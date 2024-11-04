Казахстан вошел в десятку стран с самыми низкими ценами на дизтопливо

Казахстан замыкает топ-10 мировых стран с самыми низкими ценами на дизельное топливо по состоянию на 28 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Global Petrol Prices, Казахстан замыкает десятку стран с самыми доступными ценами на дизель. Кроме того, в список стран с самыми низкими ценами на дизельное топливо также вошли:

Иран;

Ливия;

Венесуэла;

Ангола;

Египет;

Кувейт;

Малайзия.

Из стран СНГ в десятку вошел Туркменистан, заняв седьмую строчку. Россия расположилась на 14 месте.

В свою очередь, самые высокие цены на дизель зафиксированы в Гонконге, Монако, Исландии.

С 1 октября Атырауский НПЗ остановили на плановый ремонт.