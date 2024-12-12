Камень, производственно-складская база
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Софийская, 18а
Индекс: 630056.0
Телефон: +7 (383) 255‒47‒09
Мобильный Телефон: +7‒913‒470‒73‒23
Сайт: http://www.kamenlan.ru
вид деятельности: Ландшафтная архитектура, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00 (по предварительной записи: вс)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк