Как заделать трещину на потолке: 3 работающих способа для дефектов разных размеров

Рассказываем, почему на потолке появляются трещины и чем их можно заделать. Предлагаем полезные инструкции по заделке дефектов разной глубины.

От трещин на потолочной поверхности застрахованы только те, кто установил натяжной или подвесной потолок. Все остальные рано или поздно сталкиваются с такими дефектами. Они могут быть почти незаметными или ярко выраженными, в любом случае нужен ремонт. Разберемся, как самостоятельно заделать трещину на потолке, чтобы было от нее и следа не осталось.

Как самостоятельно заделать трещины на потолочной поверхности

Причины появления трещин

Как определить, можно ли заделывать

Чем заделать щель

Технология заделки трещин

— Небольшие дефекты

— Глубокие щели

— Широкие стыки между плитами

Почему на потолке появляются трещины

Правильно выбрать способ, как устранить трещину на потолке, можно только после определения причины ее появления. Они могут быть разными и зависят в том числе от материала, из которого изготовлено покрытие. Перечислим основные причины возникновения трещин на разном покрытии.

Гипсокартон

Неправильно выполненное шпаклевание, ошибки в технологии.

Деформация от повышенной влажности.

Ошибки в заделке швов.

Ослабление или деформация каркаса, на который закреплены плиты.

Шпаклевка на штукатурке

Ошибки в нанесении шпаклевки.

Неправильная подготовка поверхности.

Воздействие температурных перепадов или слишком быстрое высыхание штукатурного слоя.

Плиты перекрытия

Нарушения технологий строительства и отделки.

Усадка строения.

Большой износ, если здание старое.

Температурное расширение.

Течь инженерных коммуникаций.

Чтобы понять причину появления дефекта, надо внимательно его осмотреть и определить, растрескалась только отделка или трещина идет от плиты перекрытия.

Как определить, можно ли заделывать дефект

Некоторые трещины, например, в плитах перекрытия, представляют серьезную опасность для проживающих в квартире, их нельзя заделывать. При обнаружении такого дефекта надо немедленно сообщить в обслуживающую дом компанию для принятия срочных мер. Определить, представляет ли опасность конкретный дефект несложно. Надо понять, насколько он стабилен. Для этого поперек трещинки укладывают маячок из гипса. Это небольшая полоска, шириной с ладонь или чуть меньше. За ней наблюдают в течение 4-6 недель. Если маячок остался целым, значит, дефект стабилен, его можно заделывать. В противном случае надо вызвать специалистов для оценки степени опасности.

Чем можно заделать трещину

Результат работы во многом зависит от того, насколько правильно выбран материал для ремонта и от его качества. Разберем основные его виды.

Грунтовка. Нужна для улучшения сцепления основы и ремонтной смеси. Лучше всего выбирать составы глубокого проникновения, которые дают оптимальный результат. Праймер подбирают с учетом материала, на который его будут наносить.

Шпаклевка. Заполняет мелкие дефекты или закрывает крупные после их заполнения. В зависимости от назначения используют эластичную акриловую или сухие гипсовые смеси, которые перед нанесением нужно растворить. Для разных этапов работ используют стартовую и финишную шпаклевку.

Цемент. Нужен для заполнения глубоких дефектов. Используют марку НЦ, которая при отвердении увеличивается в объеме.

Армирующая сетка. Делает соединение или шов прочным. Продается в виде ленты разной ширины, есть самоклеящиеся модели.

Вспененный заполнитель. Используют для заполнения глубоких дефектов. Оптимально подходит вспененный полиуретан или полиэтилен. Их допускается заменять монтажной пеной, паклей, гипсом и т.п.

Герметик. Применяют для герметизации заделки. Лучше всего использовать акриловые смеси.

Как правильно заделать трещину на потолке перед его покраской

После того, как выяснили причину появления дефекта и его вид, можно приступать к заделке. Технология процесса, как заделать трещину на потолке в квартире, зависит от величины повреждения. Мы подготовили инструкции для разных вариантов.

Небольшие дефекты

Мелкими считаются трещинки глубиной не больше 10 мм. Они могут находиться на оштукатуренной поверхности или на потолке из гипсокартона. Форма и длина таких дефектов может быть любой. Для их исправления используют точечное оштукатуривание.

Как заделать трещину на потолке, покрашенном водоэмульсионкой:

Подготовьте потолочную поверхность к ремонту. Очистите ее от пыли, загрязнений, возможно, жирных пятен. Расшейте трещину. Возьмите шпатель, аккуратно расширьте края дефектного участка так, чтобы придать им треугольную форму. Это упростит заделывание щели. При этом убирайте все плохо удерживающиеся на месте фрагменты штукатурки. Тщательно зачистите расшитую щель щеткой, чтобы убрать всю пыль. Загрунтуйте дефектный участок. Для этого подготовьте грунтовку к работе, если это нужно. Возьмите кисть и обильно нанесите праймер на внутреннюю и внешнюю часть трещины. Дайте полностью высохнуть и повторите процедуру. Количество нанесений уточните в инструкции на упаковке праймера. Подготовьте материал для заполнения щели. Это должна быть стартовая шпаклевка. Если нужно, разведите ее по инструкции производителя. Возьмите узкий шпатель, с его помощью заполните щель раствором. Дайте подсохнуть, но не полностью отвердеть. Уложите второй слой материала. Сразу же возьмите широкий шпатель и выровняйте им поверхность. Закрепите поверх заделанного участка армирующую ленту. Для этого уложите ее так, чтобы бывшая трещина проходила по ее центру. Прижмите один край ленты-серпянки шпателем, другим шпателем аккуратно вдавите ее в раствор, снимая при этом излишки смеси. Дайте шпаклевке отвердеть. Подготовьте к работе финишную шпаклевку. Нанесите ее широким шпателем, выровняйте поверхность. Дайте материалу отвердеть. Теркой с наждачной бумагой зачистите все неровности. При необходимости нанесите еще слой финишной смеси.

После отвердения материала отремонтированную поверхность можно покрасить. Краска должна быть такой же, как и на остальном потолке.

Глубокие трещины

Такими считаются дефектные участки глубиной больше 1 см. Сложность их заделки заключается в необходимости полного заполнения щели, для чего применяют материалы-заполнители. Какой из них выбрать, решают при оценке глубины.

Инструкция, как убрать глубокую трещину на потолке:

Проведите подготовку потолочного основания к ремонту. Очистите его от пыли, загрязнений, т.п. Расшейте щель. С помощью шпателя или подобного ему инструмента расширьте и зачистите края дефекта так, чтобы получилась полость треугольной формы. Ее будет проще заполнить ремонтной смесью. Зачистите расшитую щель от пыли. Загрунтуйте дефектный участок. Нанесите праймер строго по инструкции, которую производитель помещает на упаковку. Возьмите монтажную пену, удлините трубку-насадку, чтобы работать было удобнее. Чуть сбрызните щель водой, чтобы пена лучше схватилась. Введите трубку в полость, заполните ее пеной. Оставьте до отвердения заполнителя. Острым ножом срежьте излишки заполнителя так, чтобы осталась небольшая выемка. Возьмите стартовую шпаклевку и заполните выемку над пеной. Дайте материалу схватиться. Нанесите второй слой шпаклевки, сразу же выровняйте его широким шпателем. Уложите поверх шва ленту-серпянку, выровняйте шпателем, уберите излишки смеси. Оставьте до отвердения. Уложите слой стартовой шпаклевки, выровняйте все неровности. Дайте полностью отвердеть. Зачистите поверхность специальной теркой с наждачкой, чтобы избавиться от мелких неровностей. При необходимости уложите еще слой шпаклевочной смеси.

Как заделать трещину на потолке между плитами

Это самые крупные и глубокие дефекты. Для их заделки нужна тщательная подготовка.

Пошаговая инструкция:

Простучите потолочную поверхность около трещины. Так выявятся участки, где покрытие держится очень плохо. Они издают «бухтящий» звук. Аккуратно зачистите старое покрытие на участке, где будут выполняться ремонтные работы. Уберите все фрагменты, плохо прилегающие к основанию. Расшейте трещину. Полностью уберите из нее все остатки старого наполнителя. Зачистите подготовленный к работе участок от грязи, пыли, жирных пятен. Загрунтуйте стык несколькими слоями подходящего праймера. Делайте все по инструкции, которую производитель помещает на упаковку. Дайте раствору хорошо высохнуть.

Технология заделки зависит от вида трещины. Чаще всего она широкая, больше 3-4 см. Кроме того, различают глубокие и мелкие швы. Их заделывают по-разному. Неглубокие дефекты заполняют монтажной пеной. Далее работают по алгоритму, как замазать трещину на потолке, который мы описали выше. Глубокие и широкие щели ремонтируют иначе.

Делается это так:

Заполните верхнюю часть полости по всей ее длине теплоизолирующим заполнителем. Лучше всего подойдет пенополиуретан или вспененный полиэтилен. Закройте заполнитель небольшим слоем акрилового герметика. Ровно его распределите и дайте отвердеть. Приготовьте ремонтную смесь на основе цемента марки НЦ. Заполните ею шов так, чтобы осталась небольшая выемка глубиной от 3 до 5 мм. Дайте смеси полностью отвердеть. Заполните выемку стартовой шпаклевкой, дайте ей схватиться. Выровняйте поверхность вторым слоем стартовой смеси, не давая ему высохнуть уложите поверх шва ленту-серпянку. Снимите излишки материала, дайте отвердеть. Уложите слой финишной смеси, выровняйте поверхность, дайте отвердеть. Зачистите потолочную поверхность потолка.

Отремонтированный потолок с заделанными трещинами надо покрасить. Лучше целиком, иначе заделанный участок может значительно отличаться по оттенку от основного. Особенно это актуально для цветных потолков, но и белый не всегда можно подобрать точно в тон. Поэтому после заделывания дефектов покрытие грунтуют и красят.