Каскад, магазин

город: Каменск-Уральский

Район: Каменск-Уральский городской округ

Адрес: Комсомольский бульвар, 37а

Индекс: 623430.0

Телефон: +7 (3439) 30‒93‒23

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт