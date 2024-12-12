Камелот, торгово-производственная компания

город: Балашиха

Район: Балашиха городской округ

Адрес: Южная улица, 17а

Индекс: 143981.0

Телефон: 8‒800‒200‒77‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kamelot-m.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:06 до 18:00, Вт: с 09:06 до 18:00, Ср: с 09:06 до 18:00, Чт: с 09:06 до 18:00, Пт: с 09:06 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты