Казахстанцев попросили сохранять спокойствие в Республике Корея

Казахстанцев попросили сохранять спокойствие в Республике Корея

Казахстанцев попросили сохранять спокойствие в Республике Корея

Посольство Казахстана в Республике Корея обратилось к казахстанцам, которые в настоящее время находятся в Корее, сообщает Zakon.kz.

На сайте посольства Казахстана в Республике Корея, находящихся на территории Республики Корея казахстанцев, попросили:

  • сохранять спокойствие;
  • строго соблюдать рекомендации местных властей;
  • воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311».Посольство Казахстана в Республике Корея

По последним данным, президент Южной Кореи согласился отозвать военное положение. Юн Сок Ёль уже отозвал военных.

«Официально об отмене чрезвычайного режима объявят на ближайшем заседании правительства», – говорится в сообщении.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.

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