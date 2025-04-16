Какой поликарбонат выбрать для теплицы: критерии выбора и полезные советы

Рассказываем, что такое поликарбонат, что надо знать о его основных характеристиках. Даем полезные советы по выбору материала для теплицы.

Часть российских регионов относится к зоне неуверенного земледелия, а это означает, что теплолюбивые культуры здесь лучше всего выращивать в тепличном укрытии. В областях с благоприятным климатом теплицы тоже востребованы, поскольку дают возможность получить ранние овощи. Относительно недавно основным материалом для такого укрытия было стекло или пластиковая пленка. Теперь их место занимает поликарбонат. Это, пожалуй, лучший вариант обустройства, при условии, что материал подобран правильно. Разберемся в основных характеристиках поликарбоната для теплицы: какую лучше выбрать толщину, плотность, структуру.

Как выбрать поликарбонат для обустройства теплицы

Что это такое

Какие ПК-листы подойдут для укрытия

Критерии выбора

— Толщина

— Плотность

— Защита от УФ-излучения

— Геометрия сот

Вывод: что лучше выбрать

Что такое поликарбонат

Под этим названием выпускают полимер из группы термопластов. По химическому составу это сложный эфир угольной кислоты и двухатомного фенола. Сначала в результате многостадийного синтеза получают ПК-гранулы, которые становятся сырьем для производства готового материала. Их расплавляют и отправляют в экструдер. В зависимости от его формы получают два типа готового материала.

Монолит

Монолитный поликарбонат представляет собой сплошной полимерный лист без внутренних пустот. Изначально он задумывался как альтернатива стеклу. Монолит легче стекла, но все равно тяжелый. Он прочный, прозрачный, с высокой теплопроводностью. Это означает, что полимер не удерживает тепло. Поэтому для тепличных укрытий он не подходит. Кроме того, монолит не гнется. Ему нельзя придать желаемую форму, можно закрепить только прямой лист.

Соты

Такой пластик имеет необычную структуру, напоминающую соты. На разрезе видны две или три пластины, которые соединяются между собой перемычками. Последние образуют своеобразные ребра жесткости, что придает материалу прочность. Внутри «соты» заполнены воздухом, поэтому полимер хорошо сохраняет тепло. Кроме того, он гибкий, достаточно легко принимает заданную форму. Его можно закрепить в согнутом состоянии.

Какой поликарбонат использовать для теплицы

Не весь поликарбонат подходит для обустройства теплиц. Сравним монолитный и сотовый полимер.

Свойство Сотовый Монолитный Масса Легкий. Внутри листа полости, наполненные воздухом. Нагрузка на каркас небольшая. Тяжелый. Значительная нагрузка на каркас. Прочность Достаточная. Зависит от формы сотовой структуры и плотности материала. Высокая. Прозрачность Высокая, особенно у бесцветных листов. Цветные хуже пропускают свет. Светопроницаемость зависит от цвета листа. Низкая. Свет плохо проходит через толстый матовый лист. Теплопроводность Низкая. Хорошо удерживает тепло за счет воздушных полостей внутри листа. Высокая. Легко отдает тепло. Гибкость и пластичность Хорошая. Полимер можно изгибать, собирать полукруглые конструкции, арки, т.п. Низкая. При изгибании ломается. Устойчивость к неблагоприятным факторам Высокая. Устойчив к биологическому воздействию, перепадам температур. При этом чувствителен к ультрафиолету и агрессивной химии. Высокая. Устойчив к биологическому воздействию, перепадам температур. При этом чувствителен к ультрафиолету и агрессивной химии.

Для обустройства теплиц лучше выбирать сотовый поликарбонат. Монолит для этих целей мало подходит. Его можно использовать для закрепления на прочном каркасе, для сооружений простой формы без изгибов. При этом нужно будет обустроить искусственное освещение, поскольку естественного будет недостаточно.

Как правильно выбрать сотовый поликарбонат: основные критерии

Тепличные конструкции чаще всего собирают их сотового полимера. Разберем основные критерии, на которые надо обязательно обратить внимание при выборе.

Толщина

Это один из определяющих факторов выбора. Поликарбонатная пластина должна иметь достаточную толщину, чтобы без деформации выдержать эксплуатационные нагрузки. Обычно это ветровая и снеговая нагрузка. При этом надо знать, что излишний запас прочности не нужен. Чем толще пластина, тем выше ее цена. В этом случае переплачивать нецелесообразно. Поэтому при выборе толщины нужно учесть снеговую и ветровую нагрузку региона. Для слабой подойдет 4 мм, для сильной — 6 мм. Кроме того, нужно учесть сезонность сооружения. Если планируется сборка круглогодичной отапливаемой теплицы, толщина листа должна быть не меньше 8 мм.

Обращают внимание и на особенности конструкции. Для арочных теплиц нужно изгибать ПК-пластину. Чем она тоньше, тем проще сгибается. Толстый лист может сломаться. Надо обязательно уточнить допустимый радиус изгиба выбранного материала. С осторожностью выбирают ПК-покрытие для деревянного каркаса. Толстый лист может оказаться слишком тяжелым для него.

Совет. Для придания дополнительной прочности тонкой пластине ее крепят на основу с небольшим расстоянием между каркасными элементами.

Плотность

Под плотностью понимают вес полимера, который использовали для изготовления кв. метра пластины. Измеряется в кг/кв. м. Показатель может значительно отличаться для листов одной толщины. Важно понимать, что чем плотность больше, тем толще, а значит, и прочнее перегородки сот. Так, лист с малой плотностью чаще всего можно легко смять пальцами, тогда как плотные пластины выдерживают значительные нагрузки. Это надо учитывать, принимая решение, какой плотности поликарбонат выбрать для теплицы. В таблице мы привели краткую характеристику ПК-панелей разной плотности.

Тип поликарбоната Плотность, кг/кв.м Назначение Облегченный 0,5-0,55 Небольшие парники, арочные и скатные теплицы с небольшой ветровой и снеговой нагрузкой. Стандартный 0,6 Арочные и скатные конструкции, широкие (от 400 см) теплицы. Усиленный 0,7-0,8 Отапливаемые всесезонные теплицы, крупные сооружения.

Важно. При выборе ПК-листов часто путают плотность с удельным весом. Последний показывает, сколько весит целая пластина в транспортировочной упаковке. Измеряется он в кг. Вес никоим образом не характеризует плотность, как бы ни старались некомпетентные продавцы-консультанты доказать обратное. Масса листа зависит еще и от его толщины, поэтому выбирать только по весу неправильно.

Защита от УФ-излучения

Один из основных недостатков поликарбоната — высокая чувствительность к ультрафиолету. Под воздействием солнечных лучей структура материала начинает разрушаться. Внешне это заметно по изменению цвета полимера. Он приобретает желтоватый оттенок, мутнеет, покрывается сеткой тончайших трещинок, становится хрупким. Когда процесс заходит очень далеко, достаточно легкого прикосновения, чтобы лист буквально начал рассыпаться. Поэтому ПК-панелям необходима защита от УФ-лучей.

Ответственный производитель обеспечивает двойную защиту от ультрафиолета. Ее иногда путают с двусторонней, но это разные вещи. Двойная предполагает наличие двух защитных элементов. Первый заключается в добавлении при изготовлении полимера специальных составов, которые защищают от УФ-излучения. Их добавляют прямо в расплав, активно перемешивают, но добиться равномерного распределения в массе невозможно. Поэтому не стоит покупать материал только с такой защитой, сама по себе она не очень надежна.

Вторым защитным элементом выступает специальная пленка. Ее наносят методом соэкструзии, поэтому заметить ее невозможно. Пленку накладывают с двух, но чаще всего с одной стороны листа. Это оправданно, поскольку солнечные лучи падают только на внешнюю сторону теплицы. Производитель обязательно маркирует сторону с нанесенной защитой. Эту маркировку нужно точно соблюдать при монтаже, иначе пострадает долговечность сооружения — лист разрушится так же, как и незащищенный поликарбонат.

Геометрия сот

Форма поликарбонатных сот может быть разной, она влияет на прочность материала. Кратко охарактеризуем возможные варианты.

Прямоугольник. Такая конфигурация обеспечивает минимальную прочность и максимальную прозрачность.

Квадрат. Прочность выше, чем у прямоугольных сот, но и прозрачность немного ниже. Своеобразная «золотая середина» для ПК-листов.

Шестиугольник. Максимальная прочность и минимальная прозрачность. Тепличные укрытия, построенные из такого материала, нуждаются в искусственном освещении.

Важный момент. У ПК-листов большой толщины может быть дополнительное ребро жесткости, которое располагают по горизонтали. Получается как бы еще одна перегородка. Это значительно усиливает прочность материала, за счет увеличения количества воздушных камер повышается эффективность теплоизоляции. При этом уменьшается прозрачность и гибкость.

Краткий итог: какой поликарбонат лучше выбрать для теплицы

Чтобы правильно выбрать материал для обустройства тепличного укрытия, надо прежде всего уточнить условия, в которых он будет эксплуатироваться, и форму будущего сооружения. Это определит, какую выбрать толщину поликарбоната. Для сезонных укрытий подойдет 4 мм, для всесезонных отапливаемых конструкций лучше брать пластины 8 мм.

При выборе плотности учитывают особенности климата и конструкцию теплицы. Если снеговая нагрузка небольшая, подойдет плотность 0,5 кг/кв. м. В регионах со снежными зимами и сильными ветрами лучше брать материал 0,6 кг/кв. м. Для скатных сооружений больше подходит небольшая плотность в пределах 0,5-0,55 кг/кв. м, для широких теплиц лучше выбирать более плотные пластины 0,6 кг/кв. м. Всесезонные и большие по размерам конструкции собирают из листов большой плотности 0,8 кг/кв. м.

При выборе учитывают цвет и прозрачность. Считается, что бесцветные ПК-листы подходят для выращивания всех культур. Оранжевые, желтые и красные выбирают для теплолюбивых растений, зеленый и фиолетовый — для культур, предпочитающих «полутень». При этом надо помнить, что самые прозрачные бесцветные пластины, у цветных прозрачность ниже.

Кроме того, у выбранного поликарбоната обязательно должна быть УФ-защита. В оптимальном варианте двойная или только защитная пленка. Каждый лист должен быть промаркирован со стороны, где установлена защита.

И еще один важный момент. Стоит покупать продукцию только ответственного производителя. От этого зависит, насколько заявленные характеристики буду соответствовать действительности. Производитель следит за соблюдением технологии производства, за выполнением всех требований при транспортировке и хранении ПК-листов. От этого во многом зависит их качество и долговечность.