Калининградский кровельный центр 39, торговая компания

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Транспортная улица, 2ж

Индекс: 236005.0

Телефон: +7 (4012) 795‒727

Мобильный Телефон: +7‒921‒261‒99‒14

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Окна, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк