Какой телевизор лучше в 2025 году: обзор важных характеристик и 12 популярных моделей
Телевизоры становятся умнее и функциональнее с каждым годом. Рассказываем, как выбрать лучшую модель в 2025-м.
Какой телевизор купить в 2025 году, чтобы смотреть сериалы, играть в игры или искать видео в интернете? Разбираемся вместе.
Все, что нужно узнать перед покупкой
Критерии выбора
— Размеры
— Качество изображения
— Звук
— Операционная система
— Дизайн
— Бренды
Рейтинг
— С большой диагональю
— С Wi-Fi
— С игровым режимом
— Компактные и недорогие
Гид по покупке
Критерии выбора
Хороший телевизор должен показывать четкую и яркую картинку, громко звучать без колонок, держать стабильное интернет-соединение, чтобы вы могли смотреть сериалы онлайн. При выборе смотрите на следующие характеристики.
Размеры
Для телевизоров важна диагональ, которую указывают в дюймах. На большом экране кино смотреть приятнее. Но расстояние от смотрящего до изображения должно составлять минимум 1,5 диагонали. В противном случае картинка распадется на детали.
Качество изображения
Качество изображения зависит от структуры экрана. О нем рассказывают следующие термины.
- LED. Простые, но долговечные мониторы. Обеспечивают среднее качество изображения. Ночные сцены в фильмах на LED-ТВ могут казаться слишком темными. В играх картинка может меняться слишком медленно для управления. Обычно LED-мониторами оснащают недорогие телевизоры.
- VA LCD. Еще одна бюджетная технология. Обеспечивает лучшую видимость для темных сцен, чем LED. Но скорости отклика все еще недостаточно для игр, а цветопередачи — для просмотра документальных фильмов о природе с высоким разрешением. Телевизоры с VA-мониторами тоже долговечные и недорогие, но на рынке их меньше, чем LED.
- QLED. Относительно недорогие и долговечные, обеспечивающие яркую картинку. Их выбирают поклонники реалистичных изображений. Темные сцены будут хорошо различимы за счет высокой контрастности. Но в динамичных сценах картинка может слегка размываться.
- OLED. Выбор киноманов и геймеров. Идеально передает тысячи оттенков, обеспечивает глубину и четкость изображения. Но бликует на свету, поэтому днем придется плотно зашторивать окна перед просмотром. Технология пока дорогая, поэтому бюджетных ТВ с таким монитором нет. Даже дорогая техника может быстро потерять часть пикселей из-за статичных изображений на экране, например, логотипа канала в углу.
Разрешение экрана — еще один показатель, влияющий на качество картинки. Самое высокое разрешение в 2025 году — 8К. Но техники с ним пока мало. 4К-решений уже больше, но они дорогие. При правильной настройке такое разрешение обеспечивает полный эффект присутствия. Full HD и HD — самые распространенные варианты.
Качество картинки зависит и от исходного качества видеофайла. 4К-ТВ не сделает темное видео ярким и контрастным.
Мощность звука
Измеряется в Вт. Чем больше, тем громче вы можете сделать телевизор. Если хотите добиться объемного звука, как в кинотеатре, ищите модель со встроенными стереоколонками, эквалайзером для тонкой настройки. Или подключите саундбар — звуковую систему из нескольких мощных колонок — через Bluetooth.
Встроенная операционная система
Телевизоры с собственной ОС называют умными, или смартами. Они умеют:
- подключаться к интернету и транслировать контент из него в режиме реального времени;
- подключаться к игровым приставкам и консолям и превращаться в игровой монитор;
- проигрывать контент с жестких дисков и флешек, иногда — записывать видео на них;
- сохранять фильмы и игры в собственной памяти.
Смарт-ТВ нужен стабильный интернет на высокой скорости. Без него все полезные функции не имеют смысла.
Дизайн
Все телевизоры в 2025 году похожи: тонкий прямоугольник с едва заметной рамкой. Она и подставка могут быть белыми, черными или серебристыми. У безрамочных моделей виден только экран. Повесив такую на стену, вы можете не переживать о совпадении цвета корпуса и другой техники в комнате.
Телевизор какой марки выбрать в 2025 году: проверенные бренды
На маркетплейсах высокие оценки чаще получают телевизоры марок Samsung, TCL, LG, Hisense, Haier, Xiaomi, Яндекс ТВ Станция. Но лучше смотреть отзывы на конкретную модель, а не на бренд в целом. Даже у проверенных производителей бывают неудачные линейки.
Какой телевизор лучше в 2025 году: обзор популярных моделей
Широкоэкранный и многофункциональный? Или маленький и простой, инструкция к которому не выглядит как энциклопедия? Выбираем подходящий с учетом рейтингов на маркетплейсах.
Большая диагональ
Самая большая диагональ ТВ в мире в 2025 году — 370 дюймов, или почти 9 метров. Самый большой телевизор, который можно купить на российских маркетплейсах, — Samsung MNA110MS1AC с диагональю 110 дюймов, или 2,8 метра. Его цена — почти 15 млн рублей. Пока ни один покупатель не оставил на него отзыв, поэтому в рейтинг мы его включать не стали.
Между экраном с диагональю от 3 метров и диваном должно оставаться минимум 7,5 метра свободного пространства. В противном случае у вас начнет кружиться голова. В стандартных квартирах самую большую диагональ просто неудобно смотреть. И даже в загородном доме под ТВ с диагональю свыше 85 дюймов нужно делать просторный кинозал.
Оптимальный выбор для гостиной в типовой квартире — диагональ до 75 дюймов. Для нее расстояние между диваном и экраном должно составлять от 4,8 метра. Собрали в рейтинге лучших телевизоров 2025 года с большим экраном модели от 75 до 55 дюймов, или от 1,9 до 1,4 метра. Для квартиры и даже загородного дома этого хватит.
Haier 75 Smart TV S6
Самая большая диагональ и один из самых дорогих телевизоров в нашем рейтинге. Универсальная модель, на которой удобно смотреть сериалы с онлайн-платформ, цифровые и аналоговые каналы, играть в игры и искать любимые видео в интернете.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,7х1 метр.
- Вес: 21 кг.
- Тип экрана: HQLED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: встроенное голосовое управление, объемный звук, запись программ на USB-носитель.
Плюсы
- Яркие и насыщенные цвета.
- Звук как в кинотеатре.
- С голосовым помощником не страшно забыть, где пульт.
Минусы
- В отзывах иногда жалуются на зависание и торможение.
- Высокая цена.
- Большой вес.
Яндекс ТВ Станция Бейсик с Алисой на YaGPT 65« 4K UHD, LED
Одновременно телевизор, умная колонка и браузер на большом экране диагональю 65 дюймов.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,5х0,9 метра.
- Тип монитора: LED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: браузер с ИИ-помощником, встроенная колонка с «Алисой».
Плюсы
- Голосовое управление: «Алиса» может переключать каналы, искать ответы в интернете, заказывать такси, различать членов семьи по голосу.
- Можно ставить сторонние приложения с USB-носителя.
- Яркая и четкая картинка.
- Доступная цена.
Минусы
- «Алису» сложно отключить. Иногда она реагирует на разговоры в соседней комнате и во время фильма может решить, что они задали ей вопрос.
- Для реалистичного объемного звучания нужно подключить дополнительные колонки.
- Некоторые владельцы жалуются на качество сборки.
- Замедленный отклик меню: может раздражать, если важный матч скоро начнется.
Philips 55PUS8057/60
Умный телевизор с Android-TV. Немного поработав с настройками и установкой дополнительных приложений, вы сможете смотреть сериалы на любимых сервисах и любые видео. Мощный процессор гарантирует трансляцию изображения почти без задержки и высокое качество картинки, что делает модель идеальной для игр.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,2х0,8 метра.
- Вес: 14,5 кг.
- Тип экрана и разрешение: 4K Ultra HD LED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: светодиодная подсветка по периметру, обеспечивающая эффект объемного изображения, автоматическая коррекция картинки для комфортного просмотра сцен, происходящих в темноте.
Плюсы
- Подсветка. Пользователи отмечают, что с ней смотреть кино и играть в игры гораздо интереснее, так как возникает эффект присутствия.
- Безрамочный корпус. С ним большой экран кажется легким и парящим на стене, особенно при включенной подсветке.
Минусы
- Нет голосового управления, искать настройки в меню приходится, нажимая по одной букве на пульте.
- Слабый звук, несмотря на заявленную технологию объемного звучания. Лучше докупить колонки.
Wi-Fi
Беспроводной интернет позволяет превратить экран в аналог компьютерного монитора. Вы можете смотреть фильмы онлайн, не устанавливая дополнительные приложения. Но если качество связи низкое, картинка будет постоянно зависать.
Xiaomi L43MA-AFRU
Модель с диагональю 43 дюйма подойдет для установки в спальне, на кухне или небольшой гостиной.
Характеристики
- Ширина и высота: 1х0,6 метра.
- Вес: 6 кг.
- Тип экрана и разрешение: Full HD LED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: можно сделать элементом умного дома.
Плюсы
- Качественный громкий звук: производитель заявляет стереозвучание и эффект присутствия.
- Доступная цена.
- Простая настройка даже для неопытных владельцев смарт-ТВ.
Минусы
- Не самое детализированное разрешение: если вы хорошо видите разницу между 4К и Full HD, выбирайте другую модель.
- Медленная реакция на действия пользователя в меню.
- Иногда теряет связь с интернетом.
- Непривычный пульт без цифр. Но можно установить приложение для управления ТВ на смартфон.
Sber SDX-32H2128
Недорогой умный телевизор с русским меню и голосовым помощником. Одна из самых маленьких и легких моделей в рейтинге.
Характеристики
- Ширина и высота: 75х50 см.
- Вес: 3,3 кг.
- Тип экрана и разрешение: HD LED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: можно сделать элементом умного дома Sber.
Плюсы
- Качественный чистый звук без дополнительных колонок.
- Небольшой вес и компактные размеры: можно поставить даже на журнальном столике, повесить на стене без закладных.
Минусы
- Медленный отклик: не подойдет для игр.
- Нужно изучать, чем отличаются разные типы подписок, чтобы смотреть то, что нравится.
- Иногда теряет связь с интернетом, сам переключает каналы.
LED Hyundai Android TV H-LED55BU7009
Широкоэкранный телевизор, на который можно устанавливать сторонние приложения для просмотра фильмов и видео.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,2х0,71 м.
- Вес: 10,2 кг.
- Тип экрана и разрешение: 4К UHD LED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: встроенный голосовой помощник, игровой режим (но характеристик модели может не хватить для игр со сложной графикой).
Плюсы
- Высокое разрешение обеспечивает четкую картинку.
- Громкий и объемный звук создает дома аналог кинотеатра.
Минусы
- Сложная настройка.
- Высокая цена для такого набора функций.
- Иногда тормозит при работе.
Игровой режим
Разъемы для подключения игровых консолей есть у многих телевизоров. Но для игры с комфортом важны частота обновления изображения, скорость отклика, четкость картинки. Составили рейтинг моделей, которые быстро меняют изображение на экране в ответ на действия игрока.
Hisense 55E7NQ PRO
Идеальная модель для поклонников игр с красивой графикой и динамичных спортивных соревнований. Передает мельчайшие детали изображения без задержки.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,3х0,72 м.
- Вес: 13,5 кг.
- Частота обновления: 144 Гц.
- Время задержки: 10,6 мс.
- Тип экрана и разрешение: 4К UHD QLED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: датчик, меняющий яркость с учетом степени освещенности в комнате.
Плюсы
- Приятная цена для такого набора характеристик.
- Четкое и яркое изображение, позволяющее разглядеть каждую деталь.
- Быстро реагирует на команды и вне игрового режима.
- Надежно держит подключение к интернету.
Минусы
- Высокая цена.
- Нужно долго разбираться с настройками, чтобы получить идеальную картинку.
- Бесполезный голосовой помощник с неприятным, по отзывам многих пользователей, голосом.
Samsung QE77S90CAUXRU
Дорогая модель, созданная специально для увлеченных геймеров. В игровом режиме обеспечивает мгновенный отклик и ощущение объемной картинки. Один из самых тонких корпусов в рейтинге.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,72х0,99 м.
- Вес: 35,1 кг.
- Частота обновления: 144 Гц.
- Тип экрана и разрешение: 4К UHD OLED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: датчик, реагирующий на степень освещения в комнате, автоматическое улучшение контрастности изображения, объемный звук.
Плюсы
- Качество изображения и звука.
- Снижение усталости глаз за счет автоматической подстройки яркости к освещению в комнате.
Минусы
- Высокая цена.
- Большая диагональ — подойдет не для любой гостиной.
- Сложные настройки.
LG OLED55C4RLA
Дорогой экран, который может автоматически улучшать характеристики изображения и звука с помощью ИИ-помощников. Владелец также может настроить персональные режимы работы.
Характеристики
- Ширина и высота: 1,3х0,71 м.
- Вес: 14,1 кг.
- Частота обновления: 120 Гц.
- Тип экрана и разрешение: 4К UHD OLED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: совместимость с G-Sync от Nvidia, поддержка почти всех существующих систем умного дома.
Плюсы
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Объемный звук, как в кинотеатре: технология Dolby Digital и встроенный сабвуфер.
- Мгновенный отклик и плавная передача динамических сцен в игровом режиме.
Минусы
- Некоторые пользователи жалуются на дребезжание корпуса при громком басовом звуке.
- У некоторых владельцев голосовой помощник самопроизвольно включается и мешает смотреть ТВ.
Маленькие и недорогие для кухни
Большая диагональ на маленькой кухне или в детской не нужна. Много функций, с которыми нужно долго разбираться, тоже будут лишними. Собрали топ недорогих, компактных и простых моделей диагональю до 32 дюймов, которые не придется долго настраивать.
Topdevice TV 24 HD
Самая маленькая диагональ в нашем рейтинге. Этот телевизор комфортно смотреть даже в 1,5 метрах от экрана.
Характеристики
- Ширина и высота: 54х36 см.
- Тип экрана и разрешение: HD VA.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: встроенный голосовой помощник, возможность установки сторонних приложений.
Плюсы
- Доступная цена.
- Простая настройка подключения к сети.
- Голосовой помощник «Алиса».
- Четкое изображение и громкий звук без колонок.
Минусы
- Часто теряет подключение к интернету.
- Может долго «думать» при работе в меню.
Samsung UE32T5300AUXCE
Не самый дешевый среди диагоналей 32 дюйма. Но обеспечивает высокое качество изображения за счет автоматического улучшения контрастности и цветопередачи.
Характеристики
- Ширина и высота: 74х47 см.
- Вес: 4 кг.
- Тип экрана и разрешение: Full HD VA.
- Встроенные модули: Wi-Fi.
- Особенности: автоматически меняет картинку в зависимости от яркости цвета в комнате.
Плюсы
- Контрастное изображение.
- Объемный громкий звук.
- Очень маленький и легкий.
Минусы
- Нет управления голосом.
- Нет стандартного разъема для наушников.
- Нет USB-выхода.
- Толстый корпус сложно закрепить на стене.
Xiaomi MI TV A 32 2025
Относительно недорогой умный телевизор, который подходит для подключения к интернету, подписки на онлайн-кинотеатры, просмотра видео в сети.
Характеристики
- Ширина и высота: 72х43 см.
- Вес: 3,6 кг.
- Тип экрана и разрешение: HD LED.
- Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.
- Особенности: голосовой помощник.
Плюсы
- Легкий и достаточно тонкий, подставка для установки на стол в комплекте.
- Быстро реагирует на голосовые команды и пульт.
Минусы
- Bluetooth «ловит» устройства соседей и может во время просмотра во весь экран выводить запрос на подключение.
- Некоторым пользователям было сложно настроить цифровое ТВ для просмотра без интернета.
Гид по выбору
- Оцените, куда поставите или повесите телевизор. Измерьте расстояние в см от дивана или кровати, с которых планируете его смотреть. Разделите его на 1,5 (2,5, если хотите большой экран). Разделите результат на 2,54. Итоговое число — максимальная диагональ в дюймах.
- Решите, важен ли вам игровой режим. Если да, увеличивайте бюджет и ищите модель с частотой обновления от 120 Гц, лучше — от 144 Гц.
- Решите, нужно ли вам разрешение 4К. Фильмы и видео в таком качестве сложно найти, а экраны с высоким разрешением гораздо дороже. Для погружения в сюжет кино или игры обычно достаточно Full HD. Для новостей и развлекательных телепередач — HD.
- Узнайте, как техника подключается к сети. Почитайте отзывы о том, насколько надежно держит связь. Узнайте, можно ли использовать ее без интернета, подключить бесплатные цифровые каналы.
- Какой смарт-телевизор купить в 2025 году? Ищите модели с голосовым помощником или управлением через приложение в смартфоне. У современных умных ТВ слишком много функций, управлять ими через пульт неудобно.
- Если выбираете умный телевизор, сразу проверьте цены на подписку и входящие в нее сервисы. Проверьте, все ли доступны. Убедитесь, что в корпусе есть разъем для антенны и цифровой тюнер, позволяющий подключить цифровое ТВ без интернета.
Определить, телевизор какой фирмы купить в 2025 году, очень просто. Посмотрите, у каких брендов есть официальный сервисный центр в вашем или ближайшем крупном городе. Избегайте марок, которые вместо адресов сервисов предлагают единый номер телефона для обработки претензий клиентов.