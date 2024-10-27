Карл III не ограничит визиты в другие страны, несмотря на онкологию

Карл III не ограничит визиты в другие страны, несмотря на онкологию

Британский монарх Карл III не планирует пересматривать рабочий график из-за онкологии. В 2025 году у него уже расписана вполне обычная программа международных визитов, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе в Букингемского дворца, пишет aif.ru.

Сейчас король завершает 11-дневную поездку в Австралию и Самоа. Британские СМИ сообщали, что на этот период монарх приостановит лечение от рака, который у него диагностировали в феврале. При этом, несмотря на болезнь, Карл III все чаще посещает публичные мероприятия.

Представитель королевской канцелярии отметил, что программа визитов на следующий год остается стандартной, и выразил надежду, что она будет выполнена с учетом разрешения врачей.

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