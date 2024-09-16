Как заделать трещину на стене: 5 подходящих материалов и пошаговая инструкция

Появление трещин на стенах — не редкость и в старых, и в только что построенных домах. Рассказываем, как исправить ситуацию самостоятельно, а когда не обойтись без привлечения специалистов.

Если стена дома треснула и на ней появились неприглядные щели, оставлять их «как есть» не стоит. Помимо того, что они портят интерьер, с течением времени они могут увеличиваться за счет осыпающихся краев, и замаскировать их будет все сложнее. В то же время решить эту проблему не так сложно, как может показаться. Ремонт трещин в стене легко выполнит даже человек, который никогда не держал в руках строительные инструменты. Из нашей статьи вы узнаете, что для этого понадобится и как замазать такой дефект.

Важно убедиться, что трещина не угрожает целостности всей стены, дома и здания.

Как правильно заделать щель в стене

Причины появления трещин

Чем их заделать

— Цемент

— Клей-герметик

— Шпатлевка

— Монтажная пена

— Специальные средства

Как выбрать материал

Последовательность работ

Причины появления трещин

Щели на вертикальных поверхностях появляются по самым разным причинам.

Одна из самых распространенных — усадка дома после строительства. Именно поэтому рекомендуют выждать 1-2 года после сдачи здания, прежде чем приступать к ремонту: с большой вероятностью за это время появятся трещины, и отделку придется проводить заново.

Если говорить о частных коттеджах, то там такие нарушения целостности могут быть вызваны деформацией фундамента. Далеко не все проводят оценку качества грунта перед началом строительных работ, в результате почва не выдерживает давления и проседает вместе со строением.

Довольно часто возникает необходимость заделать трещину в углу стены. В этом месте две поверхности сходятся и давят друг на друга. Поэтому при усадке дома, высыхании штукатурки или повышении нагрузки щели формируются там в первую очередь.

Также нередко проблема появляется из-за резких смен погоды: на жарком солнце тонкая стена расширяется, а ночью, когда холодает, она сужается, из-за чего могут появляться трещины.

Еще одна частая причина возникновения щелей — неправильная технология применения отделочных материалов. Например, если нанести толстый слой штукатурки на незагрунтованный кирпич, она практически гарантированно растрескается.

Если поблизости идет масштабная стройка, из-за вибраций от работы спецтехники и оседания грунта при рытье котлована соседние дома тоже могут покрыться трещинами.

Если разлом небольшой, не увеличивается со временем или же затрагивает только штукатурку, то, как правило, это косметический дефект, который можно исправить своими силами. Однако, бывает, что трещина широкая и глубокая (или даже сквозная) либо она постепенно расширяется (установить это можно, приклеив к ее краям полоску бумаги — она порвется если дефект увеличивается). Тогда необходимо вызывать специалистов, которые оценят степень проблемы, — возможно, такое повреждение требует капитального ремонта здания.

Чем лучше заделать трещины в стене

Цемент

Смесь на основе цемента подходит для большинства дефектов, возникающих в стенах. Ею удобно замазывать как небольшие щели (шириной до 2 см), так и обширные. Не подходит такое средство только для микротрещин (толщиной в 1-2 мм).

Если расщелина больше 2 см, то в цементный раствор добавляют мелкофракционный песок. Также можно налить в него строительный ПВА, что повысит его клейкость. Чтобы упростить себе задачу, можно сперва заполнить полость монтажной пеной, и лишь затем заливать ее цементной смесью.

Среди преимуществ этого материала — невысокая цена и широкая область применения: его используют для внутренних поверхностей и фасадов домов, его можно применять в ванных комнатах (в этом случае выбирают влагостойкие марки), и он хорошо сцепляется как с бетоном, так и с кирпичом. Более того, после высыхания его можно красить, шпатлевать, клеить на него обои и т.д., а значит, внешний вид отремонтированной поверхности будет безупречным.

Совет: для заполнения больших полостей используйте расширяющийся цемент. В отличие от обычного раствора он при высыхании не уменьшается, а сохраняет свой объем и даже немного увеличивается.

Клей-герметик

Несмотря на то, что это средство предназначено в первую очередь для герметизации и склеивания, оно отлично подходит и для замазывания небольших щелей в стенах.

Клеящие составы бывают акриловыми, силиконовыми и полиуретановыми. И у каждого есть свои особенности.

Акриловый достаточно медленно застывает, а значит, можно успеть исправить все огрехи, возникшие при нанесении. Со временем он не меняет цвет и не желтеет. Он очень прочен и надежен, и его можно красить. Однако он неэластичен, поэтому, если есть вероятность, что края трещины сдвинутся (например, когда продолжается усадка дома), лучше выбрать что-то другое.

Силиконовый герметик также безопасен и практичен. Если раздумываете, как заделать трещину в стене внутри квартиры, он отлично подойдет, но надо учесть два важных момента. Во-первых, его нельзя ни покрасить, ни зашпаклевать, а со временем он может потемнеть. Во-вторых, разновидности на основе уксусной кислоты могут разъедать бетон, поэтому лучше выбирать нейтральные составы.

Полиуретановые средства быстро схватываются, обладают большой гибкостью и износоустойчивы. Но в их составе есть ядовитые компоненты. В процессе работы понадобятся средства защиты (респиратор, резиновые перчатки, очки) и регулярное проветривание.

Совет: не наносите герметик на старый слой такого же средства — в большинстве случаев он просто не прилипнет и сразу или спустя некоторое время отвалится.

