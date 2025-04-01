Какой телевизор лучше в 2025 году: обзор важных характеристик и 12 популярных моделей

Телевизоры становятся умнее и функциональнее с каждым годом. Рассказываем, как выбрать лучшую модель в 2025-м.

Какой телевизор купить в 2025 году, чтобы смотреть сериалы, играть в игры или искать видео в интернете? Разбираемся вместе.

Все, что нужно узнать перед покупкой

Критерии выбора

— Размеры

— Качество изображения

— Звук

— Операционная система

— Дизайн

— Бренды

Рейтинг

— С большой диагональю

— С Wi-Fi

— С игровым режимом

— Компактные и недорогие

Гид по покупке

Критерии выбора

Хороший телевизор должен показывать четкую и яркую картинку, громко звучать без колонок, держать стабильное интернет-соединение, чтобы вы могли смотреть сериалы онлайн. При выборе смотрите на следующие характеристики.

Размеры

Для телевизоров важна диагональ, которую указывают в дюймах. На большом экране кино смотреть приятнее. Но расстояние от смотрящего до изображения должно составлять минимум 1,5 диагонали. В противном случае картинка распадется на детали.

Качество изображения

Качество изображения зависит от структуры экрана. О нем рассказывают следующие термины.

LED. Простые, но долговечные мониторы. Обеспечивают среднее качество изображения. Ночные сцены в фильмах на LED-ТВ могут казаться слишком темными. В играх картинка может меняться слишком медленно для управления. Обычно LED-мониторами оснащают недорогие телевизоры.

VA LCD. Еще одна бюджетная технология. Обеспечивает лучшую видимость для темных сцен, чем LED. Но скорости отклика все еще недостаточно для игр, а цветопередачи — для просмотра документальных фильмов о природе с высоким разрешением. Телевизоры с VA-мониторами тоже долговечные и недорогие, но на рынке их меньше, чем LED.

QLED. Относительно недорогие и долговечные, обеспечивающие яркую картинку. Их выбирают поклонники реалистичных изображений. Темные сцены будут хорошо различимы за счет высокой контрастности. Но в динамичных сценах картинка может слегка размываться.

OLED. Выбор киноманов и геймеров. Идеально передает тысячи оттенков, обеспечивает глубину и четкость изображения. Но бликует на свету, поэтому днем придется плотно зашторивать окна перед просмотром. Технология пока дорогая, поэтому бюджетных ТВ с таким монитором нет. Даже дорогая техника может быстро потерять часть пикселей из-за статичных изображений на экране, например, логотипа канала в углу.

Разрешение экрана — еще один показатель, влияющий на качество картинки. Самое высокое разрешение в 2025 году — 8К. Но техники с ним пока мало. 4К-решений уже больше, но они дорогие. При правильной настройке такое разрешение обеспечивает полный эффект присутствия. Full HD и HD — самые распространенные варианты.

Качество картинки зависит и от исходного качества видеофайла. 4К-ТВ не сделает темное видео ярким и контрастным.

Мощность звука

Измеряется в Вт. Чем больше, тем громче вы можете сделать телевизор. Если хотите добиться объемного звука, как в кинотеатре, ищите модель со встроенными стереоколонками, эквалайзером для тонкой настройки. Или подключите саундбар — звуковую систему из нескольких мощных колонок — через Bluetooth.

Встроенная операционная система

Телевизоры с собственной ОС называют умными, или смартами. Они умеют:

подключаться к интернету и транслировать контент из него в режиме реального времени;

подключаться к игровым приставкам и консолям и превращаться в игровой монитор;

проигрывать контент с жестких дисков и флешек, иногда — записывать видео на них;

сохранять фильмы и игры в собственной памяти.

Смарт-ТВ нужен стабильный интернет на высокой скорости. Без него все полезные функции не имеют смысла.

Дизайн

Все телевизоры в 2025 году похожи: тонкий прямоугольник с едва заметной рамкой. Она и подставка могут быть белыми, черными или серебристыми. У безрамочных моделей виден только экран. Повесив такую на стену, вы можете не переживать о совпадении цвета корпуса и другой техники в комнате.

Телевизор какой марки выбрать в 2025 году: проверенные бренды

На маркетплейсах высокие оценки чаще получают телевизоры марок Samsung, TCL, LG, Hisense, Haier, Xiaomi, Яндекс ТВ Станция. Но лучше смотреть отзывы на конкретную модель, а не на бренд в целом. Даже у проверенных производителей бывают неудачные линейки.

Какой телевизор лучше в 2025 году: обзор популярных моделей

Широкоэкранный и многофункциональный? Или маленький и простой, инструкция к которому не выглядит как энциклопедия? Выбираем подходящий с учетом рейтингов на маркетплейсах.

Большая диагональ

Самая большая диагональ ТВ в мире в 2025 году — 370 дюймов, или почти 9 метров. Самый большой телевизор, который можно купить на российских маркетплейсах, — Samsung MNA110MS1AC с диагональю 110 дюймов, или 2,8 метра. Его цена — почти 15 млн рублей. Пока ни один покупатель не оставил на него отзыв, поэтому в рейтинг мы его включать не стали.

Между экраном с диагональю от 3 метров и диваном должно оставаться минимум 7,5 метра свободного пространства. В противном случае у вас начнет кружиться голова. В стандартных квартирах самую большую диагональ просто неудобно смотреть. И даже в загородном доме под ТВ с диагональю свыше 85 дюймов нужно делать просторный кинозал.

Оптимальный выбор для гостиной в типовой квартире — диагональ до 75 дюймов. Для нее расстояние между диваном и экраном должно составлять от 4,8 метра. Собрали в рейтинге лучших телевизоров 2025 года с большим экраном модели от 75 до 55 дюймов, или от 1,9 до 1,4 метра. Для квартиры и даже загородного дома этого хватит.

Haier 75 Smart TV S6

Самая большая диагональ и один из самых дорогих телевизоров в нашем рейтинге. Универсальная модель, на которой удобно смотреть сериалы с онлайн-платформ, цифровые и аналоговые каналы, играть в игры и искать любимые видео в интернете.

Характеристики

Ширина и высота: 1,7х1 метр.

Вес: 21 кг.

Тип экрана: HQLED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: встроенное голосовое управление, объемный звук, запись программ на USB-носитель.

Плюсы

Яркие и насыщенные цвета.

Звук как в кинотеатре.

С голосовым помощником не страшно забыть, где пульт.

Минусы

В отзывах иногда жалуются на зависание и торможение.

Высокая цена.

Большой вес.

Яндекс ТВ Станция Бейсик с Алисой на YaGPT 65« 4K UHD, LED

Одновременно телевизор, умная колонка и браузер на большом экране диагональю 65 дюймов.

Характеристики

Ширина и высота: 1,5х0,9 метра.

Тип монитора: LED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: браузер с ИИ-помощником, встроенная колонка с «Алисой».

Плюсы

Голосовое управление: «Алиса» может переключать каналы, искать ответы в интернете, заказывать такси, различать членов семьи по голосу.

Можно ставить сторонние приложения с USB-носителя.

Яркая и четкая картинка.

Доступная цена.

Минусы

«Алису» сложно отключить. Иногда она реагирует на разговоры в соседней комнате и во время фильма может решить, что они задали ей вопрос.

Для реалистичного объемного звучания нужно подключить дополнительные колонки.

Некоторые владельцы жалуются на качество сборки.

Замедленный отклик меню: может раздражать, если важный матч скоро начнется.

Philips 55PUS8057/60

Умный телевизор с Android-TV. Немного поработав с настройками и установкой дополнительных приложений, вы сможете смотреть сериалы на любимых сервисах и любые видео. Мощный процессор гарантирует трансляцию изображения почти без задержки и высокое качество картинки, что делает модель идеальной для игр.

Характеристики

Ширина и высота: 1,2х0,8 метра.

Вес: 14,5 кг.

Тип экрана и разрешение: 4K Ultra HD LED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: светодиодная подсветка по периметру, обеспечивающая эффект объемного изображения, автоматическая коррекция картинки для комфортного просмотра сцен, происходящих в темноте.

Плюсы

Подсветка. Пользователи отмечают, что с ней смотреть кино и играть в игры гораздо интереснее, так как возникает эффект присутствия.

Безрамочный корпус. С ним большой экран кажется легким и парящим на стене, особенно при включенной подсветке.

Минусы

Нет голосового управления, искать настройки в меню приходится, нажимая по одной букве на пульте.

Слабый звук, несмотря на заявленную технологию объемного звучания. Лучше докупить колонки.

Wi-Fi

Беспроводной интернет позволяет превратить экран в аналог компьютерного монитора. Вы можете смотреть фильмы онлайн, не устанавливая дополнительные приложения. Но если качество связи низкое, картинка будет постоянно зависать.

Xiaomi L43MA-AFRU

Модель с диагональю 43 дюйма подойдет для установки в спальне, на кухне или небольшой гостиной.

Характеристики

Ширина и высота: 1х0,6 метра.

Вес: 6 кг.

Тип экрана и разрешение: Full HD LED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: можно сделать элементом умного дома.

Плюсы

Качественный громкий звук: производитель заявляет стереозвучание и эффект присутствия.

Доступная цена.

Простая настройка даже для неопытных владельцев смарт-ТВ.

Минусы

Не самое детализированное разрешение: если вы хорошо видите разницу между 4К и Full HD, выбирайте другую модель.

Медленная реакция на действия пользователя в меню.

Иногда теряет связь с интернетом.

Непривычный пульт без цифр. Но можно установить приложение для управления ТВ на смартфон.

Sber SDX-32H2128

Недорогой умный телевизор с русским меню и голосовым помощником. Одна из самых маленьких и легких моделей в рейтинге.

Характеристики

Ширина и высота: 75х50 см.

Вес: 3,3 кг.

Тип экрана и разрешение: HD LED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: можно сделать элементом умного дома Sber.

Плюсы

Качественный чистый звук без дополнительных колонок.

Небольшой вес и компактные размеры: можно поставить даже на журнальном столике, повесить на стене без закладных.

Минусы

Медленный отклик: не подойдет для игр.

Нужно изучать, чем отличаются разные типы подписок, чтобы смотреть то, что нравится.

Иногда теряет связь с интернетом, сам переключает каналы.

LED Hyundai Android TV H-LED55BU7009

Широкоэкранный телевизор, на который можно устанавливать сторонние приложения для просмотра фильмов и видео.

Характеристики

Ширина и высота: 1,2х0,71 м.

Вес: 10,2 кг.

Тип экрана и разрешение: 4К UHD LED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: встроенный голосовой помощник, игровой режим (но характеристик модели может не хватить для игр со сложной графикой).

Плюсы

Высокое разрешение обеспечивает четкую картинку.

Громкий и объемный звук создает дома аналог кинотеатра.

Минусы

Сложная настройка.

Высокая цена для такого набора функций.

Иногда тормозит при работе.

Игровой режим

Разъемы для подключения игровых консолей есть у многих телевизоров. Но для игры с комфортом важны частота обновления изображения, скорость отклика, четкость картинки. Составили рейтинг моделей, которые быстро меняют изображение на экране в ответ на действия игрока.

Hisense 55E7NQ PRO

Идеальная модель для поклонников игр с красивой графикой и динамичных спортивных соревнований. Передает мельчайшие детали изображения без задержки.

Характеристики

Ширина и высота: 1,3х0,72 м.

Вес: 13,5 кг.

Частота обновления: 144 Гц.

Время задержки: 10,6 мс.

Тип экрана и разрешение: 4К UHD QLED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: датчик, меняющий яркость с учетом степени освещенности в комнате.

Плюсы

Приятная цена для такого набора характеристик.

Четкое и яркое изображение, позволяющее разглядеть каждую деталь.

Быстро реагирует на команды и вне игрового режима.

Надежно держит подключение к интернету.

Минусы

Высокая цена.

Нужно долго разбираться с настройками, чтобы получить идеальную картинку.

Бесполезный голосовой помощник с неприятным, по отзывам многих пользователей, голосом.

Samsung QE77S90CAUXRU

Дорогая модель, созданная специально для увлеченных геймеров. В игровом режиме обеспечивает мгновенный отклик и ощущение объемной картинки. Один из самых тонких корпусов в рейтинге.

Характеристики

Ширина и высота: 1,72х0,99 м.

Вес: 35,1 кг.

Частота обновления: 144 Гц.

Тип экрана и разрешение: 4К UHD OLED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: датчик, реагирующий на степень освещения в комнате, автоматическое улучшение контрастности изображения, объемный звук.

Плюсы

Качество изображения и звука.

Снижение усталости глаз за счет автоматической подстройки яркости к освещению в комнате.

Минусы

Высокая цена.

Большая диагональ — подойдет не для любой гостиной.

Сложные настройки.

LG OLED55C4RLA

Дорогой экран, который может автоматически улучшать характеристики изображения и звука с помощью ИИ-помощников. Владелец также может настроить персональные режимы работы.

Характеристики

Ширина и высота: 1,3х0,71 м.

Вес: 14,1 кг.

Частота обновления: 120 Гц.

Тип экрана и разрешение: 4К UHD OLED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: совместимость с G-Sync от Nvidia, поддержка почти всех существующих систем умного дома.

Плюсы

Оптимальное соотношение цены и качества.

Объемный звук, как в кинотеатре: технология Dolby Digital и встроенный сабвуфер.

Мгновенный отклик и плавная передача динамических сцен в игровом режиме.

Минусы

Некоторые пользователи жалуются на дребезжание корпуса при громком басовом звуке.

У некоторых владельцев голосовой помощник самопроизвольно включается и мешает смотреть ТВ.

Маленькие и недорогие для кухни

Большая диагональ на маленькой кухне или в детской не нужна. Много функций, с которыми нужно долго разбираться, тоже будут лишними. Собрали топ недорогих, компактных и простых моделей диагональю до 32 дюймов, которые не придется долго настраивать.

Topdevice TV 24 HD

Самая маленькая диагональ в нашем рейтинге. Этот телевизор комфортно смотреть даже в 1,5 метрах от экрана.

Характеристики

Ширина и высота: 54х36 см.

Тип экрана и разрешение: HD VA.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: встроенный голосовой помощник, возможность установки сторонних приложений.

Плюсы

Доступная цена.

Простая настройка подключения к сети.

Голосовой помощник «Алиса».

Четкое изображение и громкий звук без колонок.

Минусы

Часто теряет подключение к интернету.

Может долго «думать» при работе в меню.

Samsung UE32T5300AUXCE

Не самый дешевый среди диагоналей 32 дюйма. Но обеспечивает высокое качество изображения за счет автоматического улучшения контрастности и цветопередачи.

Характеристики

Ширина и высота: 74х47 см.

Вес: 4 кг.

Тип экрана и разрешение: Full HD VA.

Встроенные модули: Wi-Fi.

Особенности: автоматически меняет картинку в зависимости от яркости цвета в комнате.

Плюсы

Контрастное изображение.

Объемный громкий звук.

Очень маленький и легкий.

Минусы

Нет управления голосом.

Нет стандартного разъема для наушников.

Нет USB-выхода.

Толстый корпус сложно закрепить на стене.

Xiaomi MI TV A 32 2025

Относительно недорогой умный телевизор, который подходит для подключения к интернету, подписки на онлайн-кинотеатры, просмотра видео в сети.

Характеристики

Ширина и высота: 72х43 см.

Вес: 3,6 кг.

Тип экрана и разрешение: HD LED.

Встроенные модули: Wi-Fi, Bluetooth.

Особенности: голосовой помощник.

Плюсы

Легкий и достаточно тонкий, подставка для установки на стол в комплекте.

Быстро реагирует на голосовые команды и пульт.

Минусы

Bluetooth «ловит» устройства соседей и может во время просмотра во весь экран выводить запрос на подключение.

Некоторым пользователям было сложно настроить цифровое ТВ для просмотра без интернета.

Гид по выбору

Оцените, куда поставите или повесите телевизор. Измерьте расстояние в см от дивана или кровати, с которых планируете его смотреть. Разделите его на 1,5 (2,5, если хотите большой экран). Разделите результат на 2,54. Итоговое число — максимальная диагональ в дюймах. Решите, важен ли вам игровой режим. Если да, увеличивайте бюджет и ищите модель с частотой обновления от 120 Гц, лучше — от 144 Гц. Решите, нужно ли вам разрешение 4К. Фильмы и видео в таком качестве сложно найти, а экраны с высоким разрешением гораздо дороже. Для погружения в сюжет кино или игры обычно достаточно Full HD. Для новостей и развлекательных телепередач — HD. Узнайте, как техника подключается к сети. Почитайте отзывы о том, насколько надежно держит связь. Узнайте, можно ли использовать ее без интернета, подключить бесплатные цифровые каналы. Какой смарт-телевизор купить в 2025 году? Ищите модели с голосовым помощником или управлением через приложение в смартфоне. У современных умных ТВ слишком много функций, управлять ими через пульт неудобно. Если выбираете умный телевизор, сразу проверьте цены на подписку и входящие в нее сервисы. Проверьте, все ли доступны. Убедитесь, что в корпусе есть разъем для антенны и цифровой тюнер, позволяющий подключить цифровое ТВ без интернета.

Определить, телевизор какой фирмы купить в 2025 году, очень просто. Посмотрите, у каких брендов есть официальный сервисный центр в вашем или ближайшем крупном городе. Избегайте марок, которые вместо адресов сервисов предлагают единый номер телефона для обработки претензий клиентов.