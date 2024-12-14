Катто-Псков, склад
город: Псков
Район: Псков городской округ
Адрес: Снятная гора, 2 к2
Индекс: 180020.0
Телефон: +7 (8112) 75‒11‒11
Мобильный Телефон: +7‒906‒224‒43‒88
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 17:30, Вт: с 10:00 до 17:30, Ср: с 10:00 до 17:30, Чт: с 10:00 до 17:30, Пт: с 10:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк