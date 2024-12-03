Казахстанцев попросили сохранять спокойствие в Республике Корея

Посольство Казахстана в Республике Корея обратилось к казахстанцам, которые в настоящее время находятся в Корее, сообщает Zakon.kz.

На сайте посольства Казахстана в Республике Корея, находящихся на территории Республики Корея казахстанцев, попросили:

сохранять спокойствие;

строго соблюдать рекомендации местных властей;

воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82-10-6572-9311».Посольство Казахстана в Республике Корея

По последним данным, президент Южной Кореи согласился отозвать военное положение. Юн Сок Ёль уже отозвал военных.

«Официально об отмене чрезвычайного режима объявят на ближайшем заседании правительства», – говорится в сообщении.

Seul Chaos 4/12/24:윤 대통령, 계엄 해제 선언…»계엄군 철수»President Yoon declares lifting of martial law… «Martial law troops withdraw» pic.twitter.com/AbeOJG36FS — Boaz Guttman בועז גוטמן (@boazgu1) December 3, 2024

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.