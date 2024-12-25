Каменный центр, торговая компания
город: Энгельс
Район: Энгельсский район
Адрес: Марксовский проспект, к2
Индекс: 413114.0
Телефон: +7 (8453) 52‒72‒72
Мобильный Телефон: +7‒960‒356‒00‒20
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Облицовочный камень, Системы водоотведения, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты