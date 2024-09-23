Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025

Любите домашние пирожки и курицу с золотистой корочкой? Составили рейтинг электродуховок, которые помогут вам готовить вкусные блюда.

Опытные повара предпочитают не газовые, а электродуховки, позволяющие точно отрегулировать температуру и направление горячего воздуха. Хотите готовить дома, как в ресторане? Рассказываем, какой встраиваемый электрический духовой шкаф лучше выбрать для этого.

Все о выборе электродуховок

Важные характеристики

— Способ установки

— Мощность

— Способ очистки

— Конструкция

— Размеры

— Режимы работы

Топ-15 моделей 2024 года

— Недорогие

— Узкие

— С СВЧ

— С грилем

— С автоотключением

Короткий гид по выбору

Важные характеристики электродуховок

Куда смотреть, чтобы выбрать хорошую духовку? Разбираемся вместе.

Способ установки

90% бытовых электродуховок предназначены для встройки. Если не хотите встраивать их в шкаф, у вас есть два варианта:

настольная мини-печь;

отдельно стоящая электрическая плита с камерой для запекания.

Использовать встраиваемый духовой шкаф до установки в нишу не стоит, даже если на форумах говорят, что у них все так нормально работает. Гарантия на прибор действует только при соблюдении правил монтажа.

По способу установки электродуховки делятся на зависимые и независимые. Первые — фактически разобранная на две части плита. Должны быть установлены под варочной панелью той же марки.

Независимые можно встраивать в колонну на любой высоте или ставить под столешницу. С варочной панелью они никак не связаны.

Мощность и энергопотребление

Духовка — один из самых «прожорливых» бытовых электроприборов. Чтобы меньше тратить на электричество, смотрите на класс энергосбережения. У товаров европейского производства он показан на наклейке с цветными полосами и буквами. На обогрев большой камеры нужно больше энергии. Поэтому духовкам присваивают класс энергопотребления с учетом размера. У моделей последнего поколения редко бывает класс ниже «А».

Мощность влияет на максимальную температуру нагрева, производительность гриля. Подумайте, что планируете готовить.

Для домашнего хлеба и пирогов нужна мощная духовка, нагревающаяся до 300 градусов.

Для запекания мяса и курицы, бисквитов и печенья достаточно 250-260 градусов.

Гриль для приготовления еды должен иметь мощность от 2 000 кВт. Для создания поджаристой корочки — от 1 000 кВт.

Чтобы тратить меньше электричества, берите самую маленькую духовку из подходящих, и реже используйте режимы с высокой температурой.

Способы очистки

Современную духовку не придется долго оттирать от пригоревшего жира. Почти все модели оснащены системами самоочистки, упрощающими уборку. Их делят на 3 типа.

Каталитическая. Стенки покрыты составом с оксидом меди или другим безвредным веществом. Еще в процессе готовки он вступает в реакцию с загрязнениями и разрушает их. Вам не нужно запускать очистку после окончания готовки. Достаточно протереть остывшую духовку изнутри. Но покрытие не вечное, а восстановлению не подлежит. И стекло дверцы каталитическим составом не обработаешь. Его придется отмывать вручную.

Пиролитическая. Режим, который при высокой температуре выжигает загрязнения. Они превращаются в пепел, легко стирающийся салфеткой. Убирает даже капли жира со стекла. Но может сильно нагревать стенки техники, увеличивать счета за электричество.

Гидролизная. Очистка паром при высокой температуре. Вы наливаете в термостойкую емкость воду, ставите в камеру и запускаете очистку. Пар размягчает загрязнения, а вам остается лишь снять их тряпкой.

Конструкция

Все духовки устроены примерно одинаково, но есть несколько важных отличий.

Внешний вид передней панели. Электродуховки оснащают сенсорными панелями, поворотными ручками или кнопками. Сенсорное управление стоит брать только у проверенного бренда. Экраны с низкой чувствительностью могут не реагировать на влажные руки. Механические ручки могут утапливаться в корпус для защиты от детей, более простой уборки.

Количество стекол в дверце. Чем их больше, тем ниже температура снаружи. Это защитит детей, да и взрослых, от случайных ожогов.

Возможность разбирать дверцу. Удобно, когда стекла можно вынимать для мытья.

Количество противней, решеток в комплекте. Иногда производитель предлагает их докупить, но это дополнительные расходы.

Тип направляющих. Тяжелые противни удобно выкатывать на телескопических.

Доводчик на дверце. Гарантирует, что вы не разобьете стекло, случайно выпустив ручку из ладони.

Размеры внутри и снаружи

Какой электрический духовой шкаф лучше выбрать? Вначале оцените, сколько места для его установки есть на кухне. Производители предлагают под встройку модели:

шириной от 45 до 90 см;

глубиной от 50 до 60 см;

высотой от 30 до 80 см.

При выборе техники проверяйте:

какие именно размеры указаны — ниши под встраивание, корпуса, камеры внутри;

как расположены розетки у вас на кухне — стандартные шнуры для подключения — до 1 метра;

нет ли в месте установки труб, коробов — из-за них модель стандартной глубины может не встать в шкаф.

От габаритов напрямую зависит объем камеры внутри. А от него — возможность запечь огромную индейку целиком.

Для приготовления ужина на 1-2 человек достаточно объема от 35 литров.

Для семейных торжеств — от 50-60.

Если хотите печь на заказ, готовить крупную птицу на Новый год, ищите модели от 70 литров. Их ширина и высота — от 60 см. Но иногда производитель увеличивает только один параметр.

Режимы работы

Базовые режимы — нагрев блюда сверху или снизу, конвекция — равномерный обдув горячим воздухом со всех сторон. К ним могут добавиться:

гриль — большой, малый или сразу два;

пароварка;

микроволновка;

ферментация — быстрое поднятие теста, брожение кваса, заквашивание «живых» йогуртов;

размораживание или готовка замороженной еды;

термощуп для оценки нагрева в глубине блюда;

автопрограммы — вам нужно выбрать один из запрограммированных рецептов, а техника сама выставит время и температуру.

Современные духовые шкафы умеют не только готовить еду. Среди полезных дополнительных функций:

самоочистка;

таймер с автоматическим отключением или звуковым сигналом;

блокировка двери и панели управления от детей;

охлаждение боковых стенок для защиты мебели;

автоматическое отключение при слишком долгой работе.

Чем больше функций, тем толще инструкция и выше цена. Если вы редко готовите в духовке, достаточно базовой модели. Если на кухне мало места, посмотрите на многофункциональную технику со встроенной СВЧ-печью.

Какой электрический духовой шкаф признали самым лучшим покупатели маркетплейсов?

Ищете, какие фирмы электрических духовых шкафов лучше? Составили рейтинг моделей разных брендов по отзывам в интернет-магазинах, чтобы вам не пришлось долго выбирать.

Недорогие

За дополнительные функции, вроде термощупа и предустановленных программ, придется заплатить больше. Если вы планируете нечасто готовить по простым рецептам, выбирайте одну из бюджетных моделей, которым пользователи маркетплейсов поставили от 4,8 до 5 баллов.

Weissgauff EOV 19 MX

Компактная модель для выпечки и горячих блюд. Разогревается до 250 градусов за 15 минут.

Характеристики

Полезный объем — 50 литров.

Управление — механические поворотные ручки.

Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

Небольшая глубина — модель подходит даже для тесных кухонь.

Минимум режимов — есть все необходимое для запекания, жарки и тушения, но долго разбираться с настройками не надо.

Минусы

Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки и облезшую эмаль внутри.

Нестандартная высота. При сборке кухни приходится думать, как замаскировать щель в типовой нише.

Indesit IFE 2630 IX

Модель для большой семьи, предпочитающей простые рецепты.

Характеристики

Полезный объем — 72 литра.

Управление — механические поворотные ручки.

Самоочистка — да, паром.

Плюсы

Вместительная камера.

Функция быстрого нагрева.

Таймер со звуковым сигналом.

Минусы

Нужна большая ниша для установки.

Нет защиты от детей.

Gefest ДА 602 К12

Эконом-вариант для простых блюд.

Характеристики

Полезный объем — 57 литров.

Управление — механические поворотные ручки.

Самоочистка — нет.

Плюсы

Простое и понятное управление.

Яркая подсветка камеры.

Минусы

Нет конвекции.

Нет таймера.

Посторонние шумы во время работы.

С грилем

Если любите мясо с хрустящей корочкой, выбирайте модель с нижним и верхним грилем. Пользователи маркетплейсов поставили высокие оценки этим трем.

Gorenje BO6735E02BK

Большая встраиваемая модель для любителей пробовать новые рецепты.

Характеристики

Полезный объем — 77 литров.

Управление — механические поворотные ручки + сенсорная панель.

Самоочистка — да, паром.

Плюсы

Большое полезное пространство.

Два гриля, которые могут работать вместе или по отдельности.

Функции быстрой и бережной разморозки.

Возможность долгого томления при низкой температуре.

Минусы

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с вентилятором, из-за которого техника выдает ошибку и отключается.

В отзывах есть жалобы на некачественную очистку.

Tuvio NF22STSC1

Бюджетная духовка с грилем для приготовления мяса и птицы с корочкой, других полезных блюд.

Характеристики

Полезный объем — 65 литров.

Управление — механические поворотные ручки, утапливаемые в панель.

Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

Телескопические направляющие.

Два гриля, которые могут работать вместе или по отдельности.

Возможность размораживать полуфабрикаты.

Минусы

Несмотря на тройное стекло, дверца сильно нагревается при работе. Есть жалобы и на нагрев панели управления.

Для начала работы нужно включить таймер, даже если вы не планировали им пользоваться.

Kuppersberg HF 607 GR

Вместительная духовка известного немецкого бренда.

Характеристики

Полезный объем — 80 литров.

Управление — поворотные утапливаемые ручки.

Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

Большой полезный объем.

Мощный гриль.

Функция разморозки.

Минусы

В отзывах есть жалобы на нагрев панели управления, хоть и несильный.

Телескопические направляющие нужно докупать отдельно.

С СВЧ

Техника 2-в-1 удобна для небольших кухонь, на которых еду чаще разогревают, чем готовят. Рассказываем, какие модели выбрали покупатели маркетплейсов.

Weissgauff OE 449 PDB

Скорее, компактная микроволновка с функцией духовки. Но готовить тоже может.

Характеристики

Полезный объем — 44 литра.

Управление — поворотные ручки + сенсорная панель.

Самоочистка — нет.

Плюсы

Может размораживать, подогревать, тушить и готовить выпечку.

Есть гриль для хрустящей корочки.

Есть система защиты от детей.

Минусы

Стальную камеру нужно мыть самостоятельно.

Шумные конвектор и вентилятор охлаждения.

Некоторые пользователи жалуются на сложную систему управления.

Maunfeld XCMO4414GB

Небольшая духовка с микроволнами и самоочисткой.

Характеристики

Полезный объем — 44 литра.

Управление — сенсорная панель.

Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

Сочетает функции гриля, СВЧ и духовки.

Есть таймер с функцией автоматического отключения.

Минусы

Сенсорным экраном не всегда удобно управлять мокрыми руками.

Большая птица может не войти в камеру.

Midea MI9500RGI-B

Одна из редких моделей в ретростиле. Предлагает много автопрограмм для приготовления в режиме СВЧ, но может работать и как духовка.

Характеристики

Полезный объем — 50 литров.

Управление — сенсорная панель + ручки.

Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

Отлично подойдет для кухни в стиле классика или прованс.

Камера чуть больше, чем у стандартных моделей 2-в-1.

Минусы

Будет выделяться, если вы решите сменить стиль кухни с классики на минимализм;

Высокая цена.

Узкие

Популярные духовые шкафы до 45 см шириной — находка для маленькой кухни. Но за компактные размеры придется платить отказом от части функций.

Simfer B4EM16016

Компактная модель с минимальным набором функций.

Характеристики

Высота и глубина — 60х61 см.

Полезный объем — 49 литров.

Управление — поворотные ручки.

Самоочистка — нет.

Плюсы

Простая в использовании.

В комплект поставки входят плоский и глубокий противни, решетка для запекания.

Минусы

Минимальный набор режимов — нет размораживания, таймера.

Некоторые пользователи жалуются на сильный нагрев боковых стенок.

Krona Corrente 45 WH

Белая компактная духовка с грилем.

Характеристики

Высота и глубина — 57х60 см.

Полезный объем — 47,5 литра.

Управление — поворотные ручки.

Самоочистка — нет.

Плюсы

Гриль мощностью 2 000 Вт.

Вертел в комплекте.

Быстрый разогрев — около 10 минут до 200 градусов.

Минусы

Нет вилки в комплекте.

Сильно нагревается дверца, несмотря на заявленное многослойное стекло.

Maunfeld EOEC516B

Компактная модель с минимальным набором функций.

Характеристики

Высота и глубина — 55х60 см.

Полезный объем — 51 литр.

Управление — поворотные ручки.

Самоочистка — да, гидролизная.

Плюсы

Есть верхний и нижний гриль.

Предусмотрено 5 уровней для противней и решеток.

Есть таймер с автоотключением.

Минусы

Черный глянцевый фасад быстро покрывается отпечатками пальцев.

Некоторые пользователи жалуются на неравномерное нагревание блюд на больших противнях.

Защитное отключение

С этой функцией можно не переживать, не забыли ли вы выключить духовку. Она отключится сама: по таймеру, когда закончится программа, или автоматически, если время работы будет больше установленной нормы.

Korting OKB 1331 GBXGr

Многофункциональный духовой шкаф для людей, которые готовят на собственной кухне блюда ресторанного уровня.

Характеристики

Полезный объем — 72 литра.

Управление — сенсорное.

Самоочистка — да, каталитическая.

Плюсы

Автоматическое отключение завязано на таймер и термощуп — нагрев остановится, когда блюдо будет готово.

Есть функция блокировки панели управления.

Большая камера.

Минусы

Высокая цена.

Сложная инструкция — из-за множества функций.

В отзывах есть жалобы на греющуюся дверцу.

Electrolux EOB7S31Z

Модель для поклонников здорового образа жизни, которые хотят готовить полезную еду.

Характеристики

Полезный объем — 70 литров.

Управление — сенсорное.

Самоочистка — да, паром.

Плюсы

Встроенная пароварка, режим медленного приготовления и бережного размораживания помогут сохранить максимум полезных веществ в блюдах.

Телескопические направляющие.

Доводчик двери.

Минусы

Высокая цена.

Придется долго изучать инструкцию.

Bosch Serie 6 HIJ517YB0R

Модель для людей, которые хотят максимально автоматизировать приготовление ужина.

Характеристики

Полезный объем — 70 литров.

Управление — сенсорное.

Самоочистка — да, паром.

Плюсы

Программа «Автопилот», самостоятельно меняющая температуру в процессе приготовления при выборе определенного рецепта.

Функция готовки на пару.

Простота настройки, несмотря на множество функций.

Минусы

Короткий шнур.

Некоторые пользователи жалуются на качество сборки.

Короткий гид по выбору

Какой электрический духовой шкаф лучше купить? При заказе ориентируйтесь на такие параметры:

на варочную панель — нужно ли ставить ее над шкафом;

свободное место на кухне — помните, что встраиваемые модели можно устанавливать в колонну;

вашу любовь к сложным рецептам — необязательно переплачивать за пароварку и термощуп, если в духовке вы 1-2 раза в месяц печете печенье;

системы защиты — таймер, автоматическое отключение и блокировка панели от детей избавят от многих проблем;

способ очистки — любая автоматическая ускорит мытье камеры;

энергопотребление — смотрите на него, если часто готовите в духовке.

Отберите для сравнения несколько похожих моделей и оцените дизайн. Если хотите заказать духовку в ретростиле, подумайте, с чем ее сочетать. Модели в современном стиле универсальны, поэтому с ними таких проблем не будет.