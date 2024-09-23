Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Любите домашние пирожки и курицу с золотистой корочкой? Составили рейтинг электродуховок, которые помогут вам готовить вкусные блюда.

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Опытные повара предпочитают не газовые, а электродуховки, позволяющие точно отрегулировать температуру и направление горячего воздуха. Хотите готовить дома, как в ресторане? Рассказываем, какой встраиваемый электрический духовой шкаф лучше выбрать для этого.

Все о выборе электродуховок

Важные характеристики
— Способ установки
— Мощность
— Способ очистки
— Конструкция
— Размеры
— Режимы работы
Топ-15 моделей 2024 года
— Недорогие
— Узкие
— С СВЧ
— С грилем
— С автоотключением
Короткий гид по выбору

Важные характеристики электродуховок

Куда смотреть, чтобы выбрать хорошую духовку? Разбираемся вместе.

Способ установки

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

90% бытовых электродуховок предназначены для встройки. Если не хотите встраивать их в шкаф, у вас есть два варианта:

  • настольная мини-печь;
  • отдельно стоящая электрическая плита с камерой для запекания.

Использовать встраиваемый духовой шкаф до установки в нишу не стоит, даже если на форумах говорят, что у них все так нормально работает. Гарантия на прибор действует только при соблюдении правил монтажа.

По способу установки электродуховки делятся на зависимые и независимые. Первые — фактически разобранная на две части плита. Должны быть установлены под варочной панелью той же марки.

Независимые можно встраивать в колонну на любой высоте или ставить под столешницу. С варочной панелью они никак не связаны.

Мощность и энергопотребление

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Духовка — один из самых «прожорливых» бытовых электроприборов. Чтобы меньше тратить на электричество, смотрите на класс энергосбережения. У товаров европейского производства он показан на наклейке с цветными полосами и буквами. На обогрев большой камеры нужно больше энергии. Поэтому духовкам присваивают класс энергопотребления с учетом размера. У моделей последнего поколения редко бывает класс ниже «А».

Мощность влияет на максимальную температуру нагрева, производительность гриля. Подумайте, что планируете готовить.

  • Для домашнего хлеба и пирогов нужна мощная духовка, нагревающаяся до 300 градусов.
  • Для запекания мяса и курицы, бисквитов и печенья достаточно 250-260 градусов.
  • Гриль для приготовления еды должен иметь мощность от 2 000 кВт. Для создания поджаристой корочки — от 1 000 кВт.

Чтобы тратить меньше электричества, берите самую маленькую духовку из подходящих, и реже используйте режимы с высокой температурой.

Способы очистки

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Современную духовку не придется долго оттирать от пригоревшего жира. Почти все модели оснащены системами самоочистки, упрощающими уборку. Их делят на 3 типа.

  • Каталитическая. Стенки покрыты составом с оксидом меди или другим безвредным веществом. Еще в процессе готовки он вступает в реакцию с загрязнениями и разрушает их. Вам не нужно запускать очистку после окончания готовки. Достаточно протереть остывшую духовку изнутри. Но покрытие не вечное, а восстановлению не подлежит. И стекло дверцы каталитическим составом не обработаешь. Его придется отмывать вручную.
  • Пиролитическая. Режим, который при высокой температуре выжигает загрязнения. Они превращаются в пепел, легко стирающийся салфеткой. Убирает даже капли жира со стекла. Но может сильно нагревать стенки техники, увеличивать счета за электричество.
  • Гидролизная. Очистка паром при высокой температуре. Вы наливаете в термостойкую емкость воду, ставите в камеру и запускаете очистку. Пар размягчает загрязнения, а вам остается лишь снять их тряпкой.

Конструкция

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Все духовки устроены примерно одинаково, но есть несколько важных отличий.

  • Внешний вид передней панели. Электродуховки оснащают сенсорными панелями, поворотными ручками или кнопками. Сенсорное управление стоит брать только у проверенного бренда. Экраны с низкой чувствительностью могут не реагировать на влажные руки. Механические ручки могут утапливаться в корпус для защиты от детей, более простой уборки.
  • Количество стекол в дверце. Чем их больше, тем ниже температура снаружи. Это защитит детей, да и взрослых, от случайных ожогов.
  • Возможность разбирать дверцу. Удобно, когда стекла можно вынимать для мытья.
  • Количество противней, решеток в комплекте. Иногда производитель предлагает их докупить, но это дополнительные расходы.
  • Тип направляющих. Тяжелые противни удобно выкатывать на телескопических.
  • Доводчик на дверце. Гарантирует, что вы не разобьете стекло, случайно выпустив ручку из ладони.

Размеры внутри и снаружи

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Какой электрический духовой шкаф лучше выбрать? Вначале оцените, сколько места для его установки есть на кухне. Производители предлагают под встройку модели:

  • шириной от 45 до 90 см;
  • глубиной от 50 до 60 см;
  • высотой от 30 до 80 см.

При выборе техники проверяйте:

  • какие именно размеры указаны — ниши под встраивание, корпуса, камеры внутри;
  • как расположены розетки у вас на кухне — стандартные шнуры для подключения — до 1 метра;
  • нет ли в месте установки труб, коробов — из-за них модель стандартной глубины может не встать в шкаф.

От габаритов напрямую зависит объем камеры внутри. А от него — возможность запечь огромную индейку целиком.

  • Для приготовления ужина на 1-2 человек достаточно объема от 35 литров.
  • Для семейных торжеств — от 50-60.
  • Если хотите печь на заказ, готовить крупную птицу на Новый год, ищите модели от 70 литров. Их ширина и высота — от 60 см. Но иногда производитель увеличивает только один параметр.

Режимы работы

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Базовые режимы — нагрев блюда сверху или снизу, конвекция — равномерный обдув горячим воздухом со всех сторон. К ним могут добавиться:

  • гриль — большой, малый или сразу два;
  • пароварка;
  • микроволновка;
  • ферментация — быстрое поднятие теста, брожение кваса, заквашивание «живых» йогуртов;
  • размораживание или готовка замороженной еды;
  • термощуп для оценки нагрева в глубине блюда;
  • автопрограммы — вам нужно выбрать один из запрограммированных рецептов, а техника сама выставит время и температуру.  

Современные духовые шкафы умеют не только готовить еду. Среди полезных дополнительных функций:

  • самоочистка;
  • таймер с автоматическим отключением или звуковым сигналом;
  • блокировка двери и панели управления от детей;
  • охлаждение боковых стенок для защиты мебели;
  • автоматическое отключение при слишком долгой работе.

Чем больше функций, тем толще инструкция и выше цена. Если вы редко готовите в духовке, достаточно базовой модели. Если на кухне мало места, посмотрите на многофункциональную технику со встроенной СВЧ-печью.

Какой электрический духовой шкаф признали самым лучшим покупатели маркетплейсов?

Ищете, какие фирмы электрических духовых шкафов лучше? Составили рейтинг моделей разных брендов по отзывам в интернет-магазинах, чтобы вам не пришлось долго выбирать.

Недорогие

За дополнительные функции, вроде термощупа и предустановленных программ, придется заплатить больше. Если вы планируете нечасто готовить по простым рецептам, выбирайте одну из бюджетных моделей, которым пользователи маркетплейсов поставили от 4,8 до 5 баллов.  

Weissgauff EOV 19 MX

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Компактная модель для выпечки и горячих блюд. Разогревается до 250 градусов за 15 минут.

Характеристики

  • Полезный объем — 50 литров.
  • Управление — механические поворотные ручки.
  • Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

  • Небольшая глубина — модель подходит даже для тесных кухонь.
  • Минимум режимов — есть все необходимое для запекания, жарки и тушения, но долго разбираться с настройками не надо.

Минусы

  • Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки и облезшую эмаль внутри.
  • Нестандартная высота. При сборке кухни приходится думать, как замаскировать щель в типовой нише.

Indesit IFE 2630 IX

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Модель для большой семьи, предпочитающей простые рецепты.

Характеристики

  • Полезный объем — 72 литра.
  • Управление — механические поворотные ручки.
  • Самоочистка — да, паром.

Плюсы

  • Вместительная камера.
  • Функция быстрого нагрева.
  • Таймер со звуковым сигналом.

Минусы

  • Нужна большая ниша для установки.
  • Нет защиты от детей.  

Gefest ДА 602 К12

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Эконом-вариант для простых блюд.

Характеристики

  • Полезный объем — 57 литров.
  • Управление — механические поворотные ручки.
  • Самоочистка — нет.

Плюсы

  • Простое и понятное управление.
  • Яркая подсветка камеры.

Минусы

  • Нет конвекции.
  • Нет таймера.  
  • Посторонние шумы во время работы.

С грилем

Если любите мясо с хрустящей корочкой, выбирайте модель с нижним и верхним грилем. Пользователи маркетплейсов поставили высокие оценки этим трем.

Gorenje BO6735E02BK

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Большая встраиваемая модель для любителей пробовать новые рецепты.

Характеристики

  • Полезный объем — 77 литров.
  • Управление — механические поворотные ручки + сенсорная панель.
  • Самоочистка — да, паром.

Плюсы

  • Большое полезное пространство.
  • Два гриля, которые могут работать вместе или по отдельности.
  • Функции быстрой и бережной разморозки.
  • Возможность долгого томления при низкой температуре.

Минусы

  • Некоторые пользователи жалуются на проблемы с вентилятором, из-за которого техника выдает ошибку и отключается.
  • В отзывах есть жалобы на некачественную очистку.

Tuvio NF22STSC1

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Бюджетная духовка с грилем для приготовления мяса и птицы с корочкой, других полезных блюд.

Характеристики

  • Полезный объем — 65 литров.
  • Управление — механические поворотные ручки, утапливаемые в панель.
  • Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

  • Телескопические направляющие.
  • Два гриля, которые могут работать вместе или по отдельности.
  • Возможность размораживать полуфабрикаты.

Минусы

  • Несмотря на тройное стекло, дверца сильно нагревается при работе. Есть жалобы и на нагрев панели управления.
  • Для начала работы нужно включить таймер, даже если вы не планировали им пользоваться.

Kuppersberg HF 607 GR

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Вместительная духовка известного немецкого бренда.

Характеристики

  • Полезный объем — 80 литров.
  • Управление — поворотные утапливаемые ручки.
  • Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

  • Большой полезный объем.
  • Мощный гриль.
  • Функция разморозки.

Минусы

  • В отзывах есть жалобы на нагрев панели управления, хоть и несильный.
  • Телескопические направляющие нужно докупать отдельно.

С СВЧ

Техника 2-в-1 удобна для небольших кухонь, на которых еду чаще разогревают, чем готовят. Рассказываем, какие модели выбрали покупатели маркетплейсов.

Weissgauff OE 449 PDB

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Скорее, компактная микроволновка с функцией духовки. Но готовить тоже может.

Характеристики

  • Полезный объем — 44 литра.
  • Управление — поворотные ручки + сенсорная панель.
  • Самоочистка — нет.

Плюсы

  • Может размораживать, подогревать, тушить и готовить выпечку.
  • Есть гриль для хрустящей корочки.
  • Есть система защиты от детей.

Минусы

  • Стальную камеру нужно мыть самостоятельно.
  • Шумные конвектор и вентилятор охлаждения.
  • Некоторые пользователи жалуются на сложную систему управления.

Maunfeld XCMO4414GB

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Небольшая духовка с микроволнами и самоочисткой.

Характеристики

  • Полезный объем — 44 литра.
  • Управление — сенсорная панель.
  • Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

  • Сочетает функции гриля, СВЧ и духовки.
  • Есть таймер с функцией автоматического отключения.

Минусы

  • Сенсорным экраном не всегда удобно управлять мокрыми руками.
  • Большая птица может не войти в камеру.

Midea MI9500RGI-B

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Одна из редких моделей в ретростиле. Предлагает много автопрограмм для приготовления в режиме СВЧ, но может работать и как духовка.

Характеристики

  • Полезный объем — 50 литров.
  • Управление — сенсорная панель + ручки.
  • Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

  • Отлично подойдет для кухни в стиле классика или прованс.
  • Камера чуть больше, чем у стандартных моделей 2-в-1.

Минусы

  • Будет выделяться, если вы решите сменить стиль кухни с классики на минимализм;
  • Высокая цена.

Узкие

Популярные духовые шкафы до 45 см шириной — находка для маленькой кухни. Но за компактные размеры придется платить отказом от части функций.

Simfer B4EM16016

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Компактная модель с минимальным набором функций.

Характеристики

  • Высота и глубина — 60х61 см.
  • Полезный объем — 49 литров.
  • Управление — поворотные ручки.
  • Самоочистка — нет.

Плюсы

  • Простая в использовании.
  • В комплект поставки входят плоский и глубокий противни, решетка для запекания.

Минусы

  • Минимальный набор режимов — нет размораживания, таймера.
  • Некоторые пользователи жалуются на сильный нагрев боковых стенок.

Krona Corrente 45 WH

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Белая компактная духовка с грилем.

Характеристики

  • Высота и глубина — 57х60 см.
  • Полезный объем — 47,5 литра.
  • Управление — поворотные ручки.
  • Самоочистка — нет.

Плюсы

  • Гриль мощностью 2 000 Вт.
  • Вертел в комплекте.
  • Быстрый разогрев — около 10 минут до 200 градусов.

Минусы

  • Нет вилки в комплекте.
  • Сильно нагревается дверца, несмотря на заявленное многослойное стекло.

Maunfeld EOEC516B

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Компактная модель с минимальным набором функций.

Характеристики

  • Высота и глубина — 55х60 см.
  • Полезный объем — 51 литр.
  • Управление — поворотные ручки.
  • Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

  • Есть верхний и нижний гриль.
  • Предусмотрено 5 уровней для противней и решеток.
  • Есть таймер с автоотключением.

Минусы

  • Черный глянцевый фасад быстро покрывается отпечатками пальцев.
  • Некоторые пользователи жалуются на неравномерное нагревание блюд на больших противнях.

Защитное отключение

С этой функцией можно не переживать, не забыли ли вы выключить духовку. Она отключится сама: по таймеру, когда закончится программа, или автоматически, если время работы будет больше установленной нормы.

Korting OKB 1331 GBXGr

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Многофункциональный духовой шкаф для людей, которые готовят на собственной кухне блюда ресторанного уровня.

Характеристики

  • Полезный объем — 72 литра.
  • Управление — сенсорное.
  • Самоочистка — да, каталитическая.

Плюсы

  • Автоматическое отключение завязано на таймер и термощуп — нагрев остановится, когда блюдо будет готово.
  • Есть функция блокировки панели управления.
  • Большая камера.

Минусы

  • Высокая цена.
  • Сложная инструкция — из-за множества функций.
  • В отзывах есть жалобы на греющуюся дверцу.

Electrolux EOB7S31Z

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Модель для поклонников здорового образа жизни, которые хотят готовить полезную еду.

Характеристики

  • Полезный объем — 70 литров.
  • Управление — сенсорное.
  • Самоочистка — да, паром.

Плюсы

  • Встроенная пароварка, режим медленного приготовления и бережного размораживания помогут сохранить максимум полезных веществ в блюдах.
  • Телескопические направляющие.
  • Доводчик двери.

Минусы

  • Высокая цена.
  • Придется долго изучать инструкцию.

Bosch Serie 6 HIJ517YB0R

Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Модель для людей, которые хотят максимально автоматизировать приготовление ужина.

Характеристики

  • Полезный объем — 70 литров.
  • Управление — сенсорное.
  • Самоочистка — да, паром.

Плюсы

  • Программа «Автопилот», самостоятельно меняющая температуру в процессе приготовления при выборе определенного рецепта.
  • Функция готовки на пару.
  • Простота настройки, несмотря на множество функций.

Минусы

  • Короткий шнур.
  • Некоторые пользователи жалуются на качество сборки.

Короткий гид по выбору

Какой электрический духовой шкаф лучше купить? При заказе ориентируйтесь на такие параметры:

  • на варочную панель — нужно ли ставить ее над шкафом;
  • свободное место на кухне — помните, что встраиваемые модели можно устанавливать в колонну;
  • вашу любовь к сложным рецептам — необязательно переплачивать за пароварку и термощуп, если в духовке вы 1-2 раза в месяц печете печенье;
  • системы защиты — таймер, автоматическое отключение и блокировка панели от детей избавят от многих проблем;
  • способ очистки — любая автоматическая ускорит мытье камеры;
  • энергопотребление — смотрите на него, если часто готовите в духовке.

Отберите для сравнения несколько похожих моделей и оцените дизайн. Если хотите заказать духовку в ретростиле, подумайте, с чем ее сочетать. Модели в современном стиле универсальны, поэтому с ними таких проблем не будет.

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