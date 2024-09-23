Какой духовой электрический шкаф лучше выбрать: топ-15 моделей 2024-2025
Любите домашние пирожки и курицу с золотистой корочкой? Составили рейтинг электродуховок, которые помогут вам готовить вкусные блюда.
Опытные повара предпочитают не газовые, а электродуховки, позволяющие точно отрегулировать температуру и направление горячего воздуха. Хотите готовить дома, как в ресторане? Рассказываем, какой встраиваемый электрический духовой шкаф лучше выбрать для этого.
Все о выборе электродуховок
Важные характеристики
— Способ установки
— Мощность
— Способ очистки
— Конструкция
— Размеры
— Режимы работы
Топ-15 моделей 2024 года
— Недорогие
— Узкие
— С СВЧ
— С грилем
— С автоотключением
Короткий гид по выбору
Важные характеристики электродуховок
Куда смотреть, чтобы выбрать хорошую духовку? Разбираемся вместе.
Способ установки
90% бытовых электродуховок предназначены для встройки. Если не хотите встраивать их в шкаф, у вас есть два варианта:
- настольная мини-печь;
- отдельно стоящая электрическая плита с камерой для запекания.
Использовать встраиваемый духовой шкаф до установки в нишу не стоит, даже если на форумах говорят, что у них все так нормально работает. Гарантия на прибор действует только при соблюдении правил монтажа.
По способу установки электродуховки делятся на зависимые и независимые. Первые — фактически разобранная на две части плита. Должны быть установлены под варочной панелью той же марки.
Независимые можно встраивать в колонну на любой высоте или ставить под столешницу. С варочной панелью они никак не связаны.
Мощность и энергопотребление
Духовка — один из самых «прожорливых» бытовых электроприборов. Чтобы меньше тратить на электричество, смотрите на класс энергосбережения. У товаров европейского производства он показан на наклейке с цветными полосами и буквами. На обогрев большой камеры нужно больше энергии. Поэтому духовкам присваивают класс энергопотребления с учетом размера. У моделей последнего поколения редко бывает класс ниже «А».
Мощность влияет на максимальную температуру нагрева, производительность гриля. Подумайте, что планируете готовить.
- Для домашнего хлеба и пирогов нужна мощная духовка, нагревающаяся до 300 градусов.
- Для запекания мяса и курицы, бисквитов и печенья достаточно 250-260 градусов.
- Гриль для приготовления еды должен иметь мощность от 2 000 кВт. Для создания поджаристой корочки — от 1 000 кВт.
Чтобы тратить меньше электричества, берите самую маленькую духовку из подходящих, и реже используйте режимы с высокой температурой.
Способы очистки
Современную духовку не придется долго оттирать от пригоревшего жира. Почти все модели оснащены системами самоочистки, упрощающими уборку. Их делят на 3 типа.
- Каталитическая. Стенки покрыты составом с оксидом меди или другим безвредным веществом. Еще в процессе готовки он вступает в реакцию с загрязнениями и разрушает их. Вам не нужно запускать очистку после окончания готовки. Достаточно протереть остывшую духовку изнутри. Но покрытие не вечное, а восстановлению не подлежит. И стекло дверцы каталитическим составом не обработаешь. Его придется отмывать вручную.
- Пиролитическая. Режим, который при высокой температуре выжигает загрязнения. Они превращаются в пепел, легко стирающийся салфеткой. Убирает даже капли жира со стекла. Но может сильно нагревать стенки техники, увеличивать счета за электричество.
- Гидролизная. Очистка паром при высокой температуре. Вы наливаете в термостойкую емкость воду, ставите в камеру и запускаете очистку. Пар размягчает загрязнения, а вам остается лишь снять их тряпкой.
Конструкция
Все духовки устроены примерно одинаково, но есть несколько важных отличий.
- Внешний вид передней панели. Электродуховки оснащают сенсорными панелями, поворотными ручками или кнопками. Сенсорное управление стоит брать только у проверенного бренда. Экраны с низкой чувствительностью могут не реагировать на влажные руки. Механические ручки могут утапливаться в корпус для защиты от детей, более простой уборки.
- Количество стекол в дверце. Чем их больше, тем ниже температура снаружи. Это защитит детей, да и взрослых, от случайных ожогов.
- Возможность разбирать дверцу. Удобно, когда стекла можно вынимать для мытья.
- Количество противней, решеток в комплекте. Иногда производитель предлагает их докупить, но это дополнительные расходы.
- Тип направляющих. Тяжелые противни удобно выкатывать на телескопических.
- Доводчик на дверце. Гарантирует, что вы не разобьете стекло, случайно выпустив ручку из ладони.
Размеры внутри и снаружи
Какой электрический духовой шкаф лучше выбрать? Вначале оцените, сколько места для его установки есть на кухне. Производители предлагают под встройку модели:
- шириной от 45 до 90 см;
- глубиной от 50 до 60 см;
- высотой от 30 до 80 см.
При выборе техники проверяйте:
- какие именно размеры указаны — ниши под встраивание, корпуса, камеры внутри;
- как расположены розетки у вас на кухне — стандартные шнуры для подключения — до 1 метра;
- нет ли в месте установки труб, коробов — из-за них модель стандартной глубины может не встать в шкаф.
От габаритов напрямую зависит объем камеры внутри. А от него — возможность запечь огромную индейку целиком.
- Для приготовления ужина на 1-2 человек достаточно объема от 35 литров.
- Для семейных торжеств — от 50-60.
- Если хотите печь на заказ, готовить крупную птицу на Новый год, ищите модели от 70 литров. Их ширина и высота — от 60 см. Но иногда производитель увеличивает только один параметр.
Режимы работы
Базовые режимы — нагрев блюда сверху или снизу, конвекция — равномерный обдув горячим воздухом со всех сторон. К ним могут добавиться:
- гриль — большой, малый или сразу два;
- пароварка;
- микроволновка;
- ферментация — быстрое поднятие теста, брожение кваса, заквашивание «живых» йогуртов;
- размораживание или готовка замороженной еды;
- термощуп для оценки нагрева в глубине блюда;
- автопрограммы — вам нужно выбрать один из запрограммированных рецептов, а техника сама выставит время и температуру.
Современные духовые шкафы умеют не только готовить еду. Среди полезных дополнительных функций:
- самоочистка;
- таймер с автоматическим отключением или звуковым сигналом;
- блокировка двери и панели управления от детей;
- охлаждение боковых стенок для защиты мебели;
- автоматическое отключение при слишком долгой работе.
Чем больше функций, тем толще инструкция и выше цена. Если вы редко готовите в духовке, достаточно базовой модели. Если на кухне мало места, посмотрите на многофункциональную технику со встроенной СВЧ-печью.
Какой электрический духовой шкаф признали самым лучшим покупатели маркетплейсов?
Ищете, какие фирмы электрических духовых шкафов лучше? Составили рейтинг моделей разных брендов по отзывам в интернет-магазинах, чтобы вам не пришлось долго выбирать.
Недорогие
За дополнительные функции, вроде термощупа и предустановленных программ, придется заплатить больше. Если вы планируете нечасто готовить по простым рецептам, выбирайте одну из бюджетных моделей, которым пользователи маркетплейсов поставили от 4,8 до 5 баллов.
Weissgauff EOV 19 MX
Компактная модель для выпечки и горячих блюд. Разогревается до 250 градусов за 15 минут.
Характеристики
- Полезный объем — 50 литров.
- Управление — механические поворотные ручки.
- Самоочистка — да, гидролизная.
Плюсы
- Небольшая глубина — модель подходит даже для тесных кухонь.
- Минимум режимов — есть все необходимое для запекания, жарки и тушения, но долго разбираться с настройками не надо.
Минусы
- Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки и облезшую эмаль внутри.
- Нестандартная высота. При сборке кухни приходится думать, как замаскировать щель в типовой нише.
Indesit IFE 2630 IX
Модель для большой семьи, предпочитающей простые рецепты.
Характеристики
- Полезный объем — 72 литра.
- Управление — механические поворотные ручки.
- Самоочистка — да, паром.
Плюсы
- Вместительная камера.
- Функция быстрого нагрева.
- Таймер со звуковым сигналом.
Минусы
- Нужна большая ниша для установки.
- Нет защиты от детей.
Gefest ДА 602 К12
Эконом-вариант для простых блюд.
Характеристики
- Полезный объем — 57 литров.
- Управление — механические поворотные ручки.
- Самоочистка — нет.
Плюсы
- Простое и понятное управление.
- Яркая подсветка камеры.
Минусы
- Нет конвекции.
- Нет таймера.
- Посторонние шумы во время работы.
С грилем
Если любите мясо с хрустящей корочкой, выбирайте модель с нижним и верхним грилем. Пользователи маркетплейсов поставили высокие оценки этим трем.
Gorenje BO6735E02BK
Большая встраиваемая модель для любителей пробовать новые рецепты.
Характеристики
- Полезный объем — 77 литров.
- Управление — механические поворотные ручки + сенсорная панель.
- Самоочистка — да, паром.
Плюсы
- Большое полезное пространство.
- Два гриля, которые могут работать вместе или по отдельности.
- Функции быстрой и бережной разморозки.
- Возможность долгого томления при низкой температуре.
Минусы
- Некоторые пользователи жалуются на проблемы с вентилятором, из-за которого техника выдает ошибку и отключается.
- В отзывах есть жалобы на некачественную очистку.
Tuvio NF22STSC1
Бюджетная духовка с грилем для приготовления мяса и птицы с корочкой, других полезных блюд.
Характеристики
- Полезный объем — 65 литров.
- Управление — механические поворотные ручки, утапливаемые в панель.
- Самоочистка — да, гидролизная.
Плюсы
- Телескопические направляющие.
- Два гриля, которые могут работать вместе или по отдельности.
- Возможность размораживать полуфабрикаты.
Минусы
- Несмотря на тройное стекло, дверца сильно нагревается при работе. Есть жалобы и на нагрев панели управления.
- Для начала работы нужно включить таймер, даже если вы не планировали им пользоваться.
Kuppersberg HF 607 GR
Вместительная духовка известного немецкого бренда.
Характеристики
- Полезный объем — 80 литров.
- Управление — поворотные утапливаемые ручки.
- Самоочистка — да, гидролизная.
Плюсы
- Большой полезный объем.
- Мощный гриль.
- Функция разморозки.
Минусы
- В отзывах есть жалобы на нагрев панели управления, хоть и несильный.
- Телескопические направляющие нужно докупать отдельно.
С СВЧ
Техника 2-в-1 удобна для небольших кухонь, на которых еду чаще разогревают, чем готовят. Рассказываем, какие модели выбрали покупатели маркетплейсов.
Weissgauff OE 449 PDB
Скорее, компактная микроволновка с функцией духовки. Но готовить тоже может.
Характеристики
- Полезный объем — 44 литра.
- Управление — поворотные ручки + сенсорная панель.
- Самоочистка — нет.
Плюсы
- Может размораживать, подогревать, тушить и готовить выпечку.
- Есть гриль для хрустящей корочки.
- Есть система защиты от детей.
Минусы
- Стальную камеру нужно мыть самостоятельно.
- Шумные конвектор и вентилятор охлаждения.
- Некоторые пользователи жалуются на сложную систему управления.
Maunfeld XCMO4414GB
Небольшая духовка с микроволнами и самоочисткой.
Характеристики
- Полезный объем — 44 литра.
- Управление — сенсорная панель.
- Самоочистка — да, гидролизная.
Плюсы
- Сочетает функции гриля, СВЧ и духовки.
- Есть таймер с функцией автоматического отключения.
Минусы
- Сенсорным экраном не всегда удобно управлять мокрыми руками.
- Большая птица может не войти в камеру.
Midea MI9500RGI-B
Одна из редких моделей в ретростиле. Предлагает много автопрограмм для приготовления в режиме СВЧ, но может работать и как духовка.
Характеристики
- Полезный объем — 50 литров.
- Управление — сенсорная панель + ручки.
- Самоочистка — да, гидролизная.
Плюсы
- Отлично подойдет для кухни в стиле классика или прованс.
- Камера чуть больше, чем у стандартных моделей 2-в-1.
Минусы
- Будет выделяться, если вы решите сменить стиль кухни с классики на минимализм;
- Высокая цена.
Узкие
Популярные духовые шкафы до 45 см шириной — находка для маленькой кухни. Но за компактные размеры придется платить отказом от части функций.
Simfer B4EM16016
Компактная модель с минимальным набором функций.
Характеристики
- Высота и глубина — 60х61 см.
- Полезный объем — 49 литров.
- Управление — поворотные ручки.
- Самоочистка — нет.
Плюсы
- Простая в использовании.
- В комплект поставки входят плоский и глубокий противни, решетка для запекания.
Минусы
- Минимальный набор режимов — нет размораживания, таймера.
- Некоторые пользователи жалуются на сильный нагрев боковых стенок.
Krona Corrente 45 WH
Белая компактная духовка с грилем.
Характеристики
- Высота и глубина — 57х60 см.
- Полезный объем — 47,5 литра.
- Управление — поворотные ручки.
- Самоочистка — нет.
Плюсы
- Гриль мощностью 2 000 Вт.
- Вертел в комплекте.
- Быстрый разогрев — около 10 минут до 200 градусов.
Минусы
- Нет вилки в комплекте.
- Сильно нагревается дверца, несмотря на заявленное многослойное стекло.
Maunfeld EOEC516B
Компактная модель с минимальным набором функций.
Характеристики
- Высота и глубина — 55х60 см.
- Полезный объем — 51 литр.
- Управление — поворотные ручки.
- Самоочистка — да, гидролизная.
Плюсы
- Есть верхний и нижний гриль.
- Предусмотрено 5 уровней для противней и решеток.
- Есть таймер с автоотключением.
Минусы
- Черный глянцевый фасад быстро покрывается отпечатками пальцев.
- Некоторые пользователи жалуются на неравномерное нагревание блюд на больших противнях.
Защитное отключение
С этой функцией можно не переживать, не забыли ли вы выключить духовку. Она отключится сама: по таймеру, когда закончится программа, или автоматически, если время работы будет больше установленной нормы.
Korting OKB 1331 GBXGr
Многофункциональный духовой шкаф для людей, которые готовят на собственной кухне блюда ресторанного уровня.
Характеристики
- Полезный объем — 72 литра.
- Управление — сенсорное.
- Самоочистка — да, каталитическая.
Плюсы
- Автоматическое отключение завязано на таймер и термощуп — нагрев остановится, когда блюдо будет готово.
- Есть функция блокировки панели управления.
- Большая камера.
Минусы
- Высокая цена.
- Сложная инструкция — из-за множества функций.
- В отзывах есть жалобы на греющуюся дверцу.
Electrolux EOB7S31Z
Модель для поклонников здорового образа жизни, которые хотят готовить полезную еду.
Характеристики
- Полезный объем — 70 литров.
- Управление — сенсорное.
- Самоочистка — да, паром.
Плюсы
- Встроенная пароварка, режим медленного приготовления и бережного размораживания помогут сохранить максимум полезных веществ в блюдах.
- Телескопические направляющие.
- Доводчик двери.
Минусы
- Высокая цена.
- Придется долго изучать инструкцию.
Bosch Serie 6 HIJ517YB0R
Модель для людей, которые хотят максимально автоматизировать приготовление ужина.
Характеристики
- Полезный объем — 70 литров.
- Управление — сенсорное.
- Самоочистка — да, паром.
Плюсы
- Программа «Автопилот», самостоятельно меняющая температуру в процессе приготовления при выборе определенного рецепта.
- Функция готовки на пару.
- Простота настройки, несмотря на множество функций.
Минусы
- Короткий шнур.
- Некоторые пользователи жалуются на качество сборки.
Короткий гид по выбору
Какой электрический духовой шкаф лучше купить? При заказе ориентируйтесь на такие параметры:
- на варочную панель — нужно ли ставить ее над шкафом;
- свободное место на кухне — помните, что встраиваемые модели можно устанавливать в колонну;
- вашу любовь к сложным рецептам — необязательно переплачивать за пароварку и термощуп, если в духовке вы 1-2 раза в месяц печете печенье;
- системы защиты — таймер, автоматическое отключение и блокировка панели от детей избавят от многих проблем;
- способ очистки — любая автоматическая ускорит мытье камеры;
- энергопотребление — смотрите на него, если часто готовите в духовке.
Отберите для сравнения несколько похожих моделей и оцените дизайн. Если хотите заказать духовку в ретростиле, подумайте, с чем ее сочетать. Модели в современном стиле универсальны, поэтому с ними таких проблем не будет.