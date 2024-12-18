Как загружать посуду в посудомоечную машину, чтобы все отмылось идеально: секреты и советы

Рассказываем, почему важно правильно загружать посудомоечную машину. Даем полезные советы по грамотной загрузке посудомойки.

Эффективность работы посудомойки зависит не только от ее функционала или качества моющего средства, хотя и это очень важно. Даже суперфункциональная машина с дорогим средством не сможет качественно отмыть тарелки и ложки, если их неправильно загрузили. Разберем все нюансы, как загружать посуду в посудомоечную машину, чтобы начисто ее отмыть.

Как расставить посуду в посудомойке

Почему это важно

Что нельзя загружать в машину

Куда ставить посуду

Правила загрузки

Инструкция, как загружать посудомойку

Как расставлять разную посуду

Почему правильная расстановка очень важна

Владельцы посудомоек не всегда задумываются над тем, насколько правильно расставляют посуду в машине. Многие уверены, что неважно, как именно стоят тарелки и стаканы, надо следить только за перегрузом. На самом деле все не так. Расстановка оказывает значительное влияние на работу агрегата. Перечислим основные моменты.

Качество мытья посуды. Если чашки, кастрюли и столовые приборы расставлены неправильно, после обработки они могут оказаться «почти чистыми», что неприемлемо. При этом вполне возможно, что качественные препараты для мытья засыпаны в полном объеме, машина исправна и эффективно работает.

Сохранность бытовой техники. Неправильная расстановка посуды, а не только превышение допустимой нагрузки, может привести к поломкам. Стоимость ремонта зависит от марки устройства и доступности запасных частей, но в любом случае придется потратить время и деньги на восстановление техники.

Экономичность работы. Если предметы расставлены неправильно или неравномерно, агрегат увеличивает расход воды и электроэнергии. Регулярный перерасход ресурсов может вылиться в достаточно весомую сумму при ежемесячной оплате счетов.

Таким образом, правильная расстановка очень важна. Производитель всегда подробно описывает в инструкции все моменты, связанные с размещением посуды внутри устройства.

Что нельзя ставить в посудомойку

Надо знать, что мытье в посудомоечной машине «показано» не всем изделиям. Поэтому перед загрузкой надо быть уверенным, что предметы можно очищать в посудомойке. Эта информация всегда есть на этикетке. При покупке это обязательно нужно уточнить. Если же изделие уже не новое и информация утрачена, можно ориентироваться на наши рекомендации. Перечислим, что нельзя отправлять в посудомойку.

Алюминиевые изделия. Темнеют, покрываются пятнами.

Углеродистая сталь, чугун. Обработка провоцирует активную коррозию.

Посуда с антипригарным покрытием. Защитный слой портится, стирается.

Хрусталь. Покрывается тонкими царапинами, становится мутным.

Дерево. Разбухает, деформируется.

Пластик. Деформируется, плавится. Это относится не ко всем пластмассам. Изделия с маркировкой «разрешено мыть в посудомойке» легко переносят обработку.

Изделия с позолотой, ручной росписью, т.п.

Если есть сомнения, перенесет ли посуда обработку в машине, лучше всего помыть ее вручную.

Куда ставить посуду

Чтобы разобраться, как укладывать посуду в посудомоечную машину, надо знать, как разделено ее внутреннее пространство. Внутри агрегата находятся несколько отсеков разного назначения. Самый большой находится в нижней части. Это корзина, в которую складывают крупную посуду: тарелки большого диаметра, супницы, кастрюли, сковороды, т.п. Дно отсека — со сложным рельефом, есть складывающиеся штыри, прочные направляющие. Все это для того, чтобы проще было разместить предметы внутри корзины. Важно. Сюда разрешено загружать самые тяжелые предметы.

Выше установлена еще дна корзина. В нее помещают посуду меньшего размера: бокалы, кружки, чашки, т.п. Тяжелые предметы сюда ставить нельзя. В некоторых моделях посудомоек есть еще один отсек-корзина. Он размещается еще выше. Сюда складывают столовые приборы или какие-то мелкие предметы. Если же его нет, агрегат комплектуется сетчатой корзинкой для приборов. Она не имеет жесткого крепления, поэтому может быть установлена там, где это считает нужным пользователь.

Правила загрузки

Мы собрали основные правила, как раскладывать посуду в посудомоечной машине.