Шпатлевка и штукатурка

Шпатлевка (она же — шпаклевка) отлично справляется с маскировкой небольших трещин. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и надежно прилипает к бетонным, кирпичным и другим поверхностям. При этом можно купить как сухую смесь, которую разводят водой до нужной консистенции, так и готовую жидкую — она стоит больше, меньше хранится, но зато ею удобнее пользоваться и она продается небольшими объемами, которых вполне хватает для устранения нескольких дефектов.

Выбор, чем заделать трещины в стене внутри дома, широк: подойдут любые гипсовые и полимерные (акриловые, латексные и другие) шпатлевки.

Гипсовые составы отличаются экологичностью и гигроскопичностью — их можно использовать в любых жилых комнатах, включая детские. Однако они достаточно быстро схватываются, поэтому замазывать дефекты на стенах надо максимально оперативно.

Совет: не стоит заменять такую шпаклевку чистым гипсом. У него хуже адгезия и меньше пластичность, а главное, он начинает застывать буквально сразу же, то есть на заделку двух-трех щелей у вас будут считанные минуты, что может плохо отразиться на аккуратности работы.

Полимерные разновидности идеальны для санузлов, кухонь, саун и других мест с высокой влажностью, так как они не боятся воды. Кроме того, они быстрее набирают прочность, но при этом медленнее высыхают, поэтому работать с ними можно не торопясь. Наконец, только в этой категории шпаклевок есть смеси, подходящие для обработки наружных стен.

Штукатурные растворы также можно использовать для замазывания щелей. Однако их редко применяют, так как неглубокие повреждения проще и быстрее заделать шпаклевкой, а основательные, проникающие глубоко, лучше запенивать или исправлять с помощью цементной смеси. Но если стоит вопрос, как заделать трещины на стене в штукатурке, этот материал будет оптимальным решением (в частности, он незаменим при реставрации оштукатуренных фасадов домов).

Совет: заменить шпатлевку и штукатурку можно плиточным клеем. У них похожий состав, только клей более липкий, а фракции в нем, как правило, крупнее. Но, поскольку он обычно темно-серого цвета, после высыхания его все равно придется шпаклевать или красить.

Монтажная пена

Это универсальное средство для решения многих строительных задач. В частности, пена отлично справляется с заполнением трещин. Однако надо понимать, что для мелких щелей она не подходит — как правило, применяют ее там, где расстояние между краями расщелины не меньше 2 см. В остальных случаях нет никакой гарантии, что вещество попадет вглубь и сможет там хорошо закрепиться.

Но для больших дефектов этот материал будет как нельзя лучше. Ремонт с ним предельно прост, занимает минимум времени и не требует специальных знаний или особой сноровки. Пену заливают в пустоты, ждут ее высыхания, а затем аккуратно срезают выступившие части и шпаклюют поверхность.

Степень адгезии у пены очень высокий: она легко приклеивается ко всем стандартным строительным материалам. Из минусов у этого материала только токсичность в незастывшем виде (при работе следует надевать респиратор, очки и резиновые перчатки). Также иногда упоминают боязнь воды, однако этот недостаток легко исправить, выбрав для ванной комнаты и других влажных помещений продукт с пометкой «влагостойкий».

Специальные средства

В строительных магазинах легко найдутся строительные замазки на самые разные случаи. Можно подобрать идеальный состав для кирпичной стены, бетонной, каменной, оштукатуренной и т.д. Есть и универсальные смеси.

Для тонких и глубоких щелей предназначены более жидкие растворы, для объемных — густые и нетекучие. При этом все вещества пластичны, что облегчает их распределение по поверхности, и отличаются высокой прочностью сцепления с большинством материалов. Кроме того, некоторые из этих средств не требуют предварительной грунтовки повреждений, что заметно упрощает и ускоряет процесс ликвидации трещин.

Как выбрать материал

Лишь подобрав подходящее средство, можно качественно заделать щель. При этом выбирать его надо не только по степени надежности и материалу стены, но и по специфике помещения и особенностям трещин.

К основным правилам подбора состава можно отнести следующие.

Для внутренних работ подходят все материалы, однако если вы применяете средства с ядовитыми компонентами, такие как монтажная пена или полиуретановый герметик, придется работать в перчатках, очках и респираторе. А затем надо будет подождать, пока они застынут и их пары полностью выветрятся.

Для наружной отделки используют цемент, штукатурку или полимерную акриловую шпатлевку.

Во влажных помещениях нужны материалы с высокой устойчивостью к попаданию воды — герметики и влагостойкая монтажная пена. Для больших дефектов можно также применять влагостойкую штукатурку или цемент.

Для тонких трещин берут максимально текучие средства, которые легко смогут проникнуть в них на всю глубину. Для больших сколов — плотные смеси, которые не съедут вниз по стене под своим весом.

Если разлом свежий или есть риск, что он будет смещаться (из-за продолжающейся усадки дома, оседания фундамента и т.д.), оптимальным решением будут эластичные материалы (силиконовые и полиуретановые герметики, пена), так как цементный раствор после застывания может снова треснуть.

Совет: если вы сомневаетесь, что сможете правильно развести сухую смесь, добиться нужной консистенции и нанести раствор правильно, лучше купите готовый ремонтный состав.

Последовательность работ

Как правильно заделать трещины в стене, чтобы дефект был незаметен и больше не появлялся? Независимо от того, какой материал для отделки будет выбран, повреждение надо правильно подготовить. Узкие щели тщательно пылесосят. По широким проходятся жесткой щеткой, чтобы выровнять их края и удалить остатки материала, который плохо держится. Затем их также пылесосят, убирая весь мусор и пыль. Крупным и глубоким дефектам предварительно придают треугольную форму (максимально широкую на входе и сужающуюся по мере углубления), иначе наполнитель не сможет проникнуть вглубь и внутри все равно останутся пустоты. После этого наносят грунтовку и дают ей полностью высохнуть.

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основным работам.