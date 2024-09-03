Какая привычка ускоряет старение кожи

Британский дерматолог Джастин Хекстолл рассказал о том, что использование вейпов или электронных сигарет снижает выработку коллагена, что приводит к потере эластичности кожи и раннему появлению возрастных изменений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, курение традиционных сигарет достоверно связано с преждевременным старением и появлением морщин. Негативно сказывается на здоровье и вейпинг.

По словам дерматолога, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже при попадании в организм. Из-за ухудшения кровотока к клеткам поступает меньше кислорода и необходимых питательных веществ. Это может ухудшать внешний вид кожи.

Хекстолл добавил, что никотин также снижает выработку коллагена. Это нитевидный белок, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме – костей, сухожилий, хрящей, связок, сосудов, кожи. При его дефиците кожа теряет эластичность и становится склонной к образованию морщин.