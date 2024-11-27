Канадский подросток остается в критическом состоянии из-за нового птичьего гриппа

Врач канадской провинции Британская Колумбия, доктор Бонни Генри, сообщила, что подросток, инфицированный птичьим гриппом H5N1, по-прежнему находится в критическом состоянии в детской больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, состояние подростка «стабильное» и за последние несколько дней ему удалось добиться определенного прогресса, но он все еще «очень болен».

Кроме того, Генри добавила, что 34 работника здравоохранения подверглись воздействию птичьего гриппа, однако новых случаев заболевания людей птичьим гриппом H5N1 не зафиксировано.

13 ноября Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило, что подросток в детской больнице Британской Колумбии был инфицирован новы штаммом птичьего гриппа.