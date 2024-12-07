Кама Профиль

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Казанский проспект, 234а ст8

Индекс: 423800.0

Телефон: +7 (8552) 36‒91‒92

Мобильный Телефон: +7‒953‒999‒20‒10

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк