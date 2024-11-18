Кампанию Камалы Харрис назвали худшим провалом демократов за 20 лет

Кампанию Камалы Харрис назвали худшим провалом демократов за 20 лет

Кампанию Камалы Харрис назвали худшим провалом демократов за 20 лет

Предвыборную гонку вице-президента США назвали самым худшим провалом для демократической партии за последние два десятилетия, сообщает Zakon.kz.

И это несмотря на рекордные траты в 1,5 млрд долларов за 15 недель. Как пишет New York Times, Харрис упустила преимущество во всех ключевых штатах и уступила как выборы, так и общенациональное голосование.

Финансовое превосходство, позволившее организовать масштабную агитацию с участием звезд вроде Леди Гаги и Бейонсе, ей не помогло.

«Расходы на рекламу, блогеров и мероприятия лишь подчеркнули структурные проблемы кампании, которые Харрис унаследовала от команды Джо Байдена», – говорится в публикации.

Среди сомнительных трат, как отмечает газета, особенно выделяется миллион долларов за онлайн-дискуссию с Опрой Уинфри. В итоге штаб оказался на грани долгов, а партия начала сокращать штат, достигавший 680 сотрудников.

Через несколько дней после выборов сотрудники предвыборного штаба от демократов признались, что есть вероятность остаться в ноябре без зарплаты.

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