Каркас, торгово-монтажная компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Степная, 9

Индекс: 241023.0

Телефон: +7 (4832) 37‒00‒23

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://karkas32.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Сварочные работы, Системы водоотведения, Системы перегородок, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: сб-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк