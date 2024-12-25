Каменный центр, торговая компания

город: Энгельс

Район: Энгельсский район

Адрес: Марксовский проспект, к2

Индекс: 413114.0

Телефон: +7 (8453) 52‒72‒72

Мобильный Телефон: +7‒960‒356‒00‒20

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Облицовочный камень, Системы водоотведения, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты