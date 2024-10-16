Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение

Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение

Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение

Сегодня, 16 октября 2024 года, на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой шесть по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 44 км к востоку от города Малатьи, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине в 10 км.

Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение

К счастью, информация о возможных жертвах и пострадавших пока не поступала.

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Местные СМИ подчеркивают, что землетрясение ощущалось в нескольких городах.

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В прямом эфире землетрясение ощутили ведущие новостей.

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Стоит отметить, что после землетрясения сейсмологи зафиксировали более 20 афтершоков.

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В феврале 2023 года на юго-востоке Турции и в соседней Сирии произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 по шкале Рихтера.

В одной только Турции катастрофа унесла жизни 53,5 тыс. человек.

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