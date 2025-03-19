Как вытащить застрявший ключ: 11 разных методов

Рассказываем, что поможет вытащить застрявший ключ из замочной скважины.

Застрял ключ в замке железной двери и вы не можете попасть в квартиру? Межкомнатная створка не закрывается, потому что вы не можете вытащить ключ? Рассказываем, как решить проблему своими силами.

Доступные решения, которые помогут вытащить ключ из замка

Без разрушения замка

— Нагреть и охладить

— Воспользоваться магнитом

— Смазать

— Вытащить пинцетом

— Поддеть шилом или шпилькой

— Отжать плоской отверткой

— Выбить молотком или другим тяжелым предметом

С повреждением замка или двери

— Залить клеем и сделать ручку

— Высверлить

— Срезать

— Снять полотно с петель

Ключ застрял в замке входной двери: куда звонить

Застрял ключ в двери: как вытащить самостоятельно, не повредив замок

Начните с безопасных неразрушающих методов. Возможно, вам удастся сохранить рабочий запор. Но после вскрытия обязательно вызовите мастера, чтобы он нашел причину проблемы.

Нагреть и охладить

Воспользуйтесь свойством металла нагреваться и сужаться под воздействием разных температур. Прогрейте накладку на скважине феном или стаканом с горячим напитком. Охладите торчащий из нее стержень снегом, пакетом со льдом или замороженными продуктами. Попробуйте поддеть застрявший ключ острым предметом или просто осторожно подвигайте. Не помогло? Вытрите поверхности насухо и переходите к другим методам.

Воспользоваться магнитом

Способ сработает, если ключ сделан из магнитящихся металлов. Проверить можно по его обломкам.

Самый простой и безопасный для механизма, но в то же время не самый эффективный метод. Если замок механический, хуже вы точно не сделаете. Если рядом находится панель для ключ-карты, датчики сигнализации, магнитное поле может нарушить их работу. Для ремонта придется вызывать мастера.

Что сделать, если вы дома?

Найдите самый сильный магнит.

Приложите к замочной скважине, если обломки глубоко в ней, или к торчащему ключу.

Плавно тяните на себя. Используйте в качестве рычага шило, острую отвертку, проволоку, которые можно просунуть в замочную скважину.

Если обломок идет, но с усилием, капните в скважину немного WD-40 и повторите этапы выше.

Что делать, если вы на лестничной площадке перед закрытой входной дверью?

Магнит можно найти на застежке дамской сумки или мужского портмоне, чехла-книжки от телефона. Он слабый, но небольшой осколок может удержать.

В качестве рычага попробуйте использовать пинцет, пилку для ногтей, острый угол пластиковой карты или металлический контакт зарядного устройства для гаджета.

Аналогом WD-40 можно сделать гигиеническую помаду, крем для рук.

Смазать

Способ скорее поможет, если ключ не сломан, но вы не можете повернуть его или вынуть из замочной скважины. Если он сломался, обломки засели глубоко, комбинируйте этот метод с другими.

Одно из лучших средств — WD-40 во флаконе с распылителем. Постарайтесь нанести его как можно ближе к отверстию замочной скважины. Но перед нанесением защитите ушко ключа салфеткой, чтобы он потом не скользил в ваших руках. Подождите пару минут и попробуйте осторожно повернуть. Если не получается, слегка покачайте стержень в замке и повторите попытку.

Если WD-40 дома нет, воспользуйтесь народными средствами:

растительным маслом;

машинным маслом или солидолом;

любым жирным кремом;

жидким мылом.

В замочную скважину аналоги смазки советуют заливать шприцем. Если нет и его, возьмите тонкое шило или отвертку, которую не жалко. Смажьте острие средством и постарайтесь вставить в замочную скважину. Возможно, так вы одновременно подденете ключ и уберете скопившуюся грязь, которая удерживает его.

Вытащить пинцетом

Метод полезен, если ключ застрял в личинке замка и сломался, из скважины торчит небольшой обломок. Аналогом пинцета могут стать ножницы с тонкими лезвиями, пассатижи или любой ручной зажим. Инструменты позволят воздействовать на осколок с максимальным усилием. Пинцет фиксирует деталь хуже. Но иногда он единственное, что есть под рукой или может войти в замочную скважину.

Крепко захватите обломок зажимом и начните поворачивать в сторону открывания. Если идет с усилием, слегка покачайте.

Способ можно комбинировать с использованием смазки. Но используйте этот совет с осторожностью. Если средство попадет на обломок, он начнет скользить под ножками пинцета или зажима. Если не можете доставить смазку строго вглубь замочной скважины, откажитесь от этой идеи.

Отжать чем-то плоским

Технология поможет открыть межкомнатную дверь с язычком и небольшой щелью между створкой и коробкой. Вход в квартиру обычно защищен накладками, которые не дадут пройти даже плоскому предмету.

Если накладок нет, вам нужно лишь просунуть в щель между полотном и коробкой что-то плоское, но жесткое. Может помочь даже пластиковая карта. Но лучший выбор — плоская отвертка. Двигайте ее с усилием, пока язычок не спрячется обратно в механизм. Когда вход откроется, у вас будет возможность вытащить цилиндр, демонтировать ручку или поменять запор целиком.

Поддеть шилом или шпилькой

Этот способ полезен в трех случаях:

закрылась межкомнатная дверь и ключ остался с другой стороны;

она открыта, но в скважине застрял осколок или другой посторонний предмет;

ключ нужно вытащить из личинки заевшего цилиндрового замка — его открывают плоские пластины с резными бороздками с одной стороны.

Если захлопнулась межкомнатная дверь с ключом с другой стороны, возьмите шило, тонкий и длинный лист бумаги или картона. Подложите бумагу под створку так, чтобы большая часть листа оказалась под скважиной с другой стороны. Возьмите тонкую отвертку, шило, острую шпильку или даже проволоку. Подойдет и запасной ключ, если он у вас есть. Аккуратно вставьте предмет в замочную скважину и начните проталкивать. Услышав звон, вытащите лист с выпавшим ключом из-под створки.

Шило поможет и вытащить ключ, который застрял в замке двери с вашей стороны. Цилиндровые механизмы включают множество маленьких металлических штифтов. Рабочий ключ поднимает их своими бороздками, которые имеют уникальную высоту. Вместо него можно использовать шило, булавку или проволоку. Постарайтесь просунуть острие как можно ближе к штифтам. Они находятся со стороны цельного полотна двери. Двигайте инструмент плавно: ваша задача — по очереди поддеть им каждый из металлических цилиндров. После этого проем откроется и вы сможете решить, что делать с посторонним предметом в замочной скважине.

Выбить молотком или другим тяжелым предметом

Этот метод предназначен для навесных замков. Может помочь и в случае со встроенным в тонкое деревянное или фанерное полотно. Но на нем после такого точно останутся следы, а механизм скорее всего придется менять.

По навесному замку с усилием постучите сверху, возле подвижной части дужки. Если не помогло, «обстучите» поверхность снизу или сбоку вокруг стержня, еще раз сделайте несколько ударов сверху. Вибрация должна заставить стержень или дужку выскочить. Повысить эффективность метода помогут несколько капель смазки в отверстие скважины или дужки.

Вибрация может помочь и в случае со встроенным замком. Тоже используйте смазку. Сделайте много несильных ударов по полотну вокруг замочной скважины. После этого попробуйте провернуть или поддеть ключ пинцетом. Иногда осколок выскакивает и сам.

Ключ сломался и застрял: как вытащить, если замок и дверь не жалко

Если ключ сломался, замок все равно придется менять. Дубликаты быстрее изнашивают механизм, так как не совпадают с ним на 100%. И причиной поломки стержня может быть заклинивание изношенных штифтов или сувальд. О бережном вскрытии в таком случае можно не заботиться.

Приклеить ручку и вытащить

Простой способ, но после него замок придется менять.

Вставьте в скважину стержень термоклея и нагрейте.

Пока состав не схватился, закрепите в нем тонкую проволоку, отогнутую скрепку или шпильку.

Дождитесь застывания и вытащите вместе с обломком ключа. Но если это не удастся, придется вызывать мастера или вырезать запорный механизм. От клея его уже не отчистить.

Высверлить

Дрель поможет, если обломок безнадежно застрял и не поддается ни пассатижам, ни вибрации. Есть три варианта действий.

В цилиндровый замок попробуйте вкрутить саморез. Для этого просверлите отверстие прямо в цилиндре, над ключом. После этого вам останется зафиксировать крепеж и ухватить пассатижами. Удаление обломка доверьте самому сильному члену семьи: нужно приложить большие усилия. Если вы все сделаете аккуратно, можно будет поменять только цилиндр, а небольшие дефекты полотна вокруг него закрыть декоративной накладкой.

Сделайте отверстия над и под цилиндром. Через них вы сможете поддеть его шилом или шпилькой и вытащить вместе с посторонним предметом. Но менять после этого придется не только цилиндр, а полотно целиком.

Высверлите посторонний предмет вместе с частью механизма, сделав множество отверстий вокруг замочной скважины. Если дверь после этого и не откроется сама, вы сможете отжать штифты или сувальды острым предметом.

Срезать

Если ключ застрял в сувальдном замке, попробуйте вытащить его шпилькой или булавкой. Но это сложнее, так как уникальные бороздки находятся на крыльях по обеим сторонам круглого металлического стержня. Обычно такие двери советуют взламывать. Для этого нужно:

отжать ломиком или другим инструментом защитную накладку между полотном и коробкой — достаточно открыть пространство со стержнями запора;

срезать все металлические стержни болгаркой или высверлить дрелью — ригели на защищенных дверях обычно делают из прочной нержавеющей стали, убедитесь, что ваш инструмент подходит для работы с ней.

После такой процедуры замок придется менять. Защитную накладку можно попробовать выпрямить. Но взломостойкость конструкции после этого ухудшится.

Срезать можно и язычок простого цилиндрового замка межкомнатной двери. Но вначале попробуйте отжать его плоской отверткой или банковской картой, как описано выше. Такие затворы обычно не взломостойкие, поэтому разрушать их не обязательно.

Снять полотно с петель

В области замка входной двери часто ставят защитные броненакладки, усложняющие взлом. Иногда проще действовать с другой стороны. Если ключ не удалось вытащить ни одним из неразрушающих методов, можно срезать полотно с петель. Для этого тоже потребуется болгарка с диском, которому поддастся твердая нержавеющая сталь. Работать лучше в паре с помощником, который придержит полотно с другой стороны.

Старую дверь с открытыми накладными петлями попробуйте просто с них снять. Выкрутите болт из верхней петли, после чего просуньте ломик под полотно — оно должно соскочить с креплений. Но будьте очень осторожны: старые железные конструкции тяжелые. Попросите помощника придерживать створку с другого края.

Ключ застрял в замке входной двери: куда звонить?

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть входную дверь, а срочно звоните по номеру 112, если дома остались:

маленький ребенок или другой беспомощный человек;

включенная газовая плита, утюг, обогреватель, источники открытого огня.

Эти случаи считаются угрозой жизни. Спасатели помогут попасть в квартиру.

Если серьезных рисков нет, обратитесь в службы аварийного вскрытия замков. Это частные компании, которых в крупных городах много. Они вначале используют неразрушающие методы. Могут открыть квартиру, сразу выполнить ремонт или замену замка.