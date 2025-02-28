Какую ванну выбрать: сравниваем чугунные, стальные и акриловые модели

Разбираем особенности чугунных, акриловых и стальных ванн, сравниваем их основные свойства. Даем советы по выбору оптимальной сантехники.

Накануне ремонта или в процессе отделки нового дома надо выбирать сантехнику. При этом все понимают, что ошибка обойдется дорого, ведь замена «неудачного» прибора потребует времени, финансовых затрат и значительных усилий. Мы подготовили разбор особенностей и сравнение самых востребованных видов ванн. Это поможет определить, какую ванну выбрать для своего дома.

Какую ванну лучше выбрать для дома

Плюсы и минусы разных видов сантехники

— Стальная

— Акриловая

— Чугунная

Сравниваем разные ванны

Краткий итог: что лучше выбрать

Плюсы и минусы разных типов ванн

Свойства сантехнического прибора во многом определяет материал, из которого его изготовили. Исходя из этого, различают несколько видов ванн.

Стальные

Изделия из стали изготавливают двумя способами. Первый предполагает штамповку конструкционного металла. Чтобы защитить металлическую поверхность от коррозии, готовое изделие эмалируют, то есть покрывают слоем эмалевой глазури. Она может быть любого цвета, но чаще всего белая. Иногда вместо эмали используют вкладыш из акрила. Он точно повторяет форму чаши, полностью ее закрывает. Второй способ тоже предполагает штамповку, но уже стали-нержавейки. Она не подвержена коррозии, поэтому ее не нужно ничем покрывать. Металл только шлифуют, чтобы придать ему привлекательный вид. Несмотря на разницу в технологии производства, свойства стальных изделий похожи, поэтому будем рассматривать их вместе.

Плюсы

Разнообразный дизайн. Технология штамповки дает возможность производства изделий разной формы и размеров.

Небольшой вес. Чаша изготавливается из относительно тонкого металла, поэтому вес варьируется от 25 и до 50 кг. Такая масса упрощает перевозку и установку сантехники.

Продолжительный срок эксплуатации. В среднем, модели с эмалировкой прослужат около 15 лет, если за ними правильно ухаживать, то больше. Нержавейка служит минимум в два раза дольше.

Доступная цена. Это относится к эмалированной стали, нержавейка обойдется значительно дороже.

Поверхность чаши достаточно устойчива к повреждениям разного вида. Опасность представляет удар или падение тяжелого предмета с некоторой высоты, что может расколоть эмаль.

Минусы

Хорошая теплопроводность. При наливании горячей воды стенки сантехники очень быстро разогреваются. Они забирают тепло из воды и быстро отдают его в воздух. Таким образом, температура жидкости быстро снижается. Это неудобно при купании — приходится постоянно доливать порцию горячей воды.

Недостаточная устойчивость. Легкая тонкостенная чаша может прогибаться под весом. Это особенно ярко ощущают полные люди. При неаккуратном обращении сантехника может даже опрокинуться, поскольку ее вес невелик.

Сильный шум при набирании воды. Металл громко «звучит» от падающей на него струи.

Справедливости ради надо признать, что все описанные выше недостатки можно подкорректировать. Так, для уменьшения теплопотерь с обратной стороны чаши закрепляют теплоизоляцию. Будет достаточно слоя монтажной пены. Она же станет и хорошей шумоизляцией, приглушит звук от падающей воды. Для улучшения устойчивости под ванну устанавливают металлический каркас или дополнительно крепят ее к стене. Можно сделать все в комплексе. Под стальную эмалированную чашу собирают каркас, потом запенивают ее и закрывают все декоративным экраном.

Акриловые

Чаши из пластика бывают двух видов. В обоих случаях их изготавливают из акрила, но делают это разными способами. Литьевые акриловые изделия производят путем литья, то есть заливают расплавленный композит в форму и дают ему отвердеть. В результате получают однородное прочное изделие. Для производства ванн экструзионного типа используют несколько материалов: смолы полиэфиррв, стеклопластик, т.п. Все это послойно укладывается в форму, накрывается тонким слоем акрилата, затем под высоким давлением прессуется. Получается «слоеный пирог», накрытый тонким слоем акрила. Учитывая, что его толщина от 1 до 3 мм, через какое-то время он сотрется. В полной мере достоинствами акрила обладают только литьевые модели, они намного дороже экструзионных. Основным преимуществом последних считается невысокая цена, однако в целом эксплуатационные характеристики схожи, поэтому рассмотрим их вместе.

Плюсы

Эффективная теплоизоляция. Чаша нагревается и долго сохраняет тепло. В среднем, за полчаса вода в ней остынет не больше, чем на 2°C.

Малый вес. Пластиковое изделие весит порядка 20 кг. Это значительно упрощает его установку и перевозку. Кроме того, такие чаши можно устанавливать на основаниях небольшой прочности, например в зданиях с деревянными перекрытиями, в старых домах, т.п.

Гигиеничность. Пластик обладает минимальной пористостью, поверхность очень гладкая. Загрязнения скатываются с нее, поэтому ухаживать за акрилом достаточно просто.

Шумоизоляция. Акриловые ванны очень «тихие». Пластик поглощает звук, падающую струю практически не слышно.

Комфорт. Гладкая чаша очень приятна на ощупь, но при этом она не скользит. Поскользнуться в ней достаточно сложно.

Возможность встраивания аксессуаров — поручней, гидромассажных элементов, подсветки, т.п. Причем сделать это несложно.

Возможность самостоятельно реставрировать испорченную поверхность. Для этого есть специальные материалы.

Большой ассортимент размеров, расцветок и форм.

Время службы порядка 17-25 лет, но для чаш экструзионного типа оно меньше.

Минусы

Чувствительность к агрессивным химикатам, механическим повреждениям. Падение острого или тяжелого предмета с высоты может привести чашу в негодность. Недопустима чистка абразивами — появятся не удаляемые царапины, где будет накапливаться грязь.

Недостаточная устойчивость и жесткость. В силу небольшой массы незакрепленную ванну легко опрокинуть, кроме того, под значительным весом чаша начинает «играть».

Чувствительность к высоким температурам. При 90-95°C акрил начинает плавиться и деформируется. Лить кипяток в чашу категорически запрещено.

Чтобы нивелировать недостатки акриловых чаш, особенно экструзионных, их рекомендуют устанавливать на металлический каркас. Некоторые модели сразу комплектуются таким каркасом.

Чугунные

Такие ванны отливают из чугуна, это очень прочный сплав железа с углеродом. Потом покрывают внутреннюю часть изделия эмалевой глазурью, затем запекают в специальных печах. Получается долговечное защитное покрытие. Чугунные модели — проверенное временем традиционное решение.

Плюсы

Высокая прочность. Чугун в обычных бытовых условиях не деформируется и не разрушается. Чаша не будет выгибаться или «играть» даже под очень большим весом.

Минимальная теплопроводность. Ванна медленно нагреется, зато будет долго удерживать тепло. Вода будет остывать очень медленно.

Устойчивость. Чаша не опрокинется даже без дополнительной фиксации.

Долговечность. Чугунная основа может служить десятки лет. При должном уходе за эмалированным покрытием ванна прослужит очень долго.

Хорошее шумопоглощение. Чаши из чугуна практически не шумят при наборе воды.

Простой уход. Грязь не задерживается на гладкой эмали, ее легко смыть даже обычным мыльным раствором.

Минусы

Большой вес. Средняя масса — около 100-120 кг. Это усложняет доставку и монтаж, значительно нагружает перекрытия.

Нет разнообразия расцветок эмали и формы чаш.

Отсутствие возможности установить какие-либо элементы внутри ванны или на бортике.

Высокая цена.

Сравниваем разные ванны

Мы рассказали, какие бывают ванны. Сравним важные для выбора характеристики. Сделаем это в виде таблицы, чтобы было нагляднее.

Сталь Акрил Чугун Средняя масса, кг 25-50 20 100-120 Средний срок службы, лет Эмалированная — 15,

из нержавейки — более 30. Литьевая — 20-25, экструзионная — 10-15. Более 50. Теплопроводность Высокая, вода очень быстро остывает. Низкая, остывает медленно. Низкая, остывает медленно. Внешний вид Разные формы и цвет эмалированного покрытия. Самые разные расцветки, стили, формы. Однотипный дизайн. Функциональность Средняя, возможна установка некоторых дополнительных элементов. Высокая, возможна установка подсветки, гидромассажа, т.п. Низкая. Устойчивость к внешним воздействиям Средняя. Чувствительность к сильным ударам, которые могут деформировать чашу, острым предметам, что раскалывают эмаль. Низкая. Чувствительность к высоким температурам, агрессивной химии, в том числе спиртам, механическим воздействиям. Высокая. Нежелательны сильные удары острыми предметами, которые могут расколоть эмаль. Комфорт при использовании Средний. Быстро остывает, изделия с тонкими стенками прогибаются, «играют». Высокий. Гладкая приятная на ощупь нескользящая поверхность долго сохраняет тепло. Некоторые модели без металлического каркаса могут деформироваться под весом воды и человека. Высокий. Устойчивая, не деформируется, долго сохраняет тепло. Уход и обслуживание Эмалевое покрытие легко моется, в запущенных случаях используют подходящие средства. Для нержавейки нужна специальная бытовая химия. Легко отмывается обычным мылом. Оптимально использовать специальную химию. Абразивы, агрессивная химикаты запрещены. Эмаль отмывается мылом, в запущенных случаях используют подходящую бытовую химию. Сложность монтажа Относительно простой. Средней сложности за счет установки каркаса. Простой, но его усложняет значительный вес изделия.

Какую ванну лучше выбрать: краткий итог

Какая ванна лучше: акриловая, чугунная или из стали? На самом деле нельзя сказать, что какой-то тип ванн лучше, а какой-то хуже. Выбор зависит от множества факторов: назначения сантехники, условий ее использования, предпочтений владельца, многого другого. Для разных целей подходят разные изделия. Так, для тех, кому нужна долговечная сантехника без дополнительного функционала, подойдет чугунная модель. Это проверенная десятилетиями классика, правда, достаточно дорогая. Особенно, если это модель в премиальном исполнении. Однако и прослужит она очень долго.

Практичное решение — стальная эмалированная чаша. Она недорогая, простая в уходе и установке, можно найти разные варианты форм и размеров. Правда, бюджетные модели обычно традиционной формы. При монтаже можно сразу же нивелировать ее недостатки, поставив каркас и теплоизоляцию. Чаши из нержавейки подойдут любителям нестандартных решений. Среди них много дизайнерских моделей по соответствующим ценам. При правильном уходе нержавейка достаточной толщины прослужит очень долго.

Самые функциональные и разнообразные по форме и цвету — акриловые изделия. Среди них есть угловые и стандартные чаши, модели с прозрачной стенкой и многое другое. При желании можно установить в ванну любое встраиваемое оборудование. Но при этом акрил легко испортить неправильно подобранными химикатами или механическим воздействием, он чувствителен к высоким температурам и чаще всего нуждается в дополнительном каркасе. Кроме того, долго прослужат только литьевые модели, экструзионные на длительный срок службы не рассчитаны.