Камелот, магазин
город: ст-ца Анапская
Район: Анапа городской округ
Адрес: Мира, 2г
Индекс: 353430.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.kamelot-metall.ru
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 13:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк