Карандаш для ногтей и кутикулы `PINK UP` `BEAUTY` oil nature с комплексом натуральных  масел 2 мл

Карандаш для ногтей и кутикулы `PINK UP` `BEAUTY` oil nature с комплексом натуральных  масел 2 мл

319 ₽ 129 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: ногти
  • Вес в упаковке: 12 г
  • Текстура: масло
  • Высота упаковки: 125 мм
  • Ширина упаковки: 12 мм
  • Длина упаковки: 12 мм
  • Тег: Масло и воски для ногтей и кутикулы
  • Раздел: уход за ногтями
  • Артикул 182536
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Гипоаллергенное масло, содержит масло сладкого миндаля, растительные протеины, масло цедры лимона. Укрепляет ногти, питает и увлажняет кутикулу.

Способ применения: Наносите регулярно на ногти, кутикулу и зону роста ногтя. Втирать массажными движениями.

Состав: Mineral oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Citrus lemon oil, Ricinus communis seed oil, Tocopheryl acetate, Glyceryl linoleate, Tocopherol, Glyceryl linolenate, Glycine soja oil,Cl 47000 Штрих-код : 2400104853041

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