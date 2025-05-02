Какой кабель использовать для проводки: критерии выбора

Рассказываем, по каким параметрам выбирать кабель для электропроводки.

Какой кабель нужен для проводки в доме или квартире? Как рассчитать его длину? Рассказываем.

Статья написана в ознакомительных целях. Консультируйтесь с профессиональным электриком.

Все о выборе электропроводки

Основные характеристики

— Металл

— Сечение

— Количество жил

— Оболочка и изоляция

Расчет длины

Особенности прокладки в деревянном доме

Проверка качества

Какой кабель использовать для проводки в квартире

В первую очередь выберите между кабелем и проводом. Оба изделия выглядят как тонкие проволоки из металла, покрытые одним или несколькими слоями пластика или резины.

Кабель всегда круглый в сечении. Провод может быть плоским. Кабель лучше защищает токопроводящую проволоку от внешнего воздействия. Провод, за счет меньших слоев защиты, более гибкий и простой в укладке. Плоский провод удобнее прокладывать в штробах.

Кабель считается надежнее и безопаснее. Вести основную линию от щитка, подключать электроплиты и другие мощные приборы можно только им. Плоский провод типа ПУВПГ допустимо применять для подключения светодиодных светильников, которые не требуют высокого напряжения. Но лучше не экономить и использовать кабель и для проводки освещения.

Металл

В квартирах можно использовать электрокабель с алюминиевыми или медными жилами.

Преимущества алюминия:

доступная цена;

небольшой вес;

простота монтажа;

защита от большой потери электричества при передаче.

Минусы:

повышенный риск пожара — алюминий быстро нагревается при превышении максимальной нагрузки;

хрупкость — быстро ломается после нескольких сгибаний;

меньшая устойчивость к нагрузкам — для подключения одного и того же прибора нужен алюминиевый проводник с большим сечением, чем у меди.

Плюсы меди:

выдерживает кратковременные скачки напряжения без перегрева;

хорошо гнется без потери прочности;

не теряет электропроводности, даже если окисляется на открытом воздухе.

Минусы меди:

большой вес — но только по сравнению с алюминием, дополнительную нагрузку на перекрытия медные проводники не создают.

Как выбрать кабель для проводки дома?

Выбирайте алюминий, только если:

меняете часть электросистемы в старом здании, где изначально проложен алюминий;

не планируете подключать электроплиту, духовку, котел и другие приборы, которым нужна защищенная силовая линия с отдельным автоматом;

делаете временную систему на несколько лет.

Если остановились на алюминии, выбирайте сечение с запасом в 10-15% по напряжению, чтобы снизить риск перегрева.

Медные проводники считаются стандартом качества и безопасности для жилых домов. Их используют для подключения мощных электроприборов. Но медные жилы не являются 100%-й защитой от короткого замыкания и пожара. Для медного проводника не менее важно правильно рассчитать сечение, подобрать тип изоляции и оболочки, выполнить монтаж с учетом правил безопасности.

Сечение

Способность проводника выдерживать нагрузку зависит от его сечения. Если сила тока и напряжение слишком большие, металлическая жила нагреется, может начать искрить, поджечь оболочку.

Подходящее сечение можно рассчитать с помощью специальных онлайн-калькуляторов или таблиц. Есть и стандартные решения для квартир:

розетки для маломощных бытовых приборов подключать алюминием от 4 мм2, медью — от 2,5 мм2;

светильники — медью от 2,5 мм2, алюминием — от 4 мм2;

варочную поверхность, духовку — медью от 4 мм2, алюминием — от 6 мм2.

Для выделенной линии под плиту или духовку стоит рассчитать нагрузку по силе тока и напряжению в таблице ниже. Характеристики прибора смотрите в его техпаспорте.

Ток (А) для напряжения 220 Вт Мощность(кВт) для напряжения 220 Вт Ток (А) для напряжения 380 Вт Мощность (кВт) для напряжения 380 Вт Сечение для алюминия, мм2 Сечение для меди, мм2 19 4,1 16 10,5 2,5 1,5 27 5,9 23 15,1 4 2,5 38 7,9 30 19,8 6 4 46 10,1 39 25,7 10 6 70 13,2 50 33 16 10 85 18,7 70 46,2 25 16

Если планируете подключать много мощных светильников или бытовой техники алюминием, берите сечение с небольшим запасом. Со временем электропроводность может снизиться из-за окисления или хрупкости металла.

Количество жил

Если снять с проводника слой резины или пластмассы, вы увидите один или несколько металлических стержней. Они могут быть цельными или сплетенными из тонких проволочек.

Кабель с одним стержнем — одножильный. С несколькими — многожильный, может быть 2-,3-, 5-жильным.

2 жилы — фаза и ноль. Три — фаза, ноль и заземление. 5 — три фазы, ноль и заземление. Ноль можно узнать по синей оболочке, заземление — по желтой/зеленой.

Цельный стержень — однопроволочный, перевитой — многопроволочный. Количество проволок значения не имеет.

Многопроволочные изделия безопаснее сгибать: даже если одна проволока повредится, нагрузка перераспределится по остальным. Однопроволочные более жесткие, лучше сопротивляются давлению при скрытой прокладке в стенах.

В новых домах сети рассчитаны на подключение трехжильного проводника с обязательным заземлением. Оно обеспечивает защиту людей от ударов током и приборов от скачков напряжения. К трехжильному кабелю от щитка можно подключить 3- или 5-жильный. Последний используют для параллельного подключения нескольких приборов, например, светильников, с общим контуром заземления.

В старых домах, где заземление не предусмотрено, для проводки придется использовать двужильный вариант.

Оболочка и изоляция

Каждая жила обернута полимерным материалом, пропитанной бумагой или тканью. Это изоляция, которая предотвращает утечку тока. Все жилы обернуты дополнительным слоем полимеров или резины. Это оболочка, которая защищает проволоку от влаги, солнца, механических повреждений.

При выборе оболочки нужно учитывать:

способ прокладки проводки — для открытого нужны изделия с оболочкой из УФ-стойкого полиэтилена;

устойчивость материала к нагреву и открытому огню, неисправная проводка — причина пожаров, поэтому современные правила требуют выбирать негорючую и не дымящуюся.

Не обязательно знать материал оболочки и изоляции, чтобы выбрать кабель для прокладки сетей в квартире. Достаточно посмотреть на его маркировку. Ищите следующие сочетания букв:

НГ — не поддерживает горение;

LS, HF или LTx — не дымит при нагревании, не выделяет вредных веществ;

FR — способен сопротивляться открытому пламени.

Оболочку даже недорогого кабеля делают из влагостойких эластичных материалов — ПВХ или ПЭ, выдерживающих нагревание до 50 градусов Цельсия. Такая продукция подходит для разводки электричества по всей квартире, в том числе в санузлах и на кухне. Исключение — домашние сауны и бани. В них разрешено применять изделия с изоляцией из фторопластов, оболочкой из кремнийорганической резины. Эти материалы выдерживают нагрев от 160 градусов Цельсия.

Расчет длины

После того как вы выберете кабель для подключения розеток, светильников и бытовой техники, останется рассчитать его длину. Надежнее делать это по проекту: сложив все отрезки на пути от щитка к каждой точке и добавив запас в 10%. Если готовы немного переплатить, просто умножьте площадь квартиры на 2. Результат — длина электрокабеля для светильников в метрах. Столько же возьмите для розеток. Длину линии для установки плиты или духовки считайте отдельно. Но не забудьте про запас в 10-15%.

Какой кабель использовать для проводки в деревянном доме

Если в квартире можно проложить алюминий, то в деревянном доме действуют повышенные требования к безопасности электросетей.

Жилы только медные.

Заземление обязательно.

Сечение должно с запасом покрывать нагрузку.

Какой кабель использовать для проводки в доме из дерева? О медных жилах мы уже упомянули. Следующий шаг при выборе — проверка изоляции. Она должна быть устойчивой к огню. Ищите в маркировке буквы НГ — не поддерживающая горение. Это минимум для безопасности. Лучше не экономить и заказать ВВГ НГ LTx. Три последние буквы показывают, что продукт, даже загоревшись, не выделяет токсичных веществ с дымом. Такую проводку по правилам монтируют в образовательных и медицинских учреждениях.

Аналогом может стать трехжильный NYM нг LS. Он чуть дороже ВВГ, лучше сопротивляется перепадам влажности и температуры. Но его чаще заказывают для наружной прокладки. Негорючий ВВГ с пониженным газо- и дымовыделением выдерживает температуру от -50 до +50 градусов Цельсия, влажность воздуха до 98%.

Подвести электричество к дому можно по воздуху или под землей. Проводники нужно выбирать с учетом типа монтажа. Для подземного часто выбирают бронированные решения, для воздушного — с полиэтиленовой изоляцией, которая не разрушается под лучами солнца. Изделия для подводки электричества к дому нужно согласовать с местными электросетями.

В деревянном доме действуют не только особые требования к характеристикам кабеля, но и свои правила его прокладки.

Запрещается монтировать системы в пластиковых гофрах, плинтусах, кабель-каналах.

При открытой прокладке на скобах кабель должен на 0,5 см отходить от стены.

Все подрозетники должны быть металлическими.

Для скрытой прокладки в деревянном доме нужны электротехнические трубы из стали. Диаметр подбирают с учетом толщины пучка проводов: они должны лежать внутри свободно. Трубы сгибают под нужным углом, соединяют специальными муфтами или коннекторами. Идеальная система — полностью закрытая. Герметичные стальные трубы гарантируют, что искра при коротком замыкании не попадет на деревянные стены. Герметичная система защитит от пожара, но не позволит быстро провести диагностику сети, если в комнате погас свет.

Электрику в деревянном доме можно проложить и с помощью ретрокабеля в текстильной оплетке. Это одновременно безопасное и стильное дизайнерское решение. Под верхним слоем из ткани, которую можно подобрать в тон брусу или обоям, скрыт тот же негорючий проводник с низким дымовыделением. В стенах и перекрытиях ретрокабель прокладывают в тех же металлических трубах. Когда провода открыты, гораздо проще контролировать их состояние. Но ретропроводка в частном доме уязвима перед грызунами. Стальные трубы надежно защищают от них.

Как проверить качество купленного кабеля

Чтобы сделать электрику дома максимально безопасной, проверьте товар до прокладки.

Запросите у продавца сертификаты и проверьте маркировку в документах и на поверхности. Буквы должны совпадать.

Согните несколько раз в одной точке и посмотрите на оболочку. На ней не должно остаться заломов, трещин или разрывов.

Зачистите защитные покрытия и откройте металлические жилы. Убедитесь, что количество и тип соответствуют заявленным.

Проверьте площадь сечения, заявленную производителем. Очистите жилу от оболочек, измерьте штангенциркулем ее диаметр, возведите в квадрат и умножьте на 0,785. Еще один способ — зачистить жилу, плотно намотать на карандаш от 20 витков, разделить длину намотанного на количество витков.

Проверьте металл. Медь — ближе к золотистому цвету, алюминий — серебристый.

Выбирайте медь от проверенного производителя, правильно рассчитывайте сечение. Это базовые правила, обеспечивающие безопасность в доме.