Как узнать площадь комнаты: простые способы подсчитать размер любого помещения

Выяснение точного размера пола и стен — первое, чем надо заняться, планируя ремонт. Делимся простыми формулами и ценными рекомендациями, как это сделать.

Ремонт будет успешным, только если размер помещения будет правильно посчитан. Стоит допустить ошибку — и купленных материалов для отделки не хватит, а новая мебель окажется непомерно большой и загромоздит пространство. Узнайте из нашей статьи, как рассчитать площадь комнаты (в том числе, нестандартной), а также какие инструменты и формулы для этого понадобятся.

Как узнать точный размер помещения

Как вычисляется площадь

Как выполнить измерения

Нестандартное помещение

— С нишами и выступами

— Овальное или круглое

— Неправильной формы

Как вычислить площадь помещения

Для того чтобы узнать размер кухни, спальни, детской и других комнат, понадобятся хорошо известные со школы формулы. Для подсчета площади перемножают короткую и длинную стороны прямоугольника (S=a*b). Как правило, большинство комнат в доме имеют именно такую форму, поэтому подсчеты не вызовут затруднений: главное — правильно измерить все параметры.

Совет: не знаете, как вычислить площадь квадратной комнаты? Это частный случай общей формулы. Когда все стороны равны, то длину одной из них просто возводят в квадрат, то есть, умножают саму на себя.

Прежде чем приступать к замерам, возьмите все, что может понадобиться.

Рулетка или дальномер. При этом дальномер предпочтительнее: с ним намного проще измерить помещение в одиночку (с традиционной рулеткой может понадобиться помощь второго человека), он максимально точен, а риск ошибки сводится к минимуму. Кроме того, со специальной техникой работа идет намного быстрее. Единственный минус — высокая стоимость: покупать такое приспособление ради ремонта в одной комнате не имеет смысла.

Карандаш и бумага. Все измерения надо будет записывать, а при измерении рулеткой без помощи напарника придется ставить отметки на полу и стенах. Указывать результаты замеров приблизительно недопустимо, так как даже небольшое расхождение с реальными цифрами может иметь серьезные последствия, когда отделочных материалов попросту не хватит.

Калькулятор. Даже если вы отлично считаете в уме, лучше подстраховаться и выполнять умножение и деление с помощью техники, тем более что подобные приложения сейчас есть в каждом смартфоне, а ошибка в вычислениях приведет к неправильному количеству закупленных материалов.

Поскольку в строительных магазинах товары обычно продаются квадратными или погонными метрами, а измерения проще выполнить в сантиметрах, надо знать, как перевести одно в другое. Для этого можно воспользоваться онлайн-конверторами либо посчитать самостоятельно: в одном квадратном метре 10 000 квадратных сантиметров. Иначе говоря, полученный результат надо разделить на 10 000 — например, для комнаты со сторонами 271 см и 453 см подсчеты будут выглядеть так: 271*453=122 763 см2, 122 763/10 000=12,2763 м2, то есть 12,3 квадратных метра (на этом этапе цифру разрешается округлять в большую сторону).

Как узнать площадь комнаты в квадратных метрах — какие измерения нужны

Как правило, для ремонта потребуются размер пола и потолка (чаще всего они совпадают), а также стен. Для того чтобы подсчитать, сколько места занимают пол или потолок, понадобится измерить их ширину и длину. Для стен — ширину и высоту. Однако надо понимать, что помещения редко бывают идеальными: как горизонтальные, так и вертикальные поверхности могут быть наклонными или кривыми. И не всегда такие огрехи можно увидеть невооруженным глазом.

Чаще всего подобные проблемы касаются стен, так как пол под углом будет заметен практически сразу — любой круглый предмет на нем будет тут же укатываться. Стены же следует проверять с помощью строительного уровня, а если его нет, то подручными средствами.

Грузик, подвешенный к длинной нитке, покажет отклонения стен от пола до потолка (они могут расходиться наружу или заваливаться внутрь).

В горизонтальной плоскости проблемы можно определить с помощью длинной линейки или прямой рейки — относительно ее ровной поверхности сразу будут видны все недочеты строительства.

Также не всегда бывают правильными углы в квартире. Их проверяют с помощью обычного листа бумаги или края книги, которые неизменно соответствуют 90 градусам.

Если отклонения небольшие, это практически не влияет на конечный результат. Однако если они действительно велики (например, разница уровней пола 10-15 см), их придется учитывать.

Измерение жилища — не самое увлекательное занятие, и многих интересует, как посчитать площадь комнаты в м2 быстрее и проще всего. Однако это как раз тот случай, когда торопиться не стоит.

Следуйте инструкции.

Нарисуйте план комнаты.

Пол меряйте от стен, а не от плинтусов, и проводите замеры в самом низу, так как вертикальные поверхности могут быть кривыми, а значит, цифры, полученные при измерении на высоте даже метра-полутора, могут быть искажены.

При обмере стен длину и высоту следует измерить для каждой из них, а не рассчитывать, что противоположные друг другу поверхности будут абсолютно одинаковыми.

Все полученные данные сразу помечайте на плане.

Не забудьте перевести квадратные сантиметры в квадратные метры.

Для стен также необходимо вычесть дверные и оконные проемы. Расчет для них делают по той же формуле: площадь = ширина*длина, только в данном случае берутся размеры окон и дверей. Полученные цифры отнимают от общей площади стены.

Нестандартное помещение

Не всегда комната имеет форму квадрата или прямоугольника. Современные архитектурные решения нередко предполагают помещения в доме со скошенными стенами, множеством углов и даже изогнутые (чаще всего в виде круга, полукруга или овала). Как измерить поверхности в этом случае?

Ниши и выступы

Наличие альковов, колонн и других элементов, которые нарушают строгие линии жилища, усложняет расчет площади пола, но лишь ненамного. Если все они имеют форму квадрата или прямоугольника, то каждый из них измеряется, рассчитывается по формуле S=a*b, а затем ниши прибавляются к общему размеру пола, а выступы вычитаются.

Размер стены, в которой есть проем или углубление, считается немного по-другому. Если эта деталь интерьера не требует отделки, с ней поступают так же, как и в предыдущем случае: подсчитывают всю поверхность и отдельно этот элемент, а затем находят разницу между ними. Но в случае, когда вся стена вместе с нишей или колонной должна быть окрашена, облицована плиткой или оштукатурена, необходимо рассчитать размер каждой выступающей или заглубленной детали. То есть, измеряется площадь верхней и нижней (если они есть), а также боковых сторон этих элементов, и прибавляется к общей. Поверхность, расположенную параллельно стене, считать не надо (она уже посчитана).

Изогнутые стены

Овальная или круглая комната встречается нечасто, но и для нее выяснить размер не составит труда. Площадь круга равна π*r2, где π = 3,14, а r — это радиус помещения. Чтобы узнать радиус, надо протянуть через центр рулетку от одной стены до другой и разделить полученную цифру на два.

Для эллипса вычисления будут немного сложнее: понадобится формула π*r1*r2, где r1 — это половина наименьшего расстояния между стенами, а r2 — наибольшего.

Однако чаще можно увидеть полукруглые архитектурные элементы — балконы, эркеры и т.д. Тогда нужное значение высчитывается по этим формулам, а затем делится на два.

Неправильная форма

Есть и еще один случай, когда вычисление размера комнаты займет некоторое время и потребует усилий. Иногда жилье имеет необычную конфигурацию — с острыми или тупыми углами, не параллельными друг другу стенами и т.д. Однако узнать площадь пола будет несложно.

Используйте для этого следующий метод.

Измерьте длину всех стен, углы между ними и нарисуйте план.

На получившемся чертеже выделите классические геометрические фигуры (прямоугольники, ромбы, треугольники и трапеции).

Посчитайте площадь каждой из них в отдельности, а затем сложите получившиеся цифры.

Как превратить сложную конфигурацию в несколько простых объектов, продемонстрировано на этой схеме.

В нестандартных комнатах могут встретиться практически любые геометрические элементы. Узнать площадь (S) каждого из них поможет наша таблица.

Фигура Формула Расшифровка Квадрат S=a2 a — сторона фигуры Прямоугольник S=a*b a и b — стороны прямоугольника Ромб S=b*h или S=d1*d2/2 b — сторона ромба, h — его высота (перпендикуляр, проведенный от любой стороны к противоположному углу)

d1 — большая диагональ, d2 — меньшая диагональ Круг S=π*r2 π — 3.14, r — радиус Овал S=π*r1*r2 π — 3.14, r1 — больший радиус, r2 — меньший радиус Треугольник S=b*h/2 Для прямоугольного треугольника S=a*b/2 b — сторона треугольника, h — высота (перпендикуляр, проведенный от стороны b к противоположному углу) a и b — стороны треугольника, сходящиеся под прямым углом Трапеция S=(a+b)/2*h a и b — основания трапеции, h — ее высота (расстояние между основаниями)

Совет: аналогичным образом можно узнать размер стен на мансарде со скошенной крышей. Надо измерить и начертить все стороны поверхности, а потом разбить их на более простые фигуры для удобства подсчета.