Какая стиральная машина лучше: 16 надежных моделей и советы по выбору

Планируете поменять стиральную машину? Узнайте, у каких моделей высокий рейтинг на маркетплейсах.

Первые стиральные машинки не умели даже полоскать и отжимать. Современные могут убивать микробы и удалять аллергены, взвешивать одежду в барабане, чтобы не тратить лишнюю воду. Чтобы не запутаться во всех этих функциях, изучите топ лучших стиральных машин-2025 по версии пользователей маркетплейсов. Рассказываем, на какие характеристики и марки они обращают внимание.

Все о выборе стиральной машины

Важные характеристики

Рейтинг по отзывам

— Узкие

— С большим барабаном

— С встроенным сушильным модулем

— Открывающиеся сверху

— Для установки под раковину

— Недорогие

Быстрый гид по выбору

Критерии выбора

Что нужно оценить перед покупкой стиральной машины?

Тип загрузки. Больше всего моделей — с широким круглым люком спереди. Такую загрузку называют фронтальной. Решения с ней есть у каждого производителя. Вертикальная загрузка — крышка сверху, под которой прячется барабан на защелках. Таких моделей на рынке меньше. Их выбирают, если фронтальная не влезает.

Размеры. Сразу решите, куда поставите технику. Не забывайте, что люку или крышке нужно место для свободного открывания. Проверяйте размеры на сайте производителя: некоторые указывают глубину без выступающей кромки люка.

Способ установки. Некоторые отдельно стоящие машины можно встроить под столешницу или раковину. Закрыть дверью и цоколем гарнитура можно только полностью встраиваемую модель.

Расход воды и электроэнергии. Производитель указывает средние значения. А точные цифры зависят от выбранной программы. Если хотите уменьшить счета за коммуналку, ищите модели с экорежимами, опцией взвешивания ткани сразу после загрузки.

Необязательные опции. Среди полезных — встроенная сушка, отпаривание, чистка барабана, полоскание и отжим, которые можно запустить вне основных программ.

Что не так важно?

Тип двигателя. Инверторный защищает от лишнего шума и вибрации, обеспечивает долговечность чувствительных электронных компонентов. Большая часть качественной современной техники для стирки оснащена инверторными двигателями. Другой мотор найти сложнее.

Способ управления. За цветной сенсорный экран придется заплатить дополнительно. Массивные поворотные рукоятки и кнопки могут оказаться удобнее, если у вас мокрые руки.

Топ стиральных машин-2025

В топе 2025 года есть компактные бюджетные решения для студий и хрущевок и «умная» техника, которой можно управлять через мобильное приложение.

Узкие

Узкими могут считаться машинки до 40-45 см глубиной, 60 см шириной. Глубину измеряют по верху, от передней до задней панели. Ширину — по передней панели. В узкий бак не положишь большое одеяло. Но для маленькой квартиры это часто единственный вариант.

Haier HW60-BP12919A

Маленькая стиральная машина, которая будет экономить воду за вас.

Характеристики

Размеры: 40*60*85 см.

Тип: отдельно стоящая.

Вес белья: 6 кг.

Полезные функции: обработка паром.

Плюсы

минимальное потребление воды — машинка взвешивает белье и заливает в бак необходимый объем;

быстрая стирка на базовых программах;

отжим до 1 200 оборотов.

Минусы

некоторые пользователи жалуются на шумную работу;

лоток для моющих средств тугой, тяжело выдвигается;

нет программы полоскания без стирки.

Gorenje WNHA74SAS

Чуть больше предыдущего варианта, поэтому объем загрузки почти такой же, как у стандартных моделей.

Характеристики

Размеры: 45*85*60 см.

Тип: отдельно стоящая.

Загрузка: 7 кг.

Полезные функции: обеззараживание и отпаривание вещей, очистка барабана с удалением неприятных запахов.

Плюсы

большая загрузка;

много специальных программ, в том числе для пуховиков;

отжим до 1 400 оборотов.

Минусы

не самая узкая;

вибрирует при максимальном отжиме.

Tuvio WFS64HW1

Компактный прибор, который может постирать вещи с паром или без.

Характеристики

Размеры: 60*40*85 см.

Тип: отдельно стоящая.

Загрузка: 6 кг.

Полезные функции: отпаривание, стирка подушек и одеял.

Плюсы

пользователи хвалят качество стирки на разных программах;

можно добавлять белье в процессе, если бак не заполнен водой;

много специальных программ, быстрые базовые.

Минусы

отжим до 1 000 оборотов;

сильный шум и вибрация при работе.

С большой загрузкой

Технику с вместительным барабаном выбирают не только большие семьи. В ней удобно несколько раз в год стирать огромные одеяла и шторы, которые в узкую модель могут не влезть.

LG F4V5VS0W

«Умная» стиральная машинка, которой можно управлять через мобильное приложение, систему умного дома или сенсорную панель.

Характеристики

Загрузка: до 9 кг при стирке.

Размеры: 60*56*85 см.

Тип: отдельно стоящая, можно ставить на сушку вторым ярусом или прямо на пол.

Отжим: до 1 400 оборотов.

Программы: 15, в том числе отпаривание, чистка барабана, тщательное полоскание одежды малышей.

Плюсы

можно включить машинку, даже находясь не дома;

широкий люк барабана упрощает загрузку объемных вещей;

техника определяет тип ткани и выбирает температуру воды, мощность отжима и время основного цикла и полоскания с учетом особенностей материала.

Минусы

некоторые владельцы жалуются на шум при наборе воды;

нет программы экспресс-стирки на 15-20 минут.

Weissgauff WM 999 Full Touch DC Inverter Steam

Прибор, который может без вашего участия задать программу, просто измерив вес вещей.

Характеристики

Объем: до 12 кг.

Размеры: 60*60*85 см.

Тип: отдельно стоящая, можно ставить под сушку.

Отжим: до 1 200 оборотов.

Полезные опции: программирование запуска по таймеру, отпаривание, гипоаллергенная стирка — с дополнительным полосканием, не оставляющим моющих средств в волокнах.

Плюсы

много программ для разных вещей, в том числе 15-минутная, обеззараживание;

управление через цветной сенсорный экран;

экономия воды и электричества за счет «умной» стирки.

Минусы

большие размеры;

загрузка по факту — около 10 кг;

экран светится даже после выключения;

есть негативные отзывы о качестве пластика дверцы.

Hisense WF5S1043BB

Еще одна «умная» машинка с управлением через мобильный телефон и большим барабаном.

Характеристики

Размеры: 59*59*85 см.

Загрузка: 10,5 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Максимальный отжим: 1 400 оборотов.

Полезные опции: обеззараживание паром, отложенный старт, управление через смартфон.

Плюсы

много специальных программ, в том числе отпаривание, 2 экспресс-стирки;

люк диаметром 52 см упрощает загрузку объемных вещей;

есть функция замачивания.

Минусы

высокая цена;

на 15-минутной программе нельзя стирать больше 1 кг вещей;

долгая базовая программа на 40 градусах — 4 часа.

С сушкой

В стандартной квартире не всегда есть место для колонны или отдельной сушки, поэтому в рейтинге стиральных машин в 2025-м и в последние 5 лет много моделей 2 в 1.

Indesit WDS 7428 C7S VW

Базовая модель, с настройками которой не придется долго разбираться. Учитывая функцию сушки, относительно компактная.

Характеристики

Размеры: 60*50*85 см.

Отжим: 1 200 оборотов.

Загрузка: 7 кг стирка, 4 кг сушка.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: обеззараживание паром; экспресс-цикл с сушкой.

Плюсы

тихая стирка и сушка;

есть долгие и короткие программы, в том числе для деликатных тканей.

Минусы

плохо сушит и мнет белье, если барабан забит им;

тратит много электричества на сушку.

Hotpoint BI WDHT 8548 V

Встраиваемая стирально-сушильная машина с вместительным барабаном и бесшумной работой идеальна для квартиры-студии.

Характеристики

Размеры: 60*55*82 см.

Отжим: 1 400 оборотов.

Загрузка: 8 кг стирка, 5 кг сушка.

Тип: встраиваемая.

Полезные опции: отложенный старт, автоматическая очистка барабана.

Плюсы

стирает тихо и без вибрации при правильной установке;

вместительный барабан;

сушит до 5 кг — но для тщательной сушки стоит класть меньше вещей.

Минусы

высокая цена;

мнет ткани на максимальном отжиме и при сушке;

сильно нагревается и пахнет пластиком, когда сушит белье.

Candy GrandO Vita Smart GVSW4 364TWHC-07

Отвечает основным запросам покупателей из малогабаритных квартир. К узкой модели со встроенной сушкой производитель добавил и функцию обработки тканей паром.

Характеристики

Размеры: 60*44*85 см.

Отжим: 1 300 оборотов.

Вместительность: 6 кг стирка, 4 кг сушка.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: отложенный старт, обработка тканей паром.

Плюсы

компактные размеры — одна из самых маленьких среди моделей с сушильным модулем;

доступная цена — одна из самых дешевых в своей категории;

стирает тихо.

Минусы

маленькая загрузка — для идеальной сухости не стоит класть больше 3 кг белья;

тратит много воды даже на базовых режимах.

С вертикальной загрузкой

Модели с крышкой сверху позволяют добавлять белье в любой момент стирки, даже если бак начал наполняться водой. Вариантов для их установки в квартире гораздо больше, так как не надо думать про свободное открывание люка. Но в продаже таких моделей гораздо меньше.

AEG LTR8E373E

Простая модель с 12 базовыми программами стирки. Может быстро освежить вещь паром.

Характеристики

Размеры: 60*40*90 см.

Отжим: 1 300 оборотов.

Вместительность барабана: 7 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: автоматический выбор режима работы с учетом веса белья, обработка тканей паром, отложенный старт.

Плюсы

тихая работа;

сенсорное управление;

возможность запуска стирки по времени.

Минусы

цена;

из высокого корпуса неудобно доставать белье;

маленькая загрузка.

Candy CST G172DV/1-07

Один из самых дешевых вариантов с вертикальной загрузкой. Модель с небольшим перечнем программ и простым выбором режима.

Характеристики

Размеры: 63*40*87 см.

Отжим: 1 000 оборотов.

Вместительность барабана: 7 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: отложенный старт — максимум на 9 часов, режим стирки деликатных тканей.

Плюсы

владелец может создавать индивидуальные режимы, выбирая температуру воды, интенсивность отжима и время стирки.

одна из самых дешевых среди вертикальных.

Минусы

слабый отжим;

высокое энергопотребление.

С установкой под раковину

Стиральные машины такого типа ставят не под столешницу, а прямо под чашу раковины. Некоторым выступающая дверца люка мешает умываться. Но в малогабаритной квартире такой комплект может быть единственной возможностью для установки техники в ванной комнате.

Ищите на маркетплейсе продавцов, которые предлагают комплект из бытовой техники, совместимой раковины и смесителя.

Indesit IWUB 4085

Узкая стиральная машина, которая может постирать кеды и быстро освежить одежду после тренировки.

Характеристики

Размеры: 60*33*85 см.

Габариты с раковиной: 60*50*94 см.

Отжим: 800 оборотов.

Вместительность барабана: 4 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: экорежим с экономией воды и энергии, стирка обуви.

Плюсы

много режимов для разных тканей;

тихая работа без вибрации;

доступная цена комплекта.

Минусы

громкие звуки при сливе воды в раковину;

слабый отжим;

маленький бак.

Candy smart pro CSO34 106TB1/2-07

Узкая машина за раз выстирает столько же белья, сколько некоторые стандартные.

Характеристики

Размеры: 60*33*85 см.

Габариты с раковиной: 60*50*94 см.

Отжим: 1 000 оборотов.

Загрузка: 6 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: технология автовзвешивания белья, помогающее экономить воду и электричество, обработка ткани паром.

Плюсы

много экспресс-программ длительностью до часа;

функции отпаривания и стирки в горячей воде, позволяющие убрать неприятные запахи;

большая загрузка для узкой модели;

доступная цена.

Минусы

слабый отжим;

нужно тщательно подбирать высоту смесителя, чтобы им было удобно пользоваться.

Beko WRS5512BWW

Узкая стиральная машина работает тихо и тратит мало воды при стирке.

Характеристики

Размеры: 60*38*84 см.

Габариты с раковиной: 60*50*94 см.

Отжим: 1 000 оборотов.

Загрузка: 5 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: стирка с дополнительным полосканием, вымывающим порошок до капли.

Плюсы

отложенный старт;

программа замачивания;

ТЭН с покрытием, защищающим металл от ржавчины и накипи.

Минусы

маленькая загрузка;

слабый отжим.

Бюджетные

В 2025 году в рейтинг недорогих попадают машинки-автоматы до 25 тысяч руб. В этой ценовой категории тоже есть модели с большим набором программ и другими полезными опциями.

Renova WAF-6010M11

Узкая модель, которая взвешивает белье в барабане и выбирает длительность цикла с учетом этого.

Характеристики

Размеры: 60*40*85 см.

Отжим: 1 000 оборотов.

Загрузка: 6 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: отложенный старт.

Плюсы

доступная цена;

16 программ для разных тканей.

Минусы

шумный отжим;

маленький барабан.

Beko ELE67511ZSW

Узкая стиральная машина, которая и со стойкими пятнами справится, и платье из деликатной ткани бережно освежит.

Характеристики

Размеры: 60*43*84 см.

Отжим: 1 000 оборотов.

Загрузка: 6 кг.

Тип: отдельно стоящая.

Полезные опции: отложенный старт.

Плюсы

доступная цена;

отложенный старт.

Минусы

Слабый отжим;

Маленький барабан.

Короткий гид по выбору: какую стиральную машину купить в 2025-м

Выберите способ установки — встройка в гарнитур, под столешницу или раковину, отдельно.

Оцените свободное место. Берите узкую модель, только если на полноразмерную места не хватает. Из узких выбирайте решение с самой большой загрузкой.

Решите, нужна ли вам сушка. Если да, то в колонне или встроенная функция.

Сравните цены и функции подходящих моделей.

Выбрав марку, убедитесь, что в вашем городе есть ее сервисный центр.

Перед установкой тщательно проверьте условия гарантии. Ее могут аннулировать, если вы ставили технику своими руками. Некоторые бренды требуют, чтобы технику устанавливали только мастера из авторизованного сервисного центра.