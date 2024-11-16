Карандаш для ногтей и кутикулы `PINK UP` `BEAUTY` oil nature с комплексом натуральных масел 2 мл

319 ₽ 129 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Область использования: ногти

Вес в упаковке: 12 г

Текстура: масло

Высота упаковки: 125 мм

Ширина упаковки: 12 мм

Длина упаковки: 12 мм

Тег: Масло и воски для ногтей и кутикулы

Раздел: уход за ногтями

Артикул 182536

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Гипоаллергенное масло, содержит масло сладкого миндаля, растительные протеины, масло цедры лимона. Укрепляет ногти, питает и увлажняет кутикулу. Способ применения: Наносите регулярно на ногти, кутикулу и зону роста ногтя. Втирать массажными движениями. Состав: Mineral oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Citrus lemon oil, Ricinus communis seed oil, Tocopheryl acetate, Glyceryl linoleate, Tocopherol, Glyceryl linolenate, Glycine soja oil,Cl 47000 Штрих-код : 2400104853041