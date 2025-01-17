Какую мойку выбрать для кухни: важные параметры и рекомендации по подбору

Кухонная мойка должна быть не только красивой, но и обязательно практичной, чтобы пользоваться ею было легко и приятно. Рассказываем, о чем нужно знать, чтобы купить удачную модель.

Какую мойку выбрать для кухни, чтобы она отвечала всем требованиям и не вызвала разочарования в процессе использования? Раковина будет удобной, только если учесть все значимые нюансы: без этого мытье посуды и продуктов превратится в мучение. А поскольку заменить ее довольно сложно, лучше сразу принять во внимание все важные моменты и подобрать подходящую по всем параметрам модель.

Как выбрать кухонную мойку?

Особенности конструкции

— Форма и размеры

— Количество чаш и крыльев

— Способ встраивания

Материал

— Нержавеющая сталь

— Композитное сырье

— Камень

— Другие варианты

Как подобрать цвет

Конструкция

Форма и размеры

Обычно выбор конфигурации мойки продиктован местом ее расположения. В углу лучше использовать угловые, с краю — прямоугольные модели, в линейном гарнитуре — прямоугольные, на небольшой рабочей зоне — квадратные и круглые.

Правильный четырехугольник считается вневременной классикой. Такая мойка смотрится аккуратно, подходит ко всем стилям и помещается даже в очень маленький кухонный гарнитур. Она вместительна и в ней удобно мыть посуду. Составлять в нее массивные сковороды и доставать их проще, чем из круглого изделия, так как в углах есть место для рук.

Круглая либо овальная форма выглядит более утонченно. Однако объем такой чаши меньше, и она подойдет, только если на кухне есть посудомойка, а раковина нужна больше для мытья овощей и фруктов, а не кастрюль и тарелок. Такие модели более гигиеничны, поскольку у них минимум углов и стыков, где может собираться грязь. Также они смотрятся менее громоздкими, поэтому они более предпочтительны в небольших помещениях.

Прямоугольные мойки — строгие и изысканные. В них хватит пространства даже для большого противня или казана, однако и места для них требуется много. Зато функциональность у них обычно выше за счет наличия крыльев, дополнительных чаш и коландера (это перфорированная емкость-вкладыш, которая крепится за бортики раковины и предназначена для сушки столовых приборов, мытья овощей, размораживания мяса и т.д.).

Нестандартные варианты бывают трапециевидными, Г-образными или неправильной формы. Поскольку такие модели занимают большую площадь, они не подходят для малогабаритных кухонь. Кроме того, ставить их есть смысл только, если гарнитур угловой — в линейном они скорее всего не поместятся.

При выборе мойки обязательно надо учитывать ее размеры. Речь идет как о параметрах изделия целиком (включая бортики и крылья), так и о габаритах самой чаши. Врезная раковина должна отходить хотя бы на 5 см от переднего и боковых краев столешницы. К стене ее можно установить практически вплотную, однако это создаст определенные неудобства: в стык будет постоянно попадать вода, создавая все условия для развития плесени и микробов.

Глубина чаши должна быть не меньше 17-19 см. Из более мелкого углубления будет выплескиваться вода, а если оно будет слишком глубокое, то придется наклоняться, чтобы достать до дна. Ширина и длина емкости (либо ее диаметр) должны быть не меньше 40 см — это минимум, который позволяет с комфортом составлять и мыть посуду. Модели с меньшими сторонами подходят, только если вы не готовите еду дома, а раковина нужна лишь для ополаскивания чашки от утреннего кофе.

Дизайн: Татьяна Новикова. Фото: Криста Труфанова

Дизайн: Лариса Топова

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Дизайн: Юнна Лукинских. Фото: Роман Алексеев

Дополнительные элементы

Какую мойку лучше выбрать на кухню, если вы часто готовите? Ту, где есть дополнительная чаша, крылья и, желательно, отверстия под вспомогательные приспособления.

Зачем нужна вторая емкость? Она облегчает кухонную работу. Сложите в одну половину раковины грязную посуду, а другую используйте для размораживания и мытья продуктов, из которых будет сделан обед. Либо можно замочить кастрюлю или сковороду в отдельной чаше, чтобы они не мешали отмывать тарелки и кружки. Наконец, если дома нет посудомойки, такой подход упрощает уход за посудой: одну часть наполняют водой с моющим средством и складывают туда грязную утварь, а во второй ополаскивают ее после очищения.

Однако такое решение уместно только на больших кухнях, так как в маленьком помещении габаритная мойка не поместится либо займет слишком большую площадь. Также из-за того, что сливные сифоны подводятся к обеим емкостям, внутри тумбы под раковиной остается меньше свободного пространства.

Совет: если нет места под изделие с двумя отделениями, а потребность в ней есть, рассмотрите полуторные модели, где одна чаша полноразмерная, а вторая уменьшенная.

Крыло — это увеличенная поверхность с одной или с двух сторон от чаши, имеющая небольшой уклон и желоба для стока воды. Ее назначение — удалять лишнюю жидкость при сушке посуды, столовых приборов или овощей и фруктов. Также она защищает кухонную тумбу от брызг. Кроме того, на этом пространстве можно хранить кухонные принадлежности и аксессуары: губки и жидкость для мытья, салфетки для протирания стола и т.д. Из минусов у конструкции только ее размеры, поскольку крыло обычно делается достаточно большим.

Еще один важный пункт — отверстия для вспомогательных приспособлений. Место под смеситель есть всегда за исключением интегрированных моек (в этом случае кран устанавливается в столешницу либо стену). Однако, если вы хотите поставить отдельный излив для фильтрованной воды, а также убрать под рабочую поверхность емкости с гелем для посуды и жидким мылом, стоит заранее убедиться, что это предусмотрено конструкцией модели.

Дизайн: Ольга Балабанова

Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик

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Монтаж

По особенностям установки мойки делятся на 3 основных типа: накладные, врезные и интегрированные.

Накладные. Они не требуют монтажа, поскольку просто надеваются на тумбу. Их размеры соответствуют параметрам традиционных шкафов из кухонных гарнитуров, а вот для мебели, сделанной под заказ, они в большинстве случаев не подойдут, поскольку ее габариты подбираются под каждое помещение индивидуально. Сейчас такие модели используются крайне редко — только для создания стилизованного интерьера или в подсобных помещениях, где дизайн не имеет большого значения.

Врезные. Это самый популярный вариант. Такие изделия вписываются даже в скромный бюджет, а выглядят при этом очень достойно. Их установка проста: в столешнице вырезается отверстие, в которое вставляется раковина. Удерживается она благодаря выступающим бортикам (они же скрывают обрезанный край тумбы вместе с возможными огрехами). Впрочем, есть и более сложные способы врезки — вровень либо под столешницу. Для такого монтажа лучше обратиться к мастеру, так как любая ошибка безвозвратно испортит интерьер.

Интегрированные раковины составляют с рабочей поверхностью единое целое. Чаще всего их делают из настоящего или искусственного камня, но возможно использование и других материалов, например, нержавеющей стали.

Дизайн: Юлия Миронова

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Из какого материала выбрать кухонную мойку

Нержавеющая сталь

На раковины из нержавейки спрос будет всегда. Этот металл не боится практически ничего: можно лить на него кипяток, ставить тяжелую утварь, чистить большинством магазинных средств (за исключением самых агрессивных).

Мойка не поцарапается, если уронить в нее нож, и не окрасится от яркого сока или соуса. Такие изделия рекомендуют выбирать, если предполагается высокая активность эксплуатации: даже при готовке на большую семью несколько раз в день, они будут выглядеть как новые в течение многих лет.

Нержавеющая сталь исключительно гигиенична: ее легко отмыть от всех загрязнений, а ее поверхность абсолютно гладкая и не пористая, так что микробы попросту не могут поселиться на ней.

Основной минус материала — высокая шумность. Капли падающей воды выбивают четкую дробь, которая может мешать сидящим за столом, а в тишине она и вовсе может разноситься по всей квартире.

Совет: цельнолитые модели лучше сварных, так как у последних могут быть незаметные глазу шероховатости в районе швов, где будет задерживаться грязь. Кроме того, литые варианты прочнее и долговечнее.

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Композитные материалы

В эту категорию относят смеси из крошки натурального камня (кварца, гранита либо мрамора) и синтетических смол. Общими чертами таких агломератов является эффектный внешний вид, малошумность (текущая вода создает тихий шорох, а не громкий звон), устойчивость к бытовой химии и долговечность.

Однако между каменными основами есть и отличия, иногда довольно существенные. Какой материал мойки для кухни лучше выбрать?

Кварц. Смесь из кварцевого песка и клеящей субстанции может имитировать разные горные породы и ей можно придавать различные оттенки. Она не боится горячей посуды, не окрасится от яркого напитка, а благодаря гладкой непористой поверхности такая мойка не станет прибежищем для патогенных микроорганизмов.

Гранит. Будучи изначально очень прочным, этот материал, даже в составе композита, легко противостоит всем проблемам: его можно смело чистить (нельзя применять только сверхагрессивную химию с щавелевой кислотой, каустической содой и другими едкими веществами), ставить на него кастрюли только что из духовки, а за счет плотной структуры он не подвержен окрашиванию и появлению плесени даже в условиях высокой влажности. Кроме того, раковины из гранитной крошки исключительно долговечны и не выцветают на солнце.

Мрамор. С точки зрения дизайна искусственный камень на основе этого минерала — самый лучший. Изделия из него благородно выглядят, имитируя настоящую горную породу. Но этот агломерат, в отличие от гранитного и кварцевого, более пористый и легко окрашивается. Поэтому его надо либо обрабатывать специальными средствами, либо обращаться с ним предельно аккуратно.

Все мойки из композитных составов обладают внушительным весом, что надо учитывать при планировании ремонта: для габаритной модели может понадобиться усиленная тумба, которая выдержит нагрузку.

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Натуральный камень

Раковина, сделанная из цельного куска мрамора или гранита, выглядит безупречно.

Однако ее цена в разы выше изделий из нержавейки или смеси каменной крошки со смолами. К тому же модели даже небольших размеров имеют колоссальный вес, из-за чего надо обязательно укреплять основание, на котором они будут держаться.

Мрамор в его естественном виде боится постоянного контакта с водой, пищевыми продуктами и бытовой химией, поэтому его обязательно покрывают защитным средством, которое надо периодически обновлять. Вдобавок этот минерал достаточно легко царапается — следы могут остаться даже от зубцов вилки или столового ножа. И все же мраморные мойки, несмотря на сложное обслуживание, находят своих покупателей, ведь более элегантный и изысканный материал сложно отыскать.

Гранит не впитывает влагу, отличается высокой твердостью и будет служить десятилетиями даже при не слишком аккуратном обращении. Однако его цветовая гамма очень ограничена, поэтому подобрать удачную модель получится не в любой интерьер.

Каменная мойка однозначно будет очень тяжелой, а значит, ей требуется усиленная опора, иначе тумба просто сломается.

Совет: покупайте такие изделия только у известных брендов. Дело в том, что любой природный материал имеет естественный радиационный фон. И если ответственный продавец предлагает только безопасную продукцию, то подделка может «фонить» в разы сильнее, чем это допустимо по санитарным нормам.

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Другие варианты

Когда кухня оформлена в необычном дизайне или требуется строгое соблюдение определенного стиля, пригодится мойка из непривычного материала — меди, стекла, фаянса и т.д.

Медные модели обладают антибактериальными свойствами и изысканным видом, но подходят не для каждого интерьера и быстро покрываются царапинами.

Керамические варианты привычны для ванной комнаты, однако их все чаще применяют и на кухне, ведь фаянс за счет своей гладкости и плотности исключительно гигиеничен и без проблем очищается, он не окрасится от цветной газировки и не пострадает от уксуса или лимонного сока. Для помещений в стиле ретро или прованс подойдут эмалированные раковины — долговечные и нетребовательные к уходу.

Полностью стеклянные мойки встречаются редко, так как слишком велик риск разбить их, уронив тяжелую кастрюлю. Гораздо чаще можно увидеть комбинированной вариант, где край и крыло сделаны из стекла, а чаша — из нержавеющей стали.

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Как подбирать цвет

Выбор оттенка мойки обычно продиктован общим оформлением. Тон подбирают под стиль кухни и под палитру отделки: раковина должна либо повторять какой-то из колеров либо дополнять общую гамму.

Обычно этот элемент кухонного пространства делают в цвет столешницы (не обязательно точное попадание — допустимы варианты чуть светлее или темнее). Также хорошо смотрится комбинация, когда мойка перекликается с кухонным фартуком. Чуть реже ее сочетают с оттенком стен, фасадов или техники (варочной панели, плиты, холодильника и т.д.). Смеситель же обязательно должен быть таким, как раковина, либо металлическим.

Совет: если кухня оформлена в ахроматической гамме, ее удачно разбавит цветная модель. Однако для нее надо подобрать приглушенный смешанный оттенок — медный, оливковый, пыльно-синий и т.д., чтобы она не перетягивала все внимание на себя.

Одновременно с этим надо помнить и про удобство. Как выбрать мойку для кухни, чтобы не приходилось отмывать ее изо дня в день? Белый цвет будет не лучшим помощником в поддержании элегантного вида кухни: даже если выбрать материал, который легко чистить, его все равно придется ополаскивать после каждого приготовления еды или мытья посуды. Черный тоже не идеален, так как на нем будут заметны белые разводы от высохшей воды. Самыми немаркими считаются бежевые и серые оттенки, особенно если они не однородные, а с мелкими вкраплениями. Также неплохо зарекомендовала себя сталь — легкие загрязнения и пятна на ней не бросаются в глаза, а значит, ее не придется намывать по несколько раз за день.

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