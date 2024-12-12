Камелот, торгово-производственная компания
город: Балашиха
Район: Балашиха городской округ
Адрес: Южная улица, 17а
Индекс: 143981.0
Телефон: 8‒800‒200‒77‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kamelot-m.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:06 до 18:00, Вт: с 09:06 до 18:00, Ср: с 09:06 до 18:00, Чт: с 09:06 до 18:00, Пт: с 09:06 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты