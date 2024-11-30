Канадский актер погиб прямо во время представления «Рождественской песни»

Канадский актер Жюльен Арнольд скончался во время представления «Рождественская песнь». Реанимационные мероприятия не смогли вернуть его к жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, неясно, что стало причиной смерти Арнольда, но парамедики прибыли в театр «Цитадель» в Эдмонтоне, Канада, около 8:28 вечера. Они провели реанимационные мероприятия, но Арнольд скончался прямо в театре.

Арнольду было 60 лет. Он играл роли Марли и мистера Феззивига в пьесе, которая основана на одноименном романе Чарльза Диккенса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Citadel | Edmonton Theatre (@citadeltheatreyeg)

Театр сообщил в социальных сетях, что Арнольд был «любимым актером и близким другом», а также «дорогим членом театрального сообщества Эдмонтона».

Погибший актер был одним из основателей Free Will Players, театральной компании, которая проводит ежегодный фестиваль Шекспира, и на протяжении многих лет был неотъемлемой частью театрального сообщества города. Театр «Цитадель» сообщил, что оставшаяся часть показа «Рождественской песни» будет посвящена его памяти.