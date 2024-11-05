Какую краску лучше выбрать для дерева: виды и область применения

Рассказываем, какие бывают краски для дерева. Даем полезные советы по выбору состава для окрашивания разных поверхностей.

Древесину издавна используют как строительный и отделочный материал. Она красивая и прочная, но без должной защиты быстро портится. Одним из способов защитить деревянные поверхности считается их покраска. Важно правильно подобрать средство для окрашивания, от этого зависит не только вид покрытия, но и его долговечность. Разберемся, какая краска лучше для дерева и что учесть при ее выборе.

Как выбрать краску для деревянных поверхностей

Почему их нужно красить

Разновидности красок

— По степени укрывистости

— По составу

Советы по выбору

Почему деревянные поверхности нужно красить

Древесина — полностью органический, «живой» материал. Она очень чувствительная к колебаниям температур, влажности, к ультрафиолетовому излучению. При избыточной влажности воздуха древесные волокна способны накапливать в себе влагу. После того как воздух станет суше, они отдают накопленную воду. Такие «качели», особенно если они ярко выражены, со временем приводят к растрескиванию поверхностей.

Подобным же образом «работают» и температурные колебания. Избыток ультрафиолета активирует разрушение лигнина, который отвечает за цвет и прочность материала. Он теряет окраску, приобретает серый цвет, начинает расслаиваться и крошиться. От всех этих проблем древесину защищает окрашивание. Оно закупоривает поры, что предотвращает впитывание влаги. Цветной пигмент отражает тепловые и УФ-лучи. Если в составе ЛКМ присутствует антисептик, это дает дополнительную защиту от гниения, антипирены увеличивают огнестойкость материала.

Какой краской красить дерево: основные разновидности

Выбор красящих составов для деревянных поверхностей очень большой. Рассмотрим основные их разновидности.

По степени укрывистости

Под укрывистостью понимают способность красящего материала закрывать цвет и текстуру окрашиваемой поверхности. В зависимости от этого составы можно разделить на две группы.

Лессирующие

Полупрозрачные краски, содержащие некоторое количество пигмента. Они не закрывают текстуру основы, но придают ей желаемый оттенок. Лессирующие составы дают декоративный и защитный эффект. Их используют, чтобы получить определенный тон деревянной поверхности и одновременно подчеркнуть ее текстуру.

Укрывистые

Полностью изменяют цвет окрашиваемой основы, скрывают ее текстуру. Содержат пигмент, количество которого определяет степень укрывистости. От этого зависит число слоев, которое нужно будет нанести при покраске. Различают укрывистые краски и эмали. В составе последних присутствует лак, за счет чего они дают более прочное и долговечное покрытие.

По составу

Основные характеристики краски определяются ее составом. По этому признаку все материалы делят на несколько групп.

Масляные

В основе таких смесей комбинированная или натуральная олифа. Выпускают жидкотертую и густотертую мастику. Первая уже готова к нанесению, вторую нужно разбавить маслом. Масляные краски и эмали укрывисты, проникают в структуру древесины.

Плюсы

Устойчивость к перепадам температур и влажности.

Невосприимчивость к влаге, защита от гниения и плесени.

Красочный слой легко моется, не впитывает грязь.

Доступная цена.

Минусы

Длинный срок отвердения. Для полного высыхания нужно не меньше 36-48 часов.

Средний срок службы около трех-пяти лет.

Со временем темнеют.

Алкидные

Изготавливают на основе растворителей органического типа. Разрабатывались для деревянных поверхностей, поэтому имеют хорошую адгезию с разным деревом: пиленым, строганым, неровным бревном, т.п. Формируют на поверхности прочную плотную, но достаточно эластичную пленку.

Плюсы

Устойчивость к перепадам температуры, морозостойкость.

Полная влагозащита.

Относительно быстрое отвердение.

Доступная цена.

Минусы

Средний срок эксплуатации семь лет. Покрытие почти не проникает внутрь дерева, что снижает его долговечность.

Резкий запах.

Невысокие декоративные характеристики из-за ограниченного количества оттенков и постепенного выгорания цвета.

Акриловые

Смеси, основой которых являются акриловые смолы. В их состав могут быть включены самые разные компоненты: фунгициды, антисептики, т.п. Водные дисперсии, поэтому разбавляются водой. Формируют ровное, достаточно плотное покрытие.

Плюсы

Высокие декоративные качества: существует больше 20 000 оттенков пигмента, возможна самостоятельная колеровка. Выпускают составы разной укрывистости с матовым, полуглянцевым и глянцевым покрытием.

Безопасны — нет запаха, не выделяют токсинов.

Хорошая паропроницаемость.

Быстрое высыхание.

Стойкость к скачкам влажности и температур, светостойкость.

Долговечность.

Минусы

Относительно высокая цена.

Нельзя накладывать при отрицательных температурах.

Латексные

Водная дисперсия на основе латекса, искусственной или натуральной резины. После нанесения краски вода выпаривается, молекулы полимеров сцепляются между собой и с основой, получается прочная очень эластичная пленка.

Плюсы

Воздухопроницаемость, основа может «дышать».

Влагостойкость, достаточная устойчивость к неблагоприятным факторам.

Быстрое высыхание, экономичный расход.

Возможность колеровки, большое количество оттенков.

Долговечность покрытия.

Минусы

Чувствительность к температурным перепадам, низкая морозостойкость.

Низкая устойчивость к биологическому поражению. Перед покраской обязательно применение антисептика или подобного препарата.

Необходимость тщательной подготовки поверхности перед окрашиванием.

Силиконовые

Водная дисперсия на основе силиконовых смол. После окраски вода частично испаряется, частично впитывается в дерево. Силиконовые смолы после сушки полимеризуются, образуют эластичную прочную пленку, которая заполняет небольшие дефекты основы. Она матовая с бархатистой, приятной на ощупь фактурой.

Плюсы

Гидрофобность, полная защита основы от влаги.

Устойчивость к биологическим поражениям.

Паропроницаемость, дерево «дышит» под такой краской.

Возможность колеровки, большое количество оттенков.

Устойчивость к УФ-излучению, перепадам температуры.

Простой уход: не впитывает грязь, легко моется.

Средний срок службы 15 лет и больше.

Минусы

Высокая цена.

Полиуретановые

Дисперсия на основе полиуретановых смол. Выпускают составы с разными видами растворителей, одно- и двухкомпонентные. В последнем случае необходимо подготовить смесь к нанесению. После отвердения полиуретановая краска формирует очень плотную эластичную пленку.

Плюсы

Повышенная прочность, износостойкость.

Гидрофобность, устойчивость к агрессивным средам.

Хорошая адгезия к разным основам: гладким, неровным, пористым, т.п.

Токсичным может быть растворитель, он испаряется после отвердения.

Быстрое высыхание.

Долговечность.

Минусы

Высокая цена.

Продукт низкого качества может со временем пожелтеть.

Нужна хорошо подготовленная основа.

Какую краску выбрать для дерева: советы по выбору

Чтобы правильно сделать выбор красящего состава, надо учесть несколько важных факторов.

Условия эксплуатации. Состав должен соответствовать условиям, в которых он будет находиться. Так, для фасадов выбирают краски с высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам. Для смесей для покраски стен или подоконников это не так важно, зато нужно отсутствие токсичных элементов в их составе.

Тип древесины. Краска должна ему соответствовать. К примеру, не все составы хорошо ложатся на основу с высоким содержанием смолы. Этим отличаются хвойные породы, поэтому их в некоторых случаях перед покраской обрабатывают специальными составами.

Возможность и технологии подготовки основы. Не всегда можно использовать разные технологии подготовки материала к окрашиванию. Выбирают те, что доступны.

Если окрашивание будет повторным, выбранный состав должен быть совместим с ранее использованным материалом.

Чтобы проще было выбрать, какой краской лучше покрасить деревянные двери, пол, другие поверхности, мы составили сравнительную таблицу для разных типов красящих составов.

Краска Основные плюсы Основные минусы Область применения Масляная Проникает в структуру древесины. Защищает от влаги, биопоражения. Долго высыхает, резкий запах. Довольно быстро теряет первоначальный вид, требует обновления. Домашняя, садовая мебель, фасады, с осторожностью внутренние поверхности. Алкидная Устойчивость к истиранию, влаге, температурным перепадам. Срок службы около 6-7 лет, постепенная потеря цвета. Резкий запах, сохнет до 24 часов. Фасад, наружные элементы: рамы, двери, уличные конструкции. Акриловая Без запаха, быстро сохнет. Устойчивость к УФ-излучению, влаге. Большой выбор оттенков. Низкая морозостойкость, невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Внутренние работы: стены, потолок, окна, мебель, т.п. Наружные элементы. Латексная Паропроницаема, экологична, влагостойка. Возможность колеровки, большой выбор оттенков. Низкая морозостойкость, чувствительность к биопоражению, температурным перепадам. Внутренние работы: потолок, стены, предметы мебели и декора, т.п. Силиконовая Полная защита основания от влаги, устойчивость к биопоражению и УФ-излучению. Долговечность, экономный расход, быстрое высыхание. Небольшой ассортимент цветов в магазинах, нужно колерование. Фасад, любые наружные элементы. Внутренние работы. Полиуретановая Влагостойкость, устойчивость к химии, температурным перепадам, УФ-излучению. Износостойкость, повышенная прочность. Нужна тщательная подготовка основы, некоторые составы со временем желтеют. Фасад, наружные элементы. Полы, любая внутренняя отделка.

При выборе красящего состава надо учесть его долговечность и стоимость. Не всегда дешевые материалы выгодны. К примеру, если выбирать, какой краской покрасить деревянный дом, специалисты рекомендуют обратить внимание на недешевые силиконовые смеси. Они хорошо защищают фасад от всех неблагоприятных факторов, не выгорают, служат 15 лет и больше. Если покрасить дом бюджетным алкидным составом, за это время его нужно будет перекрасить как минимум три раза, что потребует усилий и финансовых вложений.