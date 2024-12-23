Каменный дворик

город: Октябрьский

Район: Октябрьский городской округ

Адрес: Кооперативная улица, 2/13

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒237‒54‒07

Сайт: http://xn--80aefdrdegmlap0a3m.xn--p1ai

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Облицовочный камень, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк