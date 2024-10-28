Камалу Харрис заподозрили в алкоголизме

Американцы обеспокоились тем, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не воздерживается от приема алкоголя в присутствии журналистов, сообщает Zakon.kz.

К разговорам такого толка Харрис сама дала повод. Причем в октябре целых два раза. Сначала она позволила себе выпить пиво пару недель назад, когда пришла на шоу к Стивену Кольберу. Этот случай произошел в разгар урагана Милтон в штате Флорида и вызвал шквал критики в ее адрес.

Волну предположений Харрис сама же усилила 25 октября, когда после предвыборного митинга в Мичигане пошла в бар с губернатором штата Гретхен Уитмер.

«Мы тут друг другу семейные тайны рассказываем», – заявила она многочисленным журналистам.

Этот случай, за 10 дней до выборов, вызвал возмущение у большей части жителей США.

«Как можно доверять президенту страны, которая не скрывает пристрастия к алкоголю?» – возмутилась одна часть американцев.

Другие же не увидели в этом ничего предосудительного. Они убеждены, что таким образом Камала Харрис становится более ближе к народу.

В этом же месяце действующий президент США Джо Байден и экс-президент Америки Барак Обама нелестно отозвались о Камале Харрис, посчитав ее слабой для поста президента страны. Позже атаку на Харрис подхватил Трамп. Он подал жалобу на ее предполагаемого спонсора.