для нормальной работы производительность прибора должны соответствовать размерам кухни. Чтобы правильно подобрать устройство, надо произвести несложные расчеты. Делают это так.

Определите объем кухонного помещения. Для этого умножьте его длину на ширину, потом умножьте полученное число на высоту. Определите минимально возможную производительность. По нормативам воздух в кухонном помещении должен обновляться 12 раз в течение одного часа. Поэтому умножьте объем комнаты на 12. Определите производительность с учетом возможных потерь. Полученное число умножьте на коэффициент 1,3, чтобы заложить «запас» в 30%. Он нужен для нивелирования потерь производительности, которые неизбежны при загрязнении фильтров, воздуховода, т.п. Если воздухоотводящая труба длинная, с поворотами, нужно прибавить еще 10-20%.

Рассчитанная таким образом производительность обязательно учитывается в решении вопроса, какую вытяжку выбрать для кухни. В среднем, для комнаты со стандартной высотой потолка площадью в 6 кв. м. понадобится прибор на 300 куб.м/ч, для 10 кв. м нужно оборудование на 450 куб.м/ч, для 15 кв. м ставят устройства на 600 куб. м/ч. Для кухонь с высокими потолками значения будут другими.

Габариты

Для эффективной работы вытяжного оборудования его размеры должны соответствовать размерам варочной поверхности. Оптимально, если их габариты совпадают. Лучшим вариантом считается вытяжка больших, чем варочная поверхность размеров. Если площадь охвата будет больше, прибор сможет сразу захватить все поднимающиеся от плиты испарения.

Уровень шума

Вытяжное оборудование шумное. Внутри корпуса работают вентиляторы, что дает достаточно громкий звук. Надо знать, что бесшумных вытяжек не бывает. Тем не менее, не стоит покупать слишком «громкий» прибор. «Тихими» считают вытяжки с уровнем шума порядка 45 дБ. Слишком шумным покажется устройство на 70-80 дБ. Если хочется найти прибор с минимальной «шумностью», выбирают модель с двумя вентиляторами. При работе они будут создавать меньше шума, чем один очень мощный вентилятор. Производительность при этом не пострадает.

Система фильтрации

Вытяжное оборудование оснащено фильтрационной системой. В самом простом варианте это будет грубый жировой фильтр. Это металлическая сетка, которая периодически очищается. Для улучшения качества его работы возможна установка дополнительного вкладыша из нетканого материала. Его нужно заменять по мере загрязнения. В рециркуляционных моделях дополнительно установлены другие фильтры, очищающие воздушный поток от загрязнения и запаха. Их количество и тип зависят от модели. В любом случае их нужно периодически заменять. Частота замены определяется интенсивностью использования прибора.

Дополнительные функции

Чтобы вытяжкой было удобно пользоваться, стоит обратить внимание на дополнительные функции.

Наличие нескольких режимов работы, в которых изменяется скорость вращения лопастей. Хорошо, если будет хотя бы два таких режима. Интенсивный будет полезен при готовке блюд с сильным ароматом или для удаления гари.

Таймер выключения. Дает возможность прибору самостоятельно отключаться через некоторое время после того, как блюдо уже приготовлено.

Индикатор замены фильтров-расходников. Поможет вовремя заменить фильтрующий элемент.

Сенсор дыма. Включает оборудование при появлении дыма.

Антивозвратный клапан. Нужен для проточных систем, чтобы предотвратить попадание посторонних запахов на кухню.

Полезные советы

Самые производительные и дешевые в эксплуатации — проточные системы. Рециркуляционные ставят там, где нет возможности подключиться к вентшахте. Проще всего установить настенные модели. Т-образные и трапециевидные устройства смотрятся громоздкими, но производительнее и практичнее наклонных. Они эффективно улавливают испарения, поднимающиеся над всей плитой. Дизайн наклонных моделей более эффектный, однако пар от посуды, стоящей на конфорках в первом ряду, может подниматься мимо них.

Встраиваемые системы привлекают своей незаметностью. Они вписываются в любое оформление. Однако их нужно подбирать по размерам мебели. Это может негативно отразиться на производительности оборудования, если шкафы небольшие. Некоторые сомневаются, какую встроенную вытяжку выбрать для маленького шкафчика. В этом случае лучше взять выдвижную систему, чтобы увеличить площадь ее охвата. Можно выбрать прибор, встраиваемый в столешницу, но он обойдется намного дороже. Кроме того, чистить его придется намного чаще.

Для электрических плит подойдет любое вытяжное оборудование, немного сложнее с тем, какую вытяжку выбрать для газовой плиты. В многоквартирных домах с газом нельзя выводить трубу вытяжки в вентканал. Об этом нужно консультироваться с газовыми службами. Тогда рециркуляционные вытяжки — единственный вариант. Кроме того, стоит обратить внимание на мощность вентиляторов. Слишком мощные устройства могут гасить пламя, что негативно отразится на работе горелок. Поэтому лучше выбирать модели с несколькими вентиляторами меньшей мощности.