Тяжелое и крупное ставят вниз, мелкое и легкое наверх. Нижний отсек заполняют сильно загрязненной посудой, включая сковороды, противни, кастрюли, т. п. Здесь выше температура и сильнее удары водяных струек, что помогает очистить любую грязь. При необходимости можно запустить дополнительный импеллер, что усилит эффективность обработки. Легкие небольшие предметы надо устанавливать в верхний отсек. В нижней корзинке под ударами сильных водяных струй в процессе обработки они могут перевернуться и даже разбиться.

Дно должно быть развернуто. Водяной поток направлен снизу вверх, поэтому всю посуду нужно развернуть так, чтобы струйки били внутрь нее. Нельзя укладывать предметы друг на друга. Если поверхности будут перекрыты, даже частично, образуются недоступные для обработки участки, которые останутся непромытыми.

Кастрюли ставят под наклоном. Чтобы лучше их промыть, кастрюли устанавливают на дно корзины под острым углом. Для этого используют направляющие и рельеф дна отсека. Особенно это актуально для емкостей с вертикальными стенками без наклона.

Тарелки устанавливают строго параллельно одна к другой. Расстояние между ними лучше всего делать минимальным, то есть не пропускать направляющие. При обработке в таком положении струйка проходит между тарелками и много раз отражается от поверхности, получается эффект множества струй. Что значительно увеличивает эффект от мытья. Если расстояние между тарелками большое, такой эффект не возникает.

Хрупкие предметы размещают отдельно от массивной утвари. В процессе обработки присутствует вибрация. Тяжелая посуда может сдвинуться или опрокинуться и повредить хрупких соседей.

Нельзя расставлять предметы слишком близко друг к другу. Размещение должно быть свободным, иначе водяной поток не сможет промыть все поверхности.

Простая инструкция, как правильно загружать посуду в посудомоечную машину

Вместе с посудомойкой обязательно идет инструкция для пользователя, где разобраны все нюансы использования именно этой модели. Поэтому с ними желательно обязательно ознакомиться. Мы разберем общую последовательность, как ставить посуду в посудомоечную машину.

Очистите посуду от остатков еды. Обязательно уберите косточки, кусочки пищи, т.п. Все это может засорить фильтры агрегата. Важно. Проверьте наличие этикеток. Если они есть, обязательно снимите. Тарелки вставьте в направляющие на дне нижнего отсека. Выставляйте их параллельно одна другой, чуть наклоняя вперед. Проследите, чтобы тарелки не соприкасались. Стаканы, миски и чашки разложите в верхней корзине дном вверх под небольшим наклоном, так они лучше промоются. Убедитесь, что они не перекрывают одна другую. Столовые приборы разложите в самом верхнем отсеке или поместите их в специальную корзинку. Поставьте корзину с приборами так, чтобы она не закрывала другую посуду.

Перед тем как запустить агрегат, надо еще раз осмотреть загрузку и убедиться, что импеллеры могут свободно вращаться, потоку воды ничего не мешает. Все предметы должны быть хорошо зафиксированы, иначе они могут разбиться.

Как правильно загружать разную посуду в посудомойку

Загружать посудомоечную машину нужно в соответствии с описанными выше правилами. При этом есть рекомендации по расстановке разных видов посуды.

Столовые приборы. Вилки и ложки ставят в корзинку рукоятками вниз, ножи, наоборот, укладывают рукоятками вверх. Приборы расставляют так, чтобы между ними было некоторое расстояние, тогда их можно будет промыть.

Тарелки. Вставляют в направляющие, разворачивают верхней частью в сторону центра агрегата.

Фужеры и рюмки. Размещают только в верхнем отделении. В некоторых моделях для них есть специальный отдел с пластиковыми креплениями.

Кастрюли и сковороды. Расставляют в нижнем отсеке вверх дном, желательно под наклоном. Ручки утвари не должны перекрывать одна другую.

Пластиковые контейнеры или миски. Раскладывают в верхнем отсеке дном вверх или расставляют в перевернутом виде под наклоном. Пластик нельзя класть в нижнюю корзину, здесь выше температура водных струек, поэтому он может деформироваться.

Мелкие предметы при загрузке желательно фиксировать на месте. Для этого в комплекте машины есть специальные крепления.

Эти простые советы помогут правильно расставить посуду внутри машины. Сначала загрузка может показаться сложной, но постепенно такая расстановка становится привычной и уже не вызывает трудностей.