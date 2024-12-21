Капитель, салон красок, лепнины и обоев

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Удмуртская улица, 304е

Индекс: 426034.0

Телефон: +7 (3412) 43‒00‒76

Мобильный Телефон: +7‒912‒856‒60‒71

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Керамические изделия, Ковры, Лакокрасочные материалы, Мягкая мебель, Обои, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной (по предварительной записи: вс)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк