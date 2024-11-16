Карандаш для ногтей и кутикулы `PINK UP` `BEAUTY` oil nature с комплексом натуральных масел 2 мл
319 ₽ 129 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: ногти
- Вес в упаковке: 12 г
- Текстура: масло
- Высота упаковки: 125 мм
- Ширина упаковки: 12 мм
- Длина упаковки: 12 мм
- Тег: Масло и воски для ногтей и кутикулы
- Раздел: уход за ногтями
- Артикул 182536
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Гипоаллергенное масло, содержит масло сладкого миндаля, растительные протеины, масло цедры лимона. Укрепляет ногти, питает и увлажняет кутикулу.
Способ применения: Наносите регулярно на ногти, кутикулу и зону роста ногтя. Втирать массажными движениями.
Состав: Mineral oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Citrus lemon oil, Ricinus communis seed oil, Tocopheryl acetate, Glyceryl linoleate, Tocopherol, Glyceryl linolenate, Glycine soja oil,Cl 47000 Штрих-код : 2400104853041