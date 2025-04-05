Какую затирку для плитки выбрать: полезные советы и варианты сочетаний (66 фото)

Затирочные составы помогают не только скрыть щели, но и герметизируют зазоры, а также улучшают внешний вид отделки. Рассказываем, какой выбрать и как применять в интерьере разных комнат.

В состав современных материалов включают полимеры, чтобы увеличить прочность и качество. Также производители могут добавить красители — это начали делать относительно недавно. Поэтому, кроме качественных характеристик, теперь важно еще и знать, какую затирку для плитки выбрать по цвету. Об этом и других важных свойствах расскажем в статье.

Какую выбрать затирку для полов и стен

Зачем нужна затирка

Виды затирочных составов

Критерии выбора

— По назначению

— По месту укладки

— По особенностям эксплуатации

— По ширине шва

— По особенностям отделки

— По цвету

Идеи для разной облицовки

— Белая

— Черная

— Цветная

— Имитация материалов

— С узором

Контрастная затирка или в тон

Зачем нужна затирка

При укладке облицовки плиты не присоединяют друг к другу вплотную — специальные «крестики» удерживают элементы от соприкосновения. Укладка без шва просто невозможна. А раз есть стыки, значит, есть и доступ к основанию — стене, где могут размножаться бактерии. Чтобы этого избежать, шов нужно заполнить специальным веществом, который защитит промежутки от влажности, грязи и при этом сохранит в целости клей, а значит, и само плиточное покрытие.

Вот еще несколько веских причин использовать «маскировку» зазоров:

Так можно скрыть дефекты покрытия, например, неровные стыки или сколы.

Придать эффект завершенности — без заделки швов интерьер не будет выглядеть целостным.

Объединить разные виды керамического гранита в единую картину — за счет правильно подобранного цвета материала.

Подчеркнуть геометричность — с этой целью часто выбирают цветной продукт.

Виды и особенности затирочных составов

Перед выбором отделочного материала стоит разобраться, какие разновидности сегодня есть на рынке с учетом состава.

Цементная

В состав цементной фуги, кроме основного вещества, входят полимерные добавки. Такой материал — самый распространенный вариант в этой нише, при этом бюджетный и экологичный. К тому же его можно использовать с облицовкой разного свойства и цвета. Недостатки этого вида — ограниченная цветовая гамма ( основном белый и серый), а еще небольшая устойчивость к воде.

Эпоксидная

В составе этого материала отвердитель, который дает стойкий цвет. Это современный вид отделки, но нанесение эпоксидных материалов требует сноровки и опыта. Если вы делаете ремонт своими руками, лучше выбрать другой вариант. Цена таких товаров в несколько раз выше, чем цементных.

Силиконовая

Силиконовую фугу легко наносить, к тому же можно найти состав в разных цветовых решениях. Зазоры будут устойчивы к большой влажности, а еще защищены от плесени и грибковых поражений за счет противогрибковых добавок. Например, для ванной именно силиконовая затирка будет лучшим выбором. Но есть и ограничения в применении — в частности, уличный бассейн.

Латексная

Латексный состав довольно дорой, из-за чего чистый материал используют крайне редко. Но эластичное вещество часто добавляют в цементные составы, чтобы увеличить укрепление финишного слоя.

Фурановая

Почти то же самое, что и эпоксидная затирка, но с одной разницей. Фурановые материалы выделяют химические вещества при вступлении в реакции с бытовой химией, поэтому не рекомендуется применять их в жилых помещениях.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Какую лучше затирку выбрать для плитки

Выбор затирки от плитки от нескольких факторов. Их нужно учитывать комплексно.

По назначению

В первую очередь важно, где будет использоваться керамическая отделка: в кухне, ванной, прихожей, на балконе. Например, если это кухонный фартук, то он считается относительно сухим. Да, туда попадает вода и периодически его протирают влажной тканью, но все же соприкосновений с водой гораздо меньше по сравнению с ванной комнатой. В этих случаях достаточно обыкновенной цементной смеси.

Во влажных помещениях понадобится что-то более стойкое: например, полиуретановые составы. А когда поверхность постоянно контактирует с водой — например, на стене вокруг ванны или душевой, — лучше взять эпоксидную смесь. Для балкона, особенно открытого, выбирайте морозостойкую фугу, которая не боится холода и перепадов температур. Для этого ищите продукцию с соответствующей пометкой или для наружных работ.

Дизайн: Эльза Хабибрахманова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Эльза Хабибрахманова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Мила Генч. Фото: Екатерина Гейц. Стиль: Ирина Темнова

Дизайн: Мила Генч. Фото: Екатерина Гейц. Стиль: Ирина Темнова

Дизайн: Алена Макарова. Фото: Роман Мокров. Стиль: Яна Яхина и Полина Рожкова

Дизайн: Эльза Хабибрахманова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

По месту укладки

К отделке разных поверхностей предъявляются разные требования. Так, пол подвергается более частой и интенсивной нагрузке: по нему ходят, ставят мебель, иногда проливают воду или роняют предметы. Поэтому здесь нужна прочная и устойчивая к износу затирка. Лучше всего подойдёт цементная с добавками или эпоксидная, особенно в зонах с повышенной влажностью. Цвет лучше выбирать не слишком светлый — на полу затирка быстрее пачкается. Оптимальны оттенки коричневого, серого, бежевого.

Дизайн: студия MDN Studio

Дизайн: Эльза Хабибрахманова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Эльза Хабибрахманова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

На стены идет меньше нагрузки, так что можно использовать обычную цементную фугу — ее проще наносить, и она дешевле аналогов. На кухне или в ванной, где постоянно влажно, выбирайте соответствующий состав. Цвет может быть любым: нейтральным, точно в тон плитке или контрастным для создания акцента.

Дизайн: Анна Ворошилина. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Евгения Петренко. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

По особенностям эксплуатации

Учтите и то, как будет эксплуатироваться напольная или настенная плитка:

Если вы облицовываете деформируемое основание, нужна эластичная отделка — полиуретан или «эпоксидка».

Использование теплых полов также накладывает ограничения — жесткий цемент будет растекаться от перепадов температуры и нагрева. Поэтому стоит выбирать более прочные смеси.

Кроме того, обращайте внимание на стойкость к бытовой химии — так или иначе вы будете использовать химические средства для уборки или чтобы очистить жир с кухонного фартука. Цементные смеси выдерживают только щелочные составы, а кислотные очистители их разрушают. В этом плане более универсальна все та же «эпоксидка», которая совместима с любой химией.

Дизайн: студия MDN Studio

Дизайн: Татьяна Казанцева. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Мишина

По ширине шва

Размер стыков тоже имеет значение. Учитывайте его при выборе состава:

Чаще всего узкие швы делают на настенной плитке или керамограните — они выглядят аккуратно и почти незаметны. Цвет можно подобрать точно под плитку, чтобы получить однородную поверхность. Подойдет эластичная затирка: цементная с мелкой фракцией или эпоксидная. Она хорошо заполняет маленькое пространство и не трескается.

Для средних швов от 2 до 5 мм шириной подойдет большинство видов фуги. Можно выбрать универсальную цементную, особенно если в составе есть добавки от влаги и грибка. Такую затирку легко наносить, выбор цветов — большой. Для широких швов нужна специальная затирка — она более грубая и прочная, не потрескается со временем. Ее часто используют на полу, особенно на балконах, террасах или в местах с постоянной высокой нагрузкой. Хорошо, если состав будет с влагостойкими (или морозостойкими, если применяется на улице) добавками. Цвет выбирайте практичный: серый, бежевый, коричневый. Так грязь не будет бросаться в глаза.

Перед покупкой изучите информацию о продукте. Обычно производитель указывает на упаковке данные о размерах зазоров, для которых подходит состав.

Дизайн: Татьяна Казанцева. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Мишина

Дизайн: Мария Саблина. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Татьяна Маланьина. Фото: Светлана Шурлова

Дизайн: Татьяна Казанцева. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Мишина

Дизайн: Анастасия Сыромятникова и Дария Прохорова. Фото: Андрей Машкин

По особенностям отделки

Обращайте внимание на структуру отделочного материала, чтобы не повредить поверхность. Например, кафель с глянцевой поверхностью или декором нельзя применять в паре с замазкой на основе абразивных частиц — есть риск поцарапать покрытие. Но цементные составы с мелкими фракциями, а также полиуретан, подойдут. Если основание облицовано мозаикой или стеклянным кафелем, лучше не рисковать и взять «эпоксидку».

Керамогранит с пористым финишными слоем не будет взаимодействовать с жидкой смесью: она впитается в плитку и ее будет трудно вычистить. В данном случае подходящий вариант — цементный состав.

Дизайн: Светлана Тяговская. Фото: Анастасия Кутырина

Дизайн: Кристина Голубева. Фото: Екатерина Будюк. Стиль: Анна Суворова

Дизайн: Анна Северенчук. Фото: Мария Иринархова

Дизайн: Артем Шакуров. Фото: Александр Бурнатов

Как подобрать цвет затирки

Для начала рассмотрим, почему важно учитывать оттенок затирочного состава. Причин несколько:

Сымитировать единую поверхность. Прием хорошо работает в маленьких помещениях, особенно актуален для ванных комнат, которые редко бывают больше 4-5 квадратов, а часто — меньше.

Выделить «дорожки» контрастным цветом — популярное дизайнерское решение, которое уже активно применяют и в самостоятельном ремонте.

Подобрать в одном из оттенков плитки — если используется несколько видов облицовки. Таким образом можно ненавязчиво подчеркнуть геометрию или сделать настенное панно.

Чтобы зонировать помещение — это оригинальное решение, для которого не нужно строить перегородки и разделять и без того небольшую комнату.

А вот советы, которые помогут определиться:

Если в дизайне ванной или кухни используют отделку нескольких оттенков, выбирайте смесь, которая приближена к наиболее светлому оттенку покрытия из всех представленных.

Если стену или пол облицевали мозаикой, отдайте предпочтение спокойным пастельным оттенкам: например, бежевому или светло-серому.

Белый — универсальный оттенок, который подойдет практически любому покрытию. Для применения этого вида есть только одно «табу» — его не рекомендуют использовать на полу, так как белый быстро потеряет свой цвет и приобретет грязный оттенок.

Если вы боитесь контрастов, но при этом не хотите выбирать светлый цвет смеси в интересах практичности, то коричневый и серый — универсальные идеи.

Не используйте более трех разных вариантов отделки. Это будет выглядеть хаотично и разрозненно, а еще сделает комнату визуально тесной.

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Алена Макарова. Фото: Роман Мокров. Стиль: Яна Яхина и Полина Рожкова

Дизайн: студия IRooms.design. Фото: Михаил Косачев. Стиль: Анна Хромова

Дизайн: студия IRooms.design. Фото: Михаил Косачев. Стиль: Анна Хромова

Какую выбрать затирку под цвет плитки

Теперь рассмотрим конкретные идеи, какой цвет затирки выбрать под дизайн отделки.

Белая

Если вы хотите, чтобы интерьер смотрелся чисто и нежно, выбирайте фугу белого или светло-серого оттенка. Она сливается с отделкой и делает поверхность целостной, спокойной. Такой вариант подходит для всех комнат. В основном его используют для оформления стен, так как белые стыки быстро пачкаются, особенно на полу.

Можно и выделить зазоры, подчеркнув их контрастной затиркой: темно-серой, черной или даже яркой цветной. Это популярный прием для интерьеров в стиле контемпорари, лофт, эклектика. Контрастное сочетание чаще всего используют на кухонных фартуках или в душевых.

Дизайн: Татьяна Маланьина. Фото: Светлана Шурлова

Дизайн: Татьяна Маланьина. Фото: Светлана Шурлова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Алена Варникова

Дизайн: студия MDN Studio

Дизайн: Евгения Ниренбург. Фото: Елена Михалина. Стиль: Татьяна Ситникова

ShutterStock/Fotodom.ru

Черная

Здесь работает тот же принцип: можно подобрать фугу в тон, чтобы получить стильный минималистичный дизайн без контрастных переходов, или отличную по цвету. В первом случае создается эффект монолитной поверхности, который одинаково хорошо смотрится в современных и классических интерьерах.

Помните, что на черных стыках, особенно широких, хорошо заметны пыль, известковый налет или белесые следы от воды, зубной пасты. Поэтому для мокрых зон берите эпоксидный или специальный влагостойкий состав, желательно с защитной от пятен.

Для контрастного оформления лучше всего подойдет светло-серая затирка или белая — для стен, фартука. Отделка будет выделяться, а швы станут более четкими — это придаст графичности и сделает поверхность более геометричной.

Дизайн: Анастасия Сыромятникова и Дария Прохорова. Фото: Андрей Машкин

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Татьяна Казанцева. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Мишина

Дизайн: Алексей Леонов. Фото: Дина Александрова

Цветная

Облицовка не базового оттенка сама по себе привлекает внимание, поэтому зачастую не нуждается в дополнительном усилении. Самый универсальный вариант — сделать зазоры в том же оттенке или подобрать нейтральный тон, не бросающийся в глаза (например, серый или бежевый — в зависимости от того, теплый цвет или холодный).

Если же хотите создать контраст, можно взять белую или черную фугу. Она лучше всего сработает с мелкой квадратной плиткой или мозаикой, сбалансировав простую форму отделки.

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Кристина Голубева. Фото: Екатерина Будюк. Стиль: Анна Суворова

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

Имитация материалов

Чтобы имитация фактур смотрелась достоверно, стыки между материалом должны быть максимально незаметными. Это актуально для плитки или керамогранита с любой фактурой: от дерева и мрамора до цемента.

Ищите состав, приближенный к цвету поверхности (еще лучше, если получится подобрать точно такой же). Если же хотите немного выделить форму плитки, можно взять фугу чуть темнее или светлее, но все равно в той же цветовой гамме. И обязательно выбирайте влагостойкую затирку, если плитка уложена на кухне, в ванной или входной зоне.

Дизайн: Илья Прокопенко. Фото: Сергей Мельников

Дизайн: Анастасия Холопова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Наталья Исаева

Дизайн: Алена Макарова. Фото: Роман Мокров. Стиль: Яна Яхина и Полина Рожкова

Дизайн: Евгения Петренко. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Артем Шакуров. Фото: Александр Бурнатов

Дизайн: Артем Шакуров. Фото: Александр Бурнатов

С узором

В отделке с узором акцентным элементом должно быть что-то одно. Чтобы сфокусировать внимание на красивом рисунке, используйте затирочный состав в тон фона. Тогда швы не будут отвлекать, и красота орнамента останется на первом плане. Такой вариант хорош для яркой, пестрой или мозаичной плитки.

В случае, когда узор сам по себе спокойный, подойдет затирка в цвет одного из элементов рисунка, чтобы дополнительно подчеркнуть его. Это добавит интересный эффект, при этом не будет мешать общему восприятию.

А вот контрастную затирку (например, черную к белому кафелю с узором) стоит использовать, только если стоит цель специально выделить форму плитки. Но будьте осторожны — яркие швы не должны перебивать сам узор.

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

ShutterStock/Fotodom.ru

Контрастная затирка или в тон

Фугу можно выбрать в тон плитке или контрастную, и каждый вариант по-своему хорош. Главное — понять, чего вы хотите: чтобы отделка выглядела аккуратно и цельно или чтобы швы выделяли ее форму и делали узор ярче.

В первом случае выбирайте затирку в тон керамике. Поверхность получится ровной, однотонной, не будет привлекать к себе лишнего внимания. Такое решение популярно в минимализме, скандинавском, классическом стилях — там, где важна лаконичность. Например, белая плитка с белыми же стыками выглядит очень нежно и воздушно.

Если вы хотите сделать отделку интереснее, берите состав контрастного цвета. Например, белая плитка с черными швами — популярный прием для интерьеров в стиле лофт, эклектика, контемпорари. Также в современном стиле часто комбинируют цветную затирку с базовой отделкой — или наоборот. Такой вариант делает поверхность более графичной, создает эффект сетки или мозаики.

Дизайн: Мария Саблина. Фото: Андрей Кирнов

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Важно: контрастные швы сильнее бросаются в глаза. Так что, если затирка испачкается или где-то немного сотрется, это будет заметнее. Поэтому в мокрых или грязных зонах лучше брать не слишком светлую и не слишком темную, а что-то среднее: например, серую или бежевую.