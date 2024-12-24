Капарол-центр, магазин строительных и отделочных материалов

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Мулланура Вахитова, 8

Индекс: 420034.0

Телефон: +7 (843) 204‒16‒13

Мобильный Телефон: +7‒987‒297‒01‒49

Сайт: http://caparol-centr.2gis.biz/

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду