Канадский подросток остается в критическом состоянии из-за нового птичьего гриппа

Канадский подросток остается в критическом состоянии из-за нового птичьего гриппа

Канадский подросток остается в критическом состоянии из-за нового птичьего гриппа

Врач канадской провинции Британская Колумбия, доктор Бонни Генри, сообщила, что подросток, инфицированный птичьим гриппом H5N1, по-прежнему находится в критическом состоянии в детской больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, состояние подростка «стабильное» и за последние несколько дней ему удалось добиться определенного прогресса, но он все еще «очень болен».

Кроме того, Генри добавила, что 34 работника здравоохранения подверглись воздействию птичьего гриппа, однако новых случаев заболевания людей птичьим гриппом H5N1 не зафиксировано.

13 ноября Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило, что подросток в детской больнице Британской Колумбии был инфицирован новы штаммом птичьего гриппа.

youcanchoose

Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

В Южной Корее мужчину осудили за переедание с целью уклонения от армии

В Южной Корее мужчину осудили за переедание с целью уклонения от армии

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

В Узбекистане мужчина убил жену, новорожденную дочь и себя

В Узбекистане мужчина убил жену, новорожденную дочь и себя

Россия высылает британского дипломата за предполагаемый шпионаж

Россия высылает британского дипломата за предполагаемый шпионаж

Замаскированную под миндаль тонну кокаина в Боливии учуяли собаки

Замаскированную под миндаль тонну кокаина в Боливии учуяли собаки

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.