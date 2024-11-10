Катар приостановил посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС

Катар приостановил свое посредничество в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети Х.

«Усилия Катара в качестве посредника между ХАМАС и Израилем в настоящее время приостановлены. 10 дней назад во время последних попыток достичь соглашения Катар уведомил стороны переговоров о том, что он приостановит свои усилия в качестве посредника, если соглашение не будет достигнуто в ходе этого раунда», – написал он.

По его словам, Катар может возобновить посредничество на переговорах, но лишь в том случае, если обе стороны противостояния «проявят серьезный настрой» на завершение конфликта.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : جهود قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلّقة في الوقت الحالي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/oEgsSk844C — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 9, 2024

Также представитель МИД отметил, что в катарском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в случае стремления ХАМАС и Израиля закончить конфликт, Доха будет в числе первых прилагать все усилия для завершения войны и освобождения заложников.