Камалу Харрис снова заподозрили в алкоголизме

Вице-президент США вновь дала повод американцам для сомнительных разговоров о себе, сообщает Zakon.kz.

Таким неоднозначным выводам послужило видео, которое накануне опубликовала Демократическая партия на своей странице в Х. В ролике грустная Камала неторопливо размышляла о «силе» своих сторонников.

«Не позволяйте никому отнять у вас вашу силу. У вас есть та же сила, что и до 5 ноября. У вас осталась та же цель. Вы обладаете той же способностью увлекать и вдохновлять. Никогда не позволяйте никому или каким-либо обстоятельствам отнять у вас вашу силу», – повторяла Харрис.

Vice President @KamalaHarris’ message to supporters. pic.twitter.com/x5xMUGTtkz — The Democrats (@TheDemocrats) November 26, 2024

Комментаторы заметили, что Харрис выглядит довольно странно. Некоторые из них выразили уверенность, что Камала немного «приняла на грудь»:

«Скажите честно… Она пьяна?»;

«Зачем демократы выложили это видео с явно пьяной Камалой?»;

«Разве уместно показывать ее, когда она пьяна?»;

«Это шутка? Это ужасное видео».

Впервые о пристрастии Харрис к алкоголю заговорили в конце октября.