Капитель, салон красок, лепнины и обоев
город: Ижевск
Район: Ижевск городской округ
Адрес: Удмуртская улица, 304е
Индекс: 426034.0
Телефон: +7 (3412) 43‒00‒76
Мобильный Телефон: +7‒912‒856‒60‒71
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Керамические изделия, Ковры, Лакокрасочные материалы, Мягкая мебель, Обои, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной (по предварительной записи: вс)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк