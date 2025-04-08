Карнизы для штор-2025: 7 трендов и советы по выбору (65 фото)

Скрытые, деревянные, с декором или подсветкой — рассказываем, какие карнизы сейчас актуальны и как выбрать подходящий.

По-настоящему стильный интерьер отличают продуманные мелочи. Даже такие, казалось бы, незначительные детали, как фурнитура или крепления, тоже влияют на восприятие дизайна. Например, при оформлении окон стоит уделить внимание не только занавескам, но и тому, на что вы их вешаете. В статье расскажем, какие карнизы для штор — модные в 2025 году, а также как подобрать их с учетом стиля интерьера.

Все о современных карнизах для штор 2025

Виды карнизов

Тренды-2025

— Скрытый монтаж

— В тон отделке

— Натуральные материалы

— С подсветкой

— Технологичность

— Темный цвет

— Декоративные наконечники

Идеи для разных стилей

— Минимализм и контемпорари

— Классика и неоклассика

— Лофт

— Сканди

— Эклектика

Виды карнизов

Планки для штор отличаются по внешнему виду. Рассмотрим самые популярные варианты.

Круглый

Круглый карниз — это полая трубка, на которую надевают кольца с крючками или люверсы для штор. Выглядит просто и аккуратно, подходит для разных стилей. Трубки делают из металла, дерева, пластика. Часто устанавливают с декоративными наконечниками по бокам. Карниз крепится к стене или потолку с помощью специальных держателей. Подходит для легких и средних по весу штор. Есть как цельные, так и раздвижные штанги.

Струнный

Представляет собой тонкую натянутую струну, похожую на проволоку. По ней двигаются крючки или кольца. Не бросается в глаза, поэтому хорошо подходит для минималистичных интерьеров. Крепится к стене или потолку.

Струна — не самое прочное крепление, поэтому вешать на нее можно только легкие ткани: вуаль, органзу, сетку и т.п. Под весом плотных тяжелых тканей со временем леска будет провисать. Часто струнный карниз устанавливают на балконе или кухне под легкие занавески.

Багетный

Называется так, потому что штанга закрыта декоративной планкой — багетом — из дерева, пластика или МДФ. Он полностью прячет крепления и крючки штор, благодаря чему оформление окна выглядит лаконично и при этом элегантно. Крепится к потолку или стене.

Чаще всего багет встречается в классических интерьерах. Большой плюс этого вида — он подходит для любых штор: от легких занавесок до тяжелых плотных гардин. Бывает одно-, двух- и трехрядный, что удобно для сочетания тюля и портьер.

Профильный

Это легкий алюминиевый профиль, по которому на специальных бегунках двигаются шторы. Очень гибкий — можно согнуть под нужную форму: например, в эркере или арке. Подходит для потолочного крепления. Выдерживает даже тяжелые шторы. Часто используется с автоматикой или системами умного дома. Идеален для минимализма, лофта и контемпорари.

Шинный

Похож на профильный по принципу действия, но планка сделана из пластика и идет с несколькими рядами для штор и тюля. Его устанавливают под потолок, а занавески двигаются по внутренним пазам. Почти незаметен, особенно если сделать скрытый монтаж. Подходит для любых видов штор. Может использоваться с крючками, лентой или липучками.

С автоматическим управлением

Работает от пульта, кнопки или через приложение. Шторы двигаются сами — это удобно, если окна высокие или не хочется лишний раз идти через всю комнату, чтобы открыть или закрыть занавески. Механизм встроен в профиль или устанавливается на стену за шторами.

Электрокарниз подходит для тканей любой плотности, а также для роллетов. Стоит больше обычных планок, но удобство использования компенсирует высокую цену. Легко интегрируется в систему умного дома.

Тренды карнизов для штор 2025

Какие карнизы для штор актуальны в 2025 году? Перечислим главные тренды и покажем, как они смотрятся в интерьерах.

Скрытый монтаж

Популярность минимализма диктует определенные принципы оформления. В том числе — всевозможные скрытые системы. Такой подход актуален и для оформления окон. Карнизы прячутся в нишу, за натяжным или подвесным полотном, декоративной планкой. Благодаря этому все внимание сосредоточено на шторах, а не на креплениях.

Решение выглядит аккуратно и современно. Подходит для штор любой плотности. Причем может встречаться не только в чистом минимализме, но и других стилях: например, в неоклассике, эклектике, лофте. На фото ниже можно увидеть, как смотрятся скрытые современные карнизы для штор 2025 в интерьере.

Дизайн: Светлана Кривицкая и Юлия Поздняк. Фото: Виталина Ворошкевич

Дизайн: Анна Северенчук. Фото: Вячеслав Лазарев

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Светлана Кривицкая и Юлия Поздняк. Фото: Виталина Ворошкевич

Дизайн: Светлана Кривицкая и Юлия Поздняк. Фото: Виталина Ворошкевич

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

В цвет стен или потолка

Сделать «невидимым» можно и обычный карниз. Для этого нужно, чтобы он сливался со стеной или потолком. Это может быть белый, серый, бежевый, даже черный цвет — в зависимости от общей гаммы интерьера.

Такой прием работает по тому же принципу, что и скрытое крепление: акцент делается на шторах, а не на конструкции. Подходит как для минимализма, так и для классики, сканди, контемпорари и других стилей со спокойной палитрой. Особенно красиво смотрится с однотонными тканями.

Дизайн: Даша Карпова. Фото: Маргарита Низамова

Дизайн: Мила Генч. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Мила Генч. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Елена Лебедева. Фото: Елена Лебедева

Дизайн: Евгения Ниренбург

Дизайн: Евгения Ниренбург

Натуральные материалы

Деревянные карнизы снова в тренде — особенно светлая или натуральная древесина без лака. Лучше всего подходят для эко-, сканди и бохо-стиля, классики. Штанга из дерева добавляет тепла и уюта, делает интерьер более элегантным и визуально дорогим. Сочетать такой карниз лучше всего со шторами из благородных натуральных тканей: хлопка, льна, шерсти, атласа и т.п.

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль:

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль:

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль:

С подсветкой

Сейчас популярны карнизы со встроенной светодиодной подсветкой. Свет идет сверху и красиво подсвечивает шторы. Особенно атмосферно такое оформление выглядит, когда за окном темно. Как правило, карнизы с подсветкой монтируют под потолок таким образом, чтобы саму конструкцию не было видно. Цвет свечения можно сделать теплым или холодным — смотря какого эффекта вы хотите добиться. Мягкий желтоватый свет смотрится более уютно и камерно, яркий холодный — современно и динамично.

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Дизайн: Наталья Юхнюк. Фото: Екатерина Гейц

Дизайн: Наталья Юхнюк. Фото: Екатерина Гейц

Дизайн: Светлана Артамонова. Фото: Александр Юрчик

Технологичность

В тренде умные техника и гаджеты, включая автоматические карнизы: когда шторы открываются с пульта, по таймеру или через приложение в телефоне. Все больше людей выбирают такие системы для повседневного комфорта. Особенно удобны умные карнизы на больших окнах или в спальне — не нужно вставать с кровати, чтобы открыть шторы. Механизмы практически беззвучны, работают плавно.

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Темный цвет

Контрастные карнизы — черные, антрацитовые, графитовые — отлично подходят для современных направлений: от минимализма и сканди до лофта. В сочетании со светлой отделкой дают эффектный контраст и добавляют интерьеру динамики.

Шторы при этом могут быть любыми: от белых до черных в тон планкам. Желательно брать матовые, из плотной ткани, с крупными графичными складками. Сочетать темные карнизы лучше всего с фурнитурой, декором или мебелью в тон.

Дизайн: Анастасия Семенова. Фото: Никита Теплицкий. Стиль: Кира Прохорова

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль:

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Виктория Лапухина. Фото: Екатерина Шульц

Дизайн: Наталия Тимофеева и Ольга Кочнева. Фото: Сергей Наставник

Дизайн: Анна Березняк. Фото: Женя Муравьева

Декоративные наконечники

Параллельно с глобальным трендом на минимализм в моду возвращаются уютные интерьеры, полные мелких декоративных деталей. Они могут присутствовать и в оформлении окон: карнизы снова стали украшать красивыми наконечниками (шариками, листьями, другими фигурами).

Наиболее органично планки смотрятся в классических или эклектичных интерьерах с винтажными деталями. Наконечники могут быть из металла, дерева, стекла. Можно подобрать их под стиль люстры или мебельных ручек.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Как подобрать карниз под стиль

При выборе карниза учитывайте не только текущие тренды, но и общий стиль комнаты. Вот несколько полезных советов.

Минимализм и контемпорари

Это родственные направления, поэтому принцип подбора один и тот же. В приоритете — лаконичность. Подойдут любые аккуратные, незаметные крепления, лучше потолочные или спрятанные в нишу. Цвет — нейтральный: белый, серый, черный, можно в тон стен или потолка. Часто используют профильные или шинные модели без декора. Чем менее заметен карниз, тем лучше. Такое оформление не отвлекает внимание от штор и общего пространства.

Дизайн: Светлана Федченко. Фото: Роман Спиридонов

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Дизайн: Анна Северенчук. Фото: Вячеслав Лазарев

Дизайн: Анастасия Сыромятникова и Дария Прохорова. Фото: Андрей Машкин

Классика и неоклассика

В классических интерьерах уместны карнизы с красивыми наконечниками, резьбой или позолотой. Часто используют деревянные или кованные металлические. Можно выбрать дизайн под дерево, бронзу, золото или белый багет с патиной. В классике в чистом виде хорошо смотрятся настенные карнизы с декоративными кольцами и многоярусные конструкции для нескольких слоев штор. В неоклассике это могут быть скрытые системы с декоративной лепной планкой.

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Елена Лебедева. Фото: Елена Лебедева

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Светлана Кривицкая и Юлия Поздняк. Фото: Виталина Ворошкевич

Лофт

Для этого самобытного стиля подойдут простые, грубоватые металлические карнизы: черные, графитовые, стальные. Идеально, если планка будет сочетаться с другими элементами: декором, светильниками, мебельной фурнитурой. Можно оставить крепления на виду или скрыть, если у вас лофт с уклоном в минимализм.

Дизайн: Татьяна Воеводина. Фото: Сергей Мельников. Стиль: Мария Мигуленко

Дизайн: Татьяна Воеводина. Фото: Сергей Мельников. Стиль: Мария Мигуленко

Дизайн: Анастасия Бегишева. Фото: Евгения Васильева

Дизайн: Анастасия Бегишева. Фото: Евгения Васильева

Сканди

Для скандинавского стиля выбирайте светлые или деревянные карнизы. Чаще всего это стандартные штанги с лаконичными наконечниками, закрепленные на стене. Если хочется добавить контрастных деталей, планка может быть темной на фоне остального светлого интерьера.

Из материалов подойдут МДФ и дерево, прочный пластик, матовый металл. А сами шторы лучше выбирать из легких, даже полупрозрачных тканей.

Дизайн: Нина Клюс. Фото: Маргарита Низамова. Стиль: Нина Симонова

Дизайн: студия MDN Studio

Дизайн: студия MDN Studio

Дизайн: Ирина Халезова. Фото: Максим Максимов

Дизайн: Ирина Халезова. Фото: Максим Максимов

Эклектика

Этот стиль подразумевает смелые сочетания и нестандартные решения, поэтому карниз может играть любую роль: быть незаметным креплением или акцентом в комнате. Исходя из выбранной концепции, подбирайте тип конструкции и дизайн. Если шторы яркие, с узором, карниз лучше сделать более спокойным — так он не будет перетягивать на себя внимание и визуально не перегрузит окно.

Планка может быть необычной формы, яркого цвета или с интересными наконечниками. Главное — чтобы она сочеталась хотя бы с одним элементом в интерьере (например, мебелью или светильником). Подойдут и металлические, и деревянные модели.

Дизайн: Наталия Тимофеева и Ольга Кочнева. Фото: Сергей Наставник

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Мила Генч. Фото: Андрей Шишов