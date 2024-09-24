Какие черты характера свойственны преступникам

Какие черты характера свойственны преступникам

Какие черты характера свойственны преступникам

Румынские ученые провели исследование, в котором приняли участие 578 человек, 282 представляли контрольную группу, а другие 296 – заключенные двух тюрем строго режима. Эксперты пришли к выводу, что у двух групп есть определенные общие черты, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Scientific Reports, группа заключенных была дополнительно разделена на две подгруппы – впервые совершившие преступление (129 человек) и рецидивисты (167 человек).

Отмечается, что на первом этапе двое исследователей наблюдали за заключенными в тюрьме, чтобы получить репрезентативную картину их личностных черт. После этого все испытуемые прошли психологический тест под названием «Большая пятерка личностных качеств». Он отражает, в какой мере человеку свойственны экстраверсия, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Издание пишет, что лица, впервые совершившие преступление, чаще демонстрировали открытость. Это (на первый взгляд) положительное качество личности, которое подразумевает способность делиться информацией и опытом, охотно выражать свою точку зрения и расширять круг знакомств. Невротизм – склонность плохо реагировать на стресс, приводящая к тревоге, гневу и печали, был неизменно связан как с первыми преступлениями, так и с повторными.

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