Камелот, магазин

город: ст-ца Анапская

Район: Анапа городской округ

Адрес: Мира, 2г

Индекс: 353430.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.kamelot-metall.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 13:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк