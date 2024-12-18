Калининградский кровельный центр 39, торговая компания
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Транспортная улица, 2ж
Индекс: 236005.0
Телефон: +7 (4012) 795‒727
Мобильный Телефон: +7‒921‒261‒99‒14
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Окна, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